Sau khi xuất hiện tại chương trình truyền hình thực tế Em Xinh Say Hi, Juky San đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Visual ngày càng thăng hạng của cô nàng còn được nhiều người ví von đẹp đến mức AI cũng phải chịu thua. Vào những ngày đầu năm 2026, Juky San đang khiến cộng đồng fan “sốt xình xịch” khi công bố ra mắt album đầu tay mang tên Đẫm Tình với sự kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ.

Juky San công bố ra mắt album đầu tay mang tên Đẫm Tình (Ảnh: FBNV)

Juky San sở hữu visual được nhiều người ưu ái ví von AI cũng chịu thua (Ảnh: FBNV)

Theo đó trên trang cá nhân, Juky San tung hint hợp tác cùng hai nghệ sĩ. Trong đó, nghệ sĩ nữ được các fan dự đoán không ai khác chính là Liu Grace. Mặt khác, với hint chú gà bông cùng huy chương số 1, cộng đồng mạng ngay lập tức cho rằng nam nghệ sĩ hợp tác cùng Juky San trong dự án album Đẫm Tình lần này chính là Negav bởi anh chàng thường được các fan gọi với danh xưng đáng yêu là “chíp bông” cũng như vừa giành ngôi vị Quán quân Anh Trai Say Hi. Tuy nhiên cũng từ đây, MXH bùng nổ tranh cãi và thậm chí, một bộ phận người hâm mộ của Juky San còn đòi “thoát fan”.

Cộng đồng mạng dự đoán nghệ sĩ hợp tác cùng Juky San trong album Đẫm Tình chính là…(Ảnh: FBNV)

Negav (Ảnh: Google)

Và Liu Grace (Ảnh: Google)

Cụ thể, trước nghi vấn nam nghệ sĩ hợp tác trong dự án album Đẫm Tình là Negav, một bộ phận fan của Juky San đã bày tỏ sự thất vọng. Nhiều người không ngại ngần khẳng định sẽ thoát fan nếu như Juky San thực sự kết hợp cùng Negav trong sản phẩm mới.

Nguyên nhân của sự phẫn nộ được cho đến từ việc Negav là cái tên liên tục đối diện với phản ứng tiêu cực liên quan đến phát ngôn, lùm xùm đời từ cho đến scandal từ quá khứ. Việc trở lại Anh Trai Say Hi và giành ngôi vị Quán quân do khán giả bình chọn cũng khiến cho Negav vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Người hâm mộ của Juky San cho rằng, cô đang có hình ảnh đẹp và hành trình âm nhạc đang nhận được rất nhiều thiện cảm từ công chúng. Chính vì vậy, việc hợp tác với một nghệ sĩ vướng nhiều tranh cãi về đời tư được cho là bước đi tiềm ẩn nhiều rủi ro, thậm chí có thể khiến Juky San đánh mất lượng khán giả vốn đang ủng hộ mình.

Trên MXH, không ít bình luận thể hiện sự hoang mang lẫn thất vọng. Nhiều fan cho rằng sau Em Xinh Say Hi, Juky San đang đứng trước thời điểm “vàng” để bứt phá hình ảnh lẫn định vị âm nhạc. Việc lựa chọn cộng sự vì thế càng bị soi xét kỹ lưỡng hơn bao giờ hết. Có ý kiến thẳng thắn cho rằng nếu nghi vấn hợp tác với Negav là thật, đây sẽ là một “nước cờ khó hiểu”, bởi mọi ồn ào xoay quanh nam rapper có thể vô tình kéo Juky San vào vòng xoáy tranh cãi không đáng có, làm lu mờ nỗ lực nghệ thuật của chính cô.

Nhiều bình luận thể hiện sự thất vọng, có người còn khẳng định sẽ thoát fan nếu nam nghệ sĩ được hé lộ thực sự là Negav (Ảnh: Thread)

Một bình luận khẳng định giữa nghệ sĩ và fan là sự “sòng phẳng” - nghệ sĩ có quyền lựa chọn người hợp tác thì fan cũng có quyền “unstan” (không ủng hộ) nếu thấy không phù hợp (Ảnh: Thread)

Ở chiều ngược lại, cũng có khán giả giữ quan điểm trung lập, cho rằng mọi suy đoán hiện tại vẫn chỉ dừng ở mức “đoán già đoán non” từ những hint chưa được xác nhận. Một số người nhấn mạnh việc hợp tác trong âm nhạc nên được nhìn nhận dựa trên sản phẩm cuối cùng, thay vì đời tư hay những lùm xùm trong quá khứ của nghệ sĩ. Có ý kiến cho rằng Đẫm Tình là album đầu tay, mang ý nghĩa cột mốc quan trọng, và Juky San có lý do riêng cho những lựa chọn của mình.

Một trong những bình luận khẳng định ủng hộ Juky San dù người hợp tác là ai (Ảnh: Thread)

Các fan của cô nàng vẫn ủng hộ thần tượng hết mình (Ảnh: Thread)

Hiện tại, phía Juky San vẫn chưa lên tiếng xác nhận danh tính các nghệ sĩ góp mặt trong album Đẫm Tình. Chính vì vậy, mọi ý kiến tranh cãi trái chiều ở thời điểm hiện tại đều chỉ dừng lại ở việc suy đoán. Dẫu vậy, trong thời điểm công chúng ngày càng khắt khe, mọi động thái của Juky San lúc này đều trở thành tâm điểm chú ý.

Album Đẫm Tình dự kiến ra mắt trong tháng 1/2026 và câu trả lời cho mọi nghi vấn có lẽ sẽ sớm được hé lộ. Liệu đây sẽ là cú bắt tay gây bão đúng nghĩa hay một quyết định khiến Juky San phải đối diện với làn sóng quay lưng từ fan, tất cả vẫn đang là dấu hỏi lớn, chờ chính chủ lên tiếng.