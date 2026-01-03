Sau nhiều năm bị đặt dấu hỏi về phong độ và vị thế, Hwasa đã có màn trở lại ngoạn mục nhờ Good Goodbye. Bản hit không chỉ tạo nên cú bứt phá mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng mà còn giúp cô định hình lại hình ảnh trong mắt công chúng. Từ một nghệ sĩ thường xuyên gây tranh cãi phong cách, 5 năm gắn với hai chữ “flop”, Hwasa bước lên vị trí top 1 các BXH âm nhạc, khẳng định giá trị của một giọng ca thực lực giữa bối cảnh Kpop biến động không ngừng.

Phong cách nóng bỏng của Hwasa (ảnh: Kpopping)

Sau thành công vang dội của Maria, Don't vào năm 2020, sự nghiệp solo của Hwasa bước vào giai đoạn chông chênh kéo dài. Dù vẫn duy trì tần suất hoạt động ổn định sau khi chuyển sang công ty mới, nữ ca sĩ liên tục đối diện với làn sóng phản ứng trái chiều. Phong cách trình diễn táo bạo, vốn từng giúp cô tạo dấu ấn riêng, dần trở thành con dao hai lưỡi khi liên tiếp bị chỉ trích là vượt chuẩn mực, thậm chí kéo theo những cuộc điều tra từ các hiệp hội phụ huynh tại Hàn Quốc.

Hwasa có 5 năm mờ nhạt sau cú hit Maria và Don't (ảnh: Kpopping)

Trên mặt trận thành tích, các sản phẩm như I Love My Body hay NA ghi nhận lượt xem khả quan nhưng không còn khả năng thống trị bảng xếp hạng nhạc số như thời kỳ đỉnh cao. Trong bối cảnh các nhóm nhạc nữ Gen 4 và Gen 5 bùng nổ mạnh mẽ, không gian dành cho một nữ soloist cá tính, đã hoạt động nhiều năm như Hwasa ngày càng trở nên chật chội, khiến những hoài nghi về việc cô “hết thời” bắt đầu xuất hiện dày đặc.

Màn trình diễn gây sốt Rồng Xanh 2025 của Hwasa

Bước ngoặt đến vào đêm 19/11/2025, tại Lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 46. Khác hẳn với hình ảnh gây tranh cãi quen thuộc, Hwasa xuất hiện trên sân khấu với diện mạo tinh tế, mang đậm tính nghệ thuật. Trong chiếc váy trắng thướt tha, đi chân trần, cô trình diễn Good Goodbye như một thước phim điện ảnh ngắn, tối giản nhưng giàu cảm xúc. Cao trào của tiết mục đến khi nam diễn viên Park Jung Min, người đóng vai chính trong MV, bất ngờ bước ra từ hàng ghế khán giả, tạo nên màn tương tác trực diện khiến cả khán phòng lặng đi.

Khoảnh khắc Hwasa vứt đôi giày đỏ, ánh mắt giao nhau đầy tình tứ giữa hai nghệ sĩ nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội, biến tiết mục này thành một trong những sân khấu được nhắc đến nhiều nhất năm. Chỉ trong thời gian ngắn, video màn trình diễn đã vượt mốc hàng triệu lượt xem, biến ca khúc mới của Hwasa thành hiện tượng.

Hwasa tinh tế trên sân khấu Rồng Xanh 2025

Khoảnh khắc biến Good Goodbye thành hiện tượng

Từ cú hích mang tính định mệnh ấy, Good Goodbye tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục trên các bảng xếp hạng. Ca khúc nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 trên Melon Top 100 và trụ vững trong nhiều tuần liên tiếp, bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt từ các tên tuổi trẻ. Mới đây nhất, Good Goodbye chính thức vượt qua kỷ lục của IU để trở thành ca khúc của một nghệ sĩ solo sở hữu số giờ Perfect All-Kill nhiều nhất lịch sử Kpop, với hơn 534 giờ PAK tính đến cuối năm 2025.

Hwasa "soán ngôi" quái vật nhạc số, nữ hoàng solo Hàn Quốc bằng 1 ca khúc nhẹ nhàng, đánh đúng cảm xúc. Do đó, Good Goodbye được công chúng Hàn nhận định như ca khúc giúp nữ ca sĩ nóng bỏng đổi đời sau 5 năm lưng chừng. Không dừng lại ở thị trường nội địa, Good Goodbye còn lọt vào Billboard Global 200 ở vị trí thứ 43 và đứng đầu iTunes tại nhiều quốc gia, khẳng định sức hút mang tính toàn cầu của Hwasa.

Với hơn với hơn 534 giờ PAK tính đến cuối năm 2025, Good Goodbye của Hwasa là ca khúc của nghệ sĩ solo Hàn Quốc có số giờ PAK nhiều nhất lịch sử (ảnh: Sports Chosun)

Trước đó, ngôi vương thuộc về nữ ca sĩ số 1 Hàn Quốc - IU (ảnh: Instagram)

Thành công vang dội này không chỉ được đo đếm bằng những con số kỷ lục, mà còn nằm ở sự thừa nhận muộn màng nhưng xứng đáng dành cho Hwasa. Từ hình ảnh “nữ hoàng tranh cãi”, cô từng bước được nhìn nhận như một nghệ sĩ thực lực, chinh phục khán giả bằng giọng hát husky đặc trưng và khả năng truyền tải cảm xúc sâu lắng. Quan trọng hơn, cú trở lại ngoạn mục của Hwasa còn mở ra tiền đề vững chắc cho các dự án tiếp theo, trong đó có kế hoạch tái hợp và kỷ niệm chặng đường hoạt động của MAMAMOO vào đầu năm 2026.