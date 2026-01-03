Ngày đầu năm mới 2026, cộng đồng người hâm mộ Kpop, đặc biệt là những ai theo dõi thế hệ thần tượng đời đầu, đã chứng kiến một sự kiện bất ngờ. Kim Jaeduck, thành viên của nhóm nhạc huyền thoại SECHSKIES, đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội sau 5 năm hoàn toàn biến mất khỏi mắt công chúng.

Trên trang Instagram cá nhân, nam ca sĩ đăng tải bức ảnh một bãi biển ngập nắng. Dù không kèm theo bất kỳ dòng trạng thái hay lời giải thích nào, nhưng động thái này ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, bởi trước đó, sự vắng mặt của anh trong khoảng thời gian dài bí ẩn đến mức ngay cả những người bạn thân thiết nhất cũng không thể liên lạc.

Bài đăng mới nhất sau 5 năm của ca sĩ Kim Jaeduck (ảnh cap màn hình)

Trước khi bức ảnh này xuất hiện, lần cuối cùng công chúng thấy Kim Jaeduck tương tác trên mạng xã hội là vào ngày 1/5/2021, với bài đăng về chú chó của anh chàng. Kể từ thời điểm đó, anh hoàn toàn "bốc hơi" khỏi MXH. Sự biến mất này không chỉ là việc ngừng hoạt động nghệ thuật mà còn là sự cắt đứt liên lạc với các mối quan hệ xung quanh.

Bài đăng cuối cách đây 5 năm của Kim Jaeduck (ảnh: cap màn hình)

Đỉnh điểm của sự lo lắng từ người hâm mộ diễn ra vào năm 2024, khi hai thành viên cùng nhóm là Eun Jiwon và Jang Suwon tiết lộ trên một chương trình truyền hình rằng họ không biết Kim Jaeduck đang ở đâu. Trưởng nhóm Eun Jiwon thậm chí còn thừa nhận không biết địa chỉ nhà của người em thân thiết, trong khi Jang Suwon xác nhận tình trạng tương tự. Jang Suwon cũng tiết lộ rằng việc liên lạc với Jaeduck rất khó khăn, tin nhắn gửi đi có thể mất cả tháng mới nhận được hồi âm. Người thân cũng khó biết nam ca sĩ đang ở đâu. Điều này khiến tin đồn về việc Kim Jaeduck gặp biến cố hoặc giải nghệ vĩnh viễn lan truyền mạnh mẽ. Phải đến tháng 8 năm 2025, Tony An thành viên nhóm H.O.T mới hé lộ thông tin hiếm hoi rằng nam ca sĩ đang sống tại Busan.

Nhóm nhạc huyền thoại SECHSKIES

Ca sĩ Kim Jaeduck

Nhìn lại hành trình đầy thăng trầm của SECHSKIES, vốn là đối thủ trực tiếp của H.O.T vào cuối thập niên 90, SECHSKIES tan rã năm 2000 và để lại nhiều tiếc nuối. Năm 2016, thông qua chương trình Infinite Challenge, nhóm đã có màn tái hợp lịch sử, lấy đi nước mắt của rất nhiều khán giả. Ngay sau đó, nhóm ký hợp đồng độc quyền với YG Entertainment, mở ra chương mới rực rỡ với các bản hit như Three Words hay Be Well. Sự hậu thuẫn từ một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc đã giúp SECHSKIES không chỉ sống lại hào quang cũ mà còn thu hút lượng lớn người hâm mộ trẻ tuổi.

Dù SECHSKIES sau đó đã nỗ lực tái cấu trúc đội hình với 4 thành viên, nhưng cú sốc từ scandal này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần và định hướng của các thành viên còn lại (ảnh: X)

Tuy nhiên, khi đang trên đà hoạt động ổn định, nhóm lại vấp phải biến cố lớn khiến các hoạt động chung bị gián đoạn nghiêm trọng. Cuối năm 2018, thành viên chủ chốt Kang Sunghoon vướng vào chuỗi bê bối nghiêm trọng liên quan đến việc đơn phương hủy bỏ fanmeeting tại Đài Loan, Trung Quốc và các cáo buộc lừa đảo, biển thủ quỹ của người hâm mộ. Sự việc ồn ào đến mức người hâm mộ đã yêu cầu Kang Sunghoon rời nhóm để bảo vệ danh tiếng cho SECHSKIES. Đến đầu năm 2019, Kang Sunghoon chính thức chấm dứt hợp đồng với YG Entertainment và rời nhóm. Dù SECHSKIES sau đó đã nỗ lực tái cấu trúc đội hình với 4 thành viên, nhưng cú sốc từ scandal này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần và định hướng của các thành viên còn lại.

Sau loạt biến cố của nhóm, Kim Jaeduck lại chọn cách lui về ở ẩn (ảnh: X)

Sau giai đoạn hoạt động với đội hình 4 người, các thành viên bắt đầu tập trung vào cuộc sống cá nhân và các dự án riêng lẻ. Trong khi Eun Jiwon phủ sóng các chương trình truyền hình thực tế, Jang Suwon lập gia đình và tham gia show tạp kỹ, thì Kim Jaeduck lại chọn cách lui về ở ẩn. Không có tuyên bố chính thức nào về việc giải nghệ, nhưng cách anh lặng lẽ rút lui khỏi mọi hào quang, từ chối mọi sự tiếp cận từ truyền thông và đồng nghiệp trong suốt 5 năm qua là điều hiếm thấy trong showbiz Hàn vốn ồn ào.

Fan yên tâm khi Kim Jaeduck vẫn ổn, sống bình an suốt 5 năm qua (ảnh: X)

Chính vì bối cảnh đó, bức ảnh bãi biển ngày đầu năm 2026 không chỉ đơn thuần là một cập nhật mạng xã hội. Nó là tín hiệu xác nhận Kim Jaeduck vẫn ổn và đối với cộng đồng fan của SECHSKIES, thì việc thần tượng vẫn khỏe mạnh là quan trọng hơn bất kỳ sản phẩm âm nhạc hay sự trở lại hào nhoáng nào vào lúc này.