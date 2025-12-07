SOOBIN sốc mạnh, cả cõi mạng như “phát điên” vì Tân Binh Toàn Năng

Tối ngày 6/12, tập 10 của chương trình thực tế Tân Binh Toàn Năng đã chính thức lên sóng, mang đến đêm Công diễn 4 với nhiều cung bậc cảm xúc trái ngược. Tuy nhiên, thay vì đọng lại dư âm về những màn trình diễn mang đậm bản sắc văn hóa Việt hay sự nỗ lực của các thí sinh, tâm điểm của sự chú ý lại đổ dồn về kết quả loại trừ gây chấn động mạnh.

Việc hai "chiến binh" được đánh giá là mạnh nhất nhì chương trình là Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn phải dừng chân đã tạo nên một làn sóng gay gắt chưa từng có trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, thậm chí ngay cả Nhà sản xuất Toàn năng SOOBIN cũng không giấu được sự bàng hoàng.

Hồ Đông Quan

... và Swan Nguyễn bị loại sau Công diễn 4 của Tân Binh Toàn Năng

Cụ thể, Công diễn 4 được xem là thử thách khắc nghiệt nhất từ đầu mùa giải đến nay khi các tân binh phải đối diện với áp lực điểm số cực kỳ gắt gao. Ngay từ vòng Phá băng khi tiết mục Take U Home Tonight chỉ đạt được 770 điểm, tương đương 92,9% so với điểm cột mốc. Đáng tiếc thay, con số này chỉ thiếu vỏn vẹn 0,6% so với mức thử thách 93,5% mà chương trình đưa ra. Hệ quả là hai tân binh Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn lập tức bị tước quyền tham gia trình diễn ở vòng 2, vị trí của họ trên sân khấu bị thay thế bởi các vũ công hỗ trợ.

Điều này đồng nghĩa với việc cả hai không có cơ hội xuất hiện để khán giả bình chọn điểm tích lũy cá nhân trong Công diễn 4, trực tiếp đẩy họ vào vòng nguy hiểm với nguy cơ loại trừ gần như là tuyệt đối. Dù các thành viên còn lại đã nỗ lực hết mình ở vòng 2 với tiết mục Dance Bass Âm vượt mức thử thách, nhưng tiết mục Performance Úm Ba La lại tiếp tục thất bại khi chỉ đạt 95,5% so với yêu cầu 96%. Kết quả tổng hợp cuối cùng đã dẫn đến cái kết mà không ai mong muốn chính là sự dừng chân của Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn.

Cả dàn thí sinh lẫn SOOBIN sốc nặng khi Hồ Đông Quan phải nói lời chia tay

Kết quả khắc nghiệt này không chỉ khiến khán giả choáng váng mà ngay cả Nhà sản xuất SOOBIN cũng rơi vào trạng thái sốc nặng ngay tại hiện trường. Nam ca sĩ không giấu được sự thất thần, thừa nhận bản thân hoàn toàn bất ngờ vì kịch bản loại kép này nằm ngoài mọi dự tính ban đầu của anh. Dù đã chuẩn bị tâm lý cho việc chia tay thí sinh, nhưng việc mất đi những nhân tố chủ chốt đặc biệt là Hồ Đông Quan khiến SOOBIN không khỏi hụt hẫng.

SOOBIN sốc, không tin vào kết quả loại trừ

Những giọt nước mắt của SOOBIN

Ngay sau khi Công diễn 4 kết thúc, làn sóng phản đối dữ dội đã bùng nổ trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, biến tập 10 của Tân Binh Toàn Năng trở thành tâm điểm của tranh cãi. Và tâm điểm đổ dồn về việc con tướng mạnh nhất chương trình, luôn là ứng cử viên cho suất debut trong mắt của công chúng là Hồ Đông Quan đã bị loại.

