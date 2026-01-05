BTS xác định thời điểm lấy lại "ngôi vương"

Vừa bước qua 2026, BTS xác nhận phát hành album mới vào ngày 20/3, gồm 14 ca khúc. Đây là sản phẩm phòng thu đánh dấu màn tái xuất đầy đủ của nhóm sau thời gian dài vắng bóng vì nhập ngũ, đồng thời mở ra giai đoạn hoạt động mới được chờ đợi nhất của cả Kpop. Theo thông báo, sau khi album ra mắt, BTS sẽ khởi động tour diễn vòng quanh thế giới; lịch trình chi tiết của tour sẽ được công bố riêng vào 0h ngày 14/1.

BTS xác nhận phát hành album mới vào ngày 20/3, gồm 14 ca khúc, sau đó khởi động World Tour (ảnh: X)

Album lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi là sản phẩm đầu tiên của BTS sau 3 năm 9 tháng. Không chỉ đơn thuần là một màn comeback, đây còn được xem như cột mốc tái khẳng định định hướng âm nhạc mà nhóm sẽ theo đuổi trong chặng đường sắp tới. Các thành viên tham gia sâu vào quá trình sáng tác và sản xuất, trực tiếp gửi gắm suy nghĩ, cảm xúc cũng như màu sắc cá nhân vào từng ca khúc. Những trải nghiệm, khó khăn và hành trình trưởng thành trong quãng thời gian tạm rời sân khấu được chuyển hóa thành âm nhạc, tạo nên một album mang tính tự sự rõ nét.

BTS đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự cả 7 thành viên vào giữa năm 2025, nay sẵn sàng trở lại đường đua (ảnh: Weverse)

Với 14 ca khúc, album được mô tả là tập hợp những câu chuyện chân thật mà BTS muốn chia sẻ cùng ARMY - cộng đồng người hâm mộ đã kiên nhẫn chờ đợi ngày nhóm trở lại với đầy đủ đội hình. Các giai điệu mang đậm tinh thần BTS, vừa quen thuộc vừa cho thấy sự chín muồi về tư duy âm nhạc, được xem như lời cảm ơn chân thành mà nhóm gửi đến ARMY, những người đã đồng hành và giữ vững niềm tin trong suốt quãng thời gian thử thách vừa qua.

Thời gian này, BTS đang dốc sức làm nhạc và luyện tập chuẩn bị cho màn comeback (ảnh: X)

Song song với thông tin album, trên các nền tảng mạng xã hội, BTS cũng đồng loạt thay đổi logo và bộ nhận diện mới với tông đỏ nổi bật. Sự thay đổi này nhanh chóng thu hút sự chú ý, được xem như tín hiệu cho một kỷ nguyên mới: quyết liệt, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ trọn bản sắc đã làm nên tên tuổi của nhóm suốt hơn một thập kỷ.

Nhìn lại hành trình sự nghiệp, BTS có hơn 1 thập kỷ trở thành nhóm nhạc toàn cầu. Từ xuất phát điểm không thuận lợi, BTS từng bước chinh phục thị trường quốc tế bằng âm nhạc đậm thông điệp về tuổi trẻ, bản sắc cá nhân và sức mạnh cộng đồng. Những kỷ lục về doanh số, lượt nghe trực tuyến, tour diễn cháy vé trên toàn cầu đã đưa BTS trở thành biểu tượng vượt ra ngoài khuôn khổ của một nhóm nhạc thần tượng, góp phần định hình lại vị thế của Kpop trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Từ xuất phát điểm không thuận lợi, BTS từng bước chinh phục thị trường quốc tế bằng âm nhạc đậm thông điệp về tuổi trẻ, bản sắc cá nhân và sức mạnh cộng đồng (ảnh: X)

Năm 2022-2023 đánh dấu quãng nghỉ của BTS khi 7 thành viên lần lượt nhập ngũ. Cả nhóm đã cố gắng sắp xếp lịch trình thực hiện nghĩa vụ quân sự đồng nhất để có thể rút ngắn thời gian gián đoạn hoạt động. Trong bối cảnh Kpop biến động nhanh chóng, việc tạm ngưng hoạt động nhóm trong thời gian dài luôn tiềm ẩn rủi ro về độ nóng và sức ảnh hưởng. Tuy nhiên, thay vì đánh mất vị thế, BTS lại duy trì được sức hút hiếm có thông qua các dự án cá nhân, hoạt động âm nhạc solo và sự gắn kết chặt chẽ với người hâm mộ. 7 thành viên thay phiên debut solo, em út Jung Kook tạo nên những cột mốc lịch sử mới vào năm 2023. Điều này giúp tên tuổi BTS chưa từng rời khỏi dòng chảy chính của làng nhạc, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho màn tái hợp hiện tại.

Chính vì vậy, màn comeback vào tháng 3 tới không chỉ mang ý nghĩa trở lại sau nhập ngũ, mà còn là tuyên ngôn cho tham vọng tiếp tục dẫn dắt cuộc chơi. BTS bước vào giai đoạn mới với vị thế của một nhóm nhạc ở đỉnh cao danh tiếng, hiểu rõ giá trị cốt lõi của mình và sẵn sàng tái định nghĩa “ngôi vương” theo cách riêng.

Với fandom vững mạnh toàn cầu, BTS hứa hẹn lấy lại "ngôi vương" với lần comeback hoành tráng sắp tới (ảnh: X)

Sự trở lại của BTS được dự đoán sẽ khiến bức tranh Kpop năm 2026 trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Bên cạnh BTS, năm nay còn chứng kiến sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn như BLACKPINK (dự kiến tái xuất trong Quý I), EXO (đang trong giai đoạn quảng bá) và BIGBANG (dự kiến trở lại vào tháng 4/2026). BTS vẫn là cái tên khiến toàn bộ thị trường phải dè chừng, không chỉ bởi quy mô fandom hay thành tích trong quá khứ, mà còn bởi khả năng tạo ra xu hướng và thiết lập lại chuẩn mực cho một màn comeback mang tầm vóc toàn cầu.

Sau gần bốn năm chờ đợi, BTS không chỉ trở lại để tiếp tục cuộc đua, mà để khẳng định rằng “ngôi vương” của họ chưa từng bị bỏ trống. Album mới và tour diễn sắp tới được kỳ vọng sẽ là lời hồi đáp rõ ràng nhất cho câu hỏi về vị thế của BTS trong kỷ nguyên tiếp theo.