G-DRAGON có thể thân mật với bất kỳ thành viên BLACKPINK nào, trừ một người

Tối 2/1, cộng đồng fan Kpop xôn xao khi G-DRAGON đăng tải bức ảnh mới chụp cùng Lisa. Dù chỉ là ảnh đen trắng được phủ dày hiệu ứng, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra sự thân thiết không khoảng cách giữa hai ngôi sao. Lisa xuất hiện với dáng vẻ thoải mái, tự nhiên bên cạnh đàn anh. Khoảnh khắc này nhanh chóng gây bão mạng xã hội, không chỉ vì sức hút của hai siêu sao mà còn bởi nó tiếp tục khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa G-DRAGON và các thành viên BLACKPINK, điều vốn ngày càng hiếm thấy trong bối cảnh nhóm nữ hàng đầu chủ yếu tập trung cho hoạt động solo.

Bức ảnh năm mới của G-DRAGON và Lisa (ảnh: cap màn hình)

Những năm gần đây, dù BLACKPINK ít khi tương tác công khai với đồng nghiệp trong nước, mỗi lần xuất hiện bên G-DRAGON đều tạo hiệu ứng lớn. Với Lisa, đó là những lần ủng hộ nhau trên mạng xã hội hay các buổi tiệc thân mật kín tiếng. Với Rosé, mối liên kết “YG Family” được thể hiện rõ khi cô có màn tương tác gây chú ý cùng G-DRAGON và Taeyang tại một sự kiện từ thiện ở Pháp đầu năm 2025, thậm chí còn cùng thủ lĩnh BIGBANG quay dance challenge cho ca khúc APT..

G-DRAGON và Lisa có nhiều bạn chung, thường gặp gỡ (ảnh: X)

G-DRAGON rất ủng hộ các sản phẩm âm nhạc của Rosé, còn cùng quay challenge