Hồ Đông Quan từ đầu mùa đã được đánh giá là "át chủ bài": kỹ năng toàn diện, đông fan và chịu chi

Hồ Đông Quan từ đầu mùa đã được đánh giá là "át chủ bài" với kỹ năng toàn diện từ giọng hát đến vũ đạo, luôn nằm trong nhóm an toàn và luôn được khán giả mặc định một suất trong đội hình chiến thắng cuối cùng. Việc một ứng cử viên sáng giá cho vị trí debut bị loại chỉ vì thiếu 0,5 - 0,6% điểm số ở các vòng thi nhóm đã khiến khán giả không thể chấp nhận. Hàng loạt bình luận thể hiện sự bức xúc tràn ngập fanpage của chương trình, cho rằng luật chơi đang triệt tiêu tài năng thay vì tôn vinh.

Nhiều người hâm mộ cay đắng nhận định rằng đội hình debut đang dần lộ diện nhưng theo một cách tiêu cực, khi những nhân tố hút fan và có thực lực lại lần lượt "bay màu" một cách khó hiểu, để lại sự hụt hẫng lớn cho những người đã theo dõi chương trình từ những ngày đầu.

Phản ứng gay gắt của cư dân mạng:

Hàng loạt bình luận thể hiện sự bức xúc trước kết quả:

- Tân Binh Toàn Năng nhưng mà ai toàn năng nhất thì loại.

- Show truyền hình sống còn hay nhất từ trước đến giờ, loại người có khả năng lead thì chịu.

- Đổi thành show hài đi chứ thấy kịch bản mắc cười quá

- Đã bảo rồi, xào rau xào thịt chứ sao lại đi... 'xào' lộ liễu thế này?

- Tôi nghĩ nhân tố như Hồ Đông Quan không thể bị loại được. Có visual, có vocal, lại nhảy đẹp, lượng fan top 1 show thì việc bị loại là điều không thể…

- Không phải là fan nhưng ai theo dõi xuyên suốt chương trình cũng sẽ nghĩ 90% Quan nắm chắc suất debut rồi, giờ loại như thế này thấy quá bất ngờ."

- Vấn đề chưa bao giờ nằm ở Quan! Mà nằm ở ai thì người đó tự biết.

Phản ứng của cộng đồng mạng không chỉ dừng lại ở việc tiếc nuối cho thí sinh mà còn dấy lên những nghi vấn về tính minh bạch trong khâu tổ chức và sản xuất. Những luồng thông tin bên lề về việc kết quả có thể đã được định đoạt từ trước bắt đầu xuất hiện. Khán giả đặt dấu hỏi lớn về việc liệu có sự tác động nào từ phía hậu trường hay không. Dù đây chỉ là những đồn đoán chưa được xác thực, nhưng sự trùng hợp giữa những thông tin rò rỉ trước giờ phát sóng và kết quả thực tế trên truyền hình càng khiến dư luận thêm phần hoài nghi.

Nhiều ý kiến cho rằng chương trình đang đi vào "vết xe đổ" của nhiều show thực tế khác khi yếu tố chuyên môn bị lu mờ bởi những kịch bản drama nhằm thu hút sự chú ý, dẫn đến việc mất đi niềm tin nơi công chúng. Đối với người hâm mộ, sự ra về của Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn ở giai đoạn nước rút là một nước đi sai lầm, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức hút và chất lượng của chương trình trong giai đoạn sắp tới.

Việc loại đi những "át chủ bài" như Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn lúc này khiến chương trình vấp phải làn sóng phản đối

Bước vào chặng nước rút với Công diễn 5 và Chung kết cận kề, Tân Binh Toàn Năng đang đối diện với khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng. Suốt cả mùa giải, chương trình chật vật vì thiếu những bản hit viral, bị đánh giá là "flop" và kém nhiệt hẳn so với các đối thủ cùng thời điểm. Việc loại đi những "át chủ bài" như Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn lúc này không chỉ khiến thiện cảm của công chúng chạm đáy mà còn đặt ra thách thức cực lớn cho nhà sản xuất trong giai đoạn cuối này.

Nhưng, quy luật của show "sống còn" vốn là vậy: khó lường và phải đối diện với những sự rời đi không mong muốn. Với nền tảng sẵn có cùng lượng fan hùng hậu, Hồ Đông Quan hay Swan Nguyễn đều có cơ hội bứt phá sau này. Người hâm mộ đang chờ đợi các Tân Binh ở chặng đường phía sau khi chương trình kết thúc.