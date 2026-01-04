Lộc Hàm (nghệ danh khác là Luhan) sinh năm 1990 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Nam ca sĩ ra mắt năm 2012 trong đội hình nhóm nhạc EXO, trực thuộc công ty giải trí hàng đầu châu Á là SM Entertainment. Ở giai đoạn hoạt động cùng EXO-M, Lộc Hàm được xem là "gương mặt đại diện" với ngoại hình nổi bật, khả năng ca hát ổn định và kỹ năng vũ đạo tốt, nhanh chóng trở thành một trong những thành viên sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhất nhóm, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc. Khi làn sóng Hallyu đang ở đỉnh cao, Lộc Hàm được coi là hình mẫu mỹ nam toàn năng, hội tụ đủ yếu tố để trở thành trung tâm truyền thông.



Lộc Hàm - hay còn gọi là Luhan thời mới debut dưới đội hình EXO (ảnh: SM)

Đội hình đầu tiên của EXO với 12 thành viên (ảnh: SM)

Năm 2014, Lộc Hàm cùng Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm quyết định rời nhóm và khởi kiện chấm dứt hợp đồng với SM Entertainment, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Giữa lúc tranh cãi còn chưa lắng xuống, Lộc Hàm trở về Trung Quốc và bước vào giai đoạn được xem là đỉnh cao nhất của "thời đại lưu lượng".

Từ 2014 đến 2017, cái tên Lộc Hàm gắn liền với hàng loạt kỷ lục mạng xã hội, trong đó có những lần phá sâu các mốc tương tác trên Weibo, nền tảng được xem là "thước đo quyền lực" của nghệ sĩ Hoa ngữ. Album solo đầu tay Reloaded đạt doanh thu khủng, giúp anh trở thành nghệ sĩ Đại lục đầu tiên nhận đĩa Bạch kim của IFPI, củng cố vị thế ông hoàng lưu lượng không thể thay thế.

Lộc Hàm là 1 trong 4 "tứ đại lưu lượng" đời đầu của làng giải trí Hoa ngữ (ảnh: Weibo)

Song song âm nhạc, Lộc Hàm mở rộng hoạt động sang điện ảnh và truyền hình. Anh góp mặt trong các dự án thương mại như Trở Về Tuổi 20, Tôi Là Nhân Chứng, Đạo Mộ Bút Ký và trở thành thành viên chủ chốt của chương trình thực tế quốc dân Keep Running - phiên bản Trung Quốc của Running Man. Ở thời điểm đó, Lộc Hàm được xếp chung với những cái tên như Ngô Diệc Phàm, Dương Dương và Lý Dịch Phong tạo thành "Tứ đại lưu lượng" đầu tiên, biểu trưng cho quyền lực fan và khả năng khuynh đảo thị trường giải trí Trung Quốc.

Tháng 10/2017, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lộc Hàm bất ngờ công khai mối quan hệ tình cảm với nữ diễn viên trẻ Quan Hiểu Đồng (ảnh: Weibo)

Tháng 10/2017, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lộc Hàm bất ngờ công khai mối quan hệ tình cảm với nữ diễn viên trẻ Quan Hiểu Đồng. Thông báo này lập tức tạo ra "cú sốc Weibo", khiến nền tảng mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc tê liệt trong nhiều giờ. Ở thời điểm văn hóa thần tượng vẫn rất khắt khe với chuyện yêu đương, việc công khai tình cảm đồng nghĩa với rủi ro mất fan trên diện rộng, và thực tế Lộc Hàm đã chứng kiến lượng người hâm mộ rời đi ngay sau đó. Tuy nhiên, trái với dự đoán bi quan, mối quan hệ giữa anh và Quan Hiểu Đồng vẫn kéo dài suốt hơn bảy năm, trở thành một trong những cặp đôi hiếm hoi duy trì sự ổn định trong môi trường giải trí đầy biến động.

Sau năm 2019, Lộc Hàm dần giảm tần suất xuất hiện trước công chúng (ảnh: Weibo)

Sau năm 2019, Lộc Hàm dần giảm tần suất xuất hiện trước công chúng. Điều này làm dấy lên không ít đồn đoán về việc anh bị "phong sát" trong bối cảnh Trung Quốc siết chặt quản lý giới thần tượng. Nam ca sĩ vẫn duy trì hoạt động âm nhạc và giải trí, nhưng lựa chọn cách làm việc kín tiếng hơn, tập trung chọn lọc dự án và hạn chế tham gia các hoạt động ồn ào. Đầu năm 2025, Lộc Hàm vướng phải án phạt tạm dừng hoạt động trên mạng xã hội trong khoảng sáu tháng do hành vi biểu hiện không chuẩn mực trong một buổi livestream khi say rượu. Lộc Hàm nhiều lần bị giới blogger giải trí Trung Quốc chế giễu là "đỉnh lưu hết thời".

Đầu năm 2025, Lộc Hàm vướng phải án phạt tạm dừng hoạt động trên mạng xã hội vì livestream khi say rượu (ảnh: Weibo)

Bất chấp scandal, sức hút tên tuổi Lộc Hàm vẫn xếp hàng đầu. Tháng 5/2025, Lộc Hàm khởi động tour châu Á Season 4, cháy vé ở mọi điểm đến. Sau đó, Lộc Hàm ra mắt album kỷ niệm tour, nhanh chóng ghi nhận doanh số cao. Chỉ trong 1 phút đầu tiên mở bán sớm, tính riêng trên nền tảng QQ Music, doanh thu đã vượt 15 triệu NDT (khoảng 56 tỷ đồng), đạt chứng nhận "Đĩa Kim Cương Vàng". Sau 90 phút, doanh thu trên toàn nền tảng vượt 30 triệu NDT, tương đương xấp xỉ 112 tỷ đồng, mở khóa chứng nhận "Đĩa Sử Thi".

Lộc Hàm mở bán album kỷ niệm tour lập tức gây bão doanh thu (ảnh: Weibo)

Tháng 5/2025, Lộc Hàm khởi động tour châu Á Season 4, cháy vé ở mọi điểm đến (ảnh: Weibo)

Đáng chú ý, quá trình mở bán không ghi nhận hoạt động kêu gọi hay thúc đẩy doanh số từ phía nghệ sĩ. Người hâm mộ cũng không tổ chức gây quỹ tập trung, doanh thu chủ yếu đến từ lực mua lẻ tự phát. Album mới của Lộc Hàm hiện đạt doanh thu hơn 100 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 350 tỷ đồng Việt Nam. Con số này trở thành minh chứng rõ ràng nhất cho việc Lộc Hàm vẫn sở hữu nền tảng fan trung thành đủ mạnh để duy trì vị thế "đỉnh lưu" giới thần tượng Trung Quốc.

Chỉ mới đầu năm 2026, đời tư của Lộc Hàm một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý với loạt tin đồn xoay quanh mối quan hệ với Quan Hiểu Đồng. Tư Hiểu Địch, hay còn được cộng đồng mạng gọi là "Hồng Tỷ", bất ngờ xuất hiện và kéo theo một trong những ồn ào lớn nhất Cbiz đầu năm 2026.

Ồn ào gây chú ý nhất làng giải trí xứ Trung hiện tại - hot girl Tư Hiểu Địch bóc quá khứ với Lộc Hàm (ảnh: Weibo)

Mối quan hệ giữa Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng tiếp tục gây đồn đoán (ảnh: Weibo)

Tư Hiểu Địch tự nhận đã có quan hệ tình cảm với nhiều sao nam nổi tiếng và tung ra loạt hình ảnh, tin nhắn riêng tư gây tranh cãi, trong đó ồn ào nhất là Lộc Hàm. Scandal này khiến mối quan hệ giữa Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng đứng trước nhiều nghi vấn lớn. Quan Hiểu Đồng hiện giữ im lặng hoàn toàn. Trước làn sóng chỉ trích và nghi vấn, studio của Lộc Hàm đã ra thông báo khẩn cấp vào ngày 3/1/2026, phủ nhận toàn bộ cáo buộc liên quan đến ảnh nhạy cảm và quan hệ bất chính, đồng thời tuyên bố đã thu thập chứng cứ để khởi kiện các cá nhân lan truyền thông tin sai sự thật.

Mọi topic cứ liên quan đến Lộc Hàm là MXH xứ Trung "vỡ trận" (ảnh: Weibo)

Tuy nhiên, phản ứng của công chúng vẫn chia thành hai luồng đối lập: một bên tin rằng Lộc Hàm là nạn nhân của việc bịa đặt, bên còn lại cho rằng những chi tiết trùng hợp trong hình ảnh khó có thể chỉ là ngẫu nhiên. Mức độ lan rộng của ồn ào khiến dư luận gọi đây là "cơn địa chấn" không chỉ về đời tư mà còn liên quan tới danh tiếng và hệ lụy pháp lý của nhiều nghệ sĩ.

Lộc Hàm vẫn giữ được vị trí đặc biệt trong hệ sinh thái giải trí Trung Quốc (ảnh: Weibo)

Một thực tế khó phủ nhận là Lộc Hàm vẫn giữ được vị trí đặc biệt trong hệ sinh thái giải trí Trung Quốc. Từ mỹ nam Kpop, biểu tượng lưu lượng, cho tới nhân vật liên tục "gây bão" mỗi khi vướng chuyện tình cảm, cứ liên quan đến Lộc Hàm là MXH xứ Trung "vỡ trận".