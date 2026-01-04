Muốn biết văn hoá thần tượng quốc nội bùng nổ cỡ nào, hãy để fandom SOOBIN trả lời!

Văn hóa thần tượng tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình rõ rệt, khi sức mạnh của cộng đồng người hâm mộ không còn dừng lại ở những lời cổ vũ, mà đã trở thành một động lực kinh tế, cấu phần quan trọng trong hệ sinh thái phát triển của nghệ sĩ. Người hâm mộ ngày nay không chỉ theo dõi, ủng hộ, mà còn chủ động tham gia kiến tạo hình ảnh, vị thế và cả những cột mốc sự nghiệp mang tính lịch sử. Trong bức tranh đó, KINGDOM - cộng đồng người hâm mộ của SOOBIN nổi lên như một ví dụ tiêu biểu, phản ánh rõ nét mức độ trưởng thành, tổ chức và “chịu chi” của văn hoá fandom Việt Nam giai đoạn 2024-2025.

SOOBIN có cột mốc “tái thiết” hình ảnh mạnh mẽ sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ảnh: FBNV)

SOOBIN có cột mốc “tái thiết” hình ảnh mạnh mẽ sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và chuỗi 8 concert cháy vé. Song hành với chặng đường này là FC KINGDOM. Nam ca sĩ cùng đội ngũ quản lý đã nhanh nhạy bắt sóng văn hoá thần tượng năm 2024, lập tức đặt tên FC và ra quy trình quản lý fandom chuyên nghiệp. Nhờ đó, người hâm mộ SOOBIN hoạt động vừa chuyên nghiệp, đoàn kết và có sự kết nối mật thiết với nghệ sĩ.

SOOBIN và cú ăn 6 lịch sử tại WeChoice Awards 2024

Dấu ấn đầu tiên và rõ ràng nhất đến từ hệ thống giải thưởng, nơi vai trò của fandom thể hiện trực diện qua những con số. Tại WeChoice Awards 2024, KINGDOM đã giúp SOOBIN đã lập nên cột mốc chưa từng có khi giành chiến thắng ở 6 hạng mục khác nhau. Đáng chú ý nhất là hơn 4 triệu lượt bình chọn cho hạng mục “Nhân vật truyền cảm hứng” - một con số kỷ lục trong lịch sử giải thưởng. Thành tích ấy không chỉ là sự ghi nhận dành cho một năm hoạt động nghệ thuật bền bỉ, mà còn phản ánh khả năng huy động lực lượng, sự đồng lòng và kỷ luật cao độ của cộng đồng người hâm mộ.

Tại WeYoung 2025, SOOBIN mang về chiến thắng Iconic Concert và 2 chiến thắng cho fandom: Best Fandom Forever và Best Fan Project

Đà bứt phá tiếp tục được duy trì tại WeYoung 2025, nơi SOOBIN gần như “thống trị” toàn bộ các đề cử tham gia. Từ hạng mục Iconic Concert với chuỗi Live Concert ALL-ROUNDER, cho đến Best Fandom Forever và Best Fan Project, dấu ấn của KINGDOM xuất hiện xuyên suốt. Chuỗi concert cá nhân được vinh danh như một dấu mốc nghệ thuật nổi bật trong năm, phản ánh sự đầu tư bài bản về âm nhạc, vũ đạo và trải nghiệm khán giả.

Trong khi đó, danh hiệu dành cho fandom và dự án fan tiếp ứng không chỉ mang ý nghĩa biểu dương tinh thần ủng hộ, mà còn cho thấy mức độ chuyên nghiệp, quy mô và tính sáng tạo ngày càng cao của các hoạt động do người hâm mộ tự tổ chức. Việc các chiến dịch tiếp ứng được nhìn nhận như một phần của đời sống văn hóa - giải trí cho thấy fandom Việt đã vượt qua ranh giới “tự phát”, tiến gần hơn tới mô hình cộng đồng vận hành có chiến lược.

Cả loạt fan project tiền tỷ của FC KINGDOM (ảnh: Facebook):

Nếu các giải thưởng là thước đo về sức mạnh tập thể, thì những dự án tiếp ứng quy mô lớn lại cho thấy tiềm lực tài chính và tham vọng nâng tầm hình ảnh nghệ sĩ. Trong giai đoạn 2024-2025, KINGDOM liên tục gây chú ý với loạt project có độ phủ sóng rộng, từ trong nước đến quốc tế. Việc chạy quảng cáo LED mừng sinh nhật lần 32 của SOOBIN tại Times Square không chỉ mang ý nghĩa chúc mừng cá nhân, mà còn là tuyên ngôn về mong muốn đưa hình ảnh nghệ sĩ Việt xuất hiện giữa những trung tâm truyền thông lớn của thế giới. Ở khu vực Đông Nam Á, màn hình LED quy mô lớn tại Thủ Thiêm, TPHCM tiếp tục khẳng định mức độ đầu tư “không giới hạn”.

Ngay cả trong những chi tiết hậu trường, như việc mời đầu bếp từ chương trình Master Chef để chuẩn bị thực đơn cho dàn nghệ sĩ biểu diễn concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, dự án thắp sáng toàn bộ phố đi bộ Nguyễn Huệ trong ngày diễn ra sự kiện Y FEST, hay chuỗi dự án dài hơi cho tour concert ALL-ROUNDER, cộng đồng người hâm mộ cho thấy sự chỉn chu, ý thức đại diện hình ảnh cho thần tượng.

Song song với sức bật từ fandom, thành công thương mại của chuỗi Live Concert ALL-ROUNDER là minh chứng thuyết phục cho năng lực bán vé của SOOBIN (ảnh: FBNV)

Song song với sức bật từ fandom, thành công thương mại của chuỗi Live Concert ALL-ROUNDER là minh chứng thuyết phục cho năng lực bán vé - yếu tố then chốt phản ánh vị thế thực tế của một nghệ sĩ trên thị trường. Hai đêm diễn mở màn tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình vào tháng 5/2025 nhanh chóng tạo nên “cơn địa chấn” khi toàn bộ vé được tiêu thụ chỉ trong vòng vài phút. Ngay cả những hạng vé cao cấp, có mức giá lên tới hàng chục triệu đồng, cũng nhanh chóng hết sạch, buộc ban tổ chức phải công bố thêm đêm diễn thứ hai. Tổng cộng hơn 16.000 khán giả đã lấp đầy không gian biểu diễn trong hai đêm liên tiếp tại Hà Nội, con số hiếm hoi đối với một nghệ sĩ nam solo tại Việt Nam.

Đỉnh cao của chuỗi ALL-ROUNDER khép lại bằng đêm diễn cuối cùng tại The Global City vào cuối tháng 11/2025. Dù trước thềm diễn ra từng xuất hiện những tranh luận xoay quanh danh sách khách mời, concert vẫn ghi nhận tình trạng sold-out toàn bộ vé trước giờ G. Không gian sân khấu ngoài trời với hệ thống LED toàn phần đã thu hút từ 10.000 đến 15.000 khán giả, biến đêm diễn thành một “đại tiệc” âm nhạc đúng nghĩa. Đáng chú ý hơn, tại sự kiện này, nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ đã cùng kêu gọi quyên góp được 1,25 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai - một dấu ấn nhân văn cho thấy văn hóa thần tượng không chỉ xoay quanh hào quang sân khấu, mà còn có thể lan tỏa giá trị tích cực ra ngoài xã hội.

SOOBIN được fan tặng micro cầm tay có giá 250 triệu đồng mang bộ nhận diện "all-rounder" (ảnh: FBNV)

Ba đêm concert liên tiếp “cháy vé” trong cùng một năm đã đưa SOOBIN vào nhóm rất ít nghệ sĩ nam solo tại Việt Nam sở hữu khả năng bán vé ở mức cao. Sự đầu tư “tất tay” về ekip sản xuất, từ âm thanh, ánh sáng đến dàn dựng sân khấu, đi kèm khả năng trình diễn live gần 30 ca khúc mỗi đêm, vừa hát, nhảy, vừa chơi nhạc cụ, là nền tảng để danh xưng “toàn năng” được công chúng thừa nhận. Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng ấy, vai trò đồng hành của KINGDOM là không thể phủ nhận. Fandom không chỉ “cày vote” trên các nền tảng trực tuyến, mà còn sẵn sàng chi trả, xếp hàng mua vé, tham gia và lan tỏa các sự kiện trực tiếp - yếu tố then chốt tạo nên sức sống bền vững cho các dự án lớn.

Từ trường hợp của SOOBIN và KINGDOM, có thể thấy mô hình văn hóa thần tượng mới đang hình thành tại Việt Nam: nơi thành công không còn là nỗ lực đơn lẻ của nghệ sĩ, mà là sự cộng hưởng giữa thực lực cá nhân và nguồn lực tổ chức từ cộng đồng người hâm mộ. Fandom ngày nay hoạt động như một “đế chế” thu nhỏ, có chiến lược, có ngân sách, có tầm nhìn dài hạn và sẵn sàng đồng hành cùng thần tượng trên mọi mặt trận, từ nghệ thuật, thương mại đến các hoạt động xã hội.

Từ trường hợp của SOOBIN và KINGDOM, có thể thấy mô hình văn hóa thần tượng mới đang hình thành tại Việt Nam (ảnh sản xuất)

SOOBIN và KINGDOM hiện tại là thể thống nhất không thể tách rời (ảnh: FBNV)

Khi WeChoice Awards 2025 đang đến gần, công chúng lần nữa quan tâm đến cách văn hóa thần tượng quốc nội sẽ tiếp tục được thể hiện ra sao thông qua những chiến dịch bình chọn, những dự án tiếp ứng và sự tham gia của cộng đồng. Liệu SOOBIN và KINGDOM có tiếp tục tạo nên những cột mốc mới hay không vẫn là điều còn chờ phía trước. Những gì đã diễn ra trong giai đoạn 2024-2025 đủ để cho thấy: fandom Việt Nam đã bước vào một thời kỳ bùng nổ thực sự, với sức mạnh không thể xem nhẹ.