Những ngày đầu năm 2026, làng giải trí Hàn Quốc chấn động trước thông tin Song Mino (WINNER) - nam nghệ sĩ hàng đầu thế hệ Kpop thứ 3 chính thức bị truy tố vì vi phạm Luật Nghĩa vụ Quân sự. Từ vị thế ngôi sao hạng A, biểu tượng tài năng - thời trang - nghệ thuật, nam rapper này đang đứng trước nguy cơ phải ngồi tù, thậm chí bị hủy kết quả xuất ngũ. Vụ việc không chỉ là cú sốc với người hâm mộ mà còn trở thành tâm điểm tranh luận xã hội về trách nhiệm công dân của 1 nghệ sĩ trong môi trường giải trí khắc nghiệt bậc nhất châu Á.

Làng giải trí Hàn Quốc chấn động trước thông tin Song Mino (WINNER) - nam nghệ sĩ hàng đầu thế hệ Kpop thứ 3 chính thức bị truy tố vì vi phạm Luật Nghĩa vụ Quân sự (ảnh: X)

Theo truyền thông Hàn Quốc, cơ quan công tố đã hoàn tất quá trình điều tra và đi đến quyết định truy tố không tạm giam đối với nam nghệ sĩ vì hành vi rời bỏ vị trí phục vụ cộng đồng trái phép trong thời gian nhập ngũ. Đây là kết quả của chuỗi điều tra kéo dài suốt năm 2025, sau khi loạt bằng chứng cho thấy anh đã nhiều lần không tuân thủ quy định trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thay thế. Việc bị truy tố đồng nghĩa với khả năng phải đối diện án tù lên tới 3 năm, mức hình phạt nghiêm khắc theo luật định, bất chấp danh tiếng hay đóng góp trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật của Mino.

Nhóm WINNER trực thuộc YG (ảnh: YG)

Trước khi khủng hoảng nổ ra, Song Mino được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của Kpop thế hệ thứ ba. Ra mắt năm 2014 với tư cách rapper chính của nhóm nhạc trực thuộc YG Entertainment, Mino nhanh chóng nổi tiếng cùng WINNER, lập tức tạo nên cơn sốt với hình ảnh “quái vật tân binh”. Album đầu tay cùng bản hit Empty giúp WINNER ghi dấu ấn mạnh mẽ, mở ra kỷ nguyên rực rỡ cả về thành tích lẫn tầm ảnh hưởng.

Trong hành trình cùng WINNER, Mino này đóng vai trò then chốt trong việc định hình màu sắc âm nhạc của nhóm (ảnh: YG)

Trong hành trình cùng WINNER, Mino này đóng vai trò then chốt trong việc định hình màu sắc âm nhạc của nhóm. Những ca khúc như Really Really , Everyday hay Love Me Love Me không chỉ trở thành hit quốc dân mà còn góp phần xây dựng hình ảnh một nhóm nhạc nam trẻ trung, văn minh và mang đậm dấu ấn nghệ thuật. Anh được nhìn nhận là thành viên có cá tính sáng tạo rõ nét, khả năng viết lời sắc sảo và tinh thần gắn kết mạnh mẽ với các thành viên cũng như cộng đồng người hâm mộ Inner Circle.

Sân khấu Fear của Mino (ft. Taeyang) tại Show Me The Money 4 đã trở thành biểu tượng của chương trình này

Không dừng lại ở hoạt động nhóm, sự nghiệp solo của Song Mino cũng ghi nhận nhiều dấu mốc đáng chú ý. Tên tuổi của nam nghệ sĩ thực sự bùng nổ khi tham gia chương trình rap đình đám Show Me The Money 4, nơi anh để lại dấu ấn với loạt sân khấu được đánh giá cao về chuyên môn, điển hình như Fear (ft. Taeyang). Các album solo sau đó tiếp tục khẳng định vị thế một nghệ sĩ độc lập, đặc biệt là bản hit Fiancé - sản phẩm được giới chuyên môn khen ngợi vì cách kết hợp táo bạo giữa hip-hop hiện đại và chất liệu trot truyền thống của Hàn Quốc.

Mino là rapper thế hệ thứ 3 cực kì tài năng xuất thân từ YG (ảnh: X)

Song song với âm nhạc, anh còn được công nhận là một nghệ sĩ đa diện hiếm có trong giới idol. Dưới nghệ danh Ohnim, anh theo đuổi hội họa một cách nghiêm túc, tổ chức nhiều triển lãm cá nhân và trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên có tác phẩm được trưng bày tại Saatchi Gallery. Trong lĩnh vực giải trí truyền hình, Mino là gương mặt quen thuộc của các show ăn khách như New Journey to the West hay Kang's Kitchen, ghi điểm nhờ sự thông minh, hài hước và khả năng ứng biến linh hoạt.

Mino có tài hội hoạ xuất chúng, từng tổ chức nhiều triển lãm nổi tiếng có dàn sao đình đám như G-DRAGON, Jennie,... dự ủng hộ (ảnh: Instagram)

Ngoài tài năng, ngoại hình và phong cách thời trang cũng là yếu tố góp phần đưa anh lên hàng sao hạng A. Sở hữu vẻ đẹp góc cạnh, mang hơi hướng “lệch chuẩn” nhưng cuốn hút, anh thường xuyên được nhắc đến như một fashion icon của giới trẻ Hàn Quốc. Nam nghệ sĩ từng sải bước trên sàn diễn của Louis Vuitton tại Paris Fashion Week, đồng thời trở thành “chàng thơ” của nhiều thương hiệu cao cấp nhờ thần thái high-fashion hiếm có trong giới idol. Thời kì hoàng kim, phong cách và định hướng của Mino được so sánh với G-DRAGON, thậm chí nhận về kì vọng sẽ thay thế đàn anh trong quãng thời gian "ông hoàng Kpop" vắng mặt vì nhập ngũ.

Hào quang của Song Mino vụt tắt vì bê bối quân sự (ảnh: Esquire Korea)

Thế nhưng, tất cả hào quang ấy đã bị phủ bóng bởi bê bối quân sự kéo dài từ cuối năm 2024 đến nay. Tháng 3/2023, Mino nhập ngũ với tư cách nhân viên phục vụ cộng đồng do có tiền sử bệnh tâm lý. Theo quy định, đây là hình thức nghĩa vụ thay thế, song vẫn yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt thời gian và kỷ luật làm việc. Đến tháng 12/2024, ngay trước thời điểm dự kiến xuất ngũ, truyền thông Hàn Quốc công bố loạt bằng chứng cho thấy anh nhiều lần vắng mặt không phép, đi làm muộn, về sớm và không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ tại nơi công tác.

Mino bị cáo buộc lơ là trong quá trình thực hiện nghĩa vụ, loạt hình ảnh trong thời gian này cũng gây tranh cãi lớn (ảnh: Facebook)

Sang năm 2025, Cục Quản lý Nhân lực Quân đội Hàn Quốc đã yêu cầu cảnh sát vào cuộc điều tra. Sau khoảng 5 tháng xác minh, bao gồm việc phân tích dữ liệu GPS và điện thoại, cơ quan chức năng xác nhận nam nghệ sĩ có hơn 8 ngày vắng mặt trái phép. Cuối tháng 12/2025, Văn phòng Kiểm sát Quận Tây Seoul chính thức truy tố anh không tạm giam về tội vi phạm Luật Nghĩa vụ Quân sự. Trong quá trình thẩm vấn, Song Mino thừa nhận phần lớn hành vi bị cáo buộc.

Theo Điều 33 của Luật Nghĩa vụ Quân sự Hàn Quốc, nhân viên phục vụ cộng đồng nếu vắng mặt không phép từ 8 ngày trở lên có thể đối diện mức án tối đa 3 năm tù giam. Đáng chú ý, dù đã làm lễ xuất ngũ vào cuối năm 2024, nhưng trong trường hợp tòa án xác định vi phạm nghiêm trọng, quyết định giải ngũ của anh có thể bị hủy bỏ, đồng nghĩa với việc phải thực hiện lại nghĩa vụ quân sự từ đầu.

Với Song Mino, đây bị coi như dấu chấm hết cho sự nghiệp hơn 10 năm (ảnh: X)

Vụ việc đang chờ phán quyết cuối cùng của tòa án, song những hệ lụy đối với sự nghiệp và hình ảnh cá nhân là điều khó tránh khỏi. Với Song Mino, đây bị coi như dấu chấm hết cho sự nghiệp hơn 10 năm. Câu chuyện của Song Mino được xem là lời cảnh tỉnh đắt giá cho giới giải trí. Tài năng, nhan sắc và tầm ảnh hưởng có thể đưa một người lên đỉnh cao danh vọng, nhưng trước pháp luật và nghĩa vụ quốc gia, không có ngoại lệ dành cho bất kì ai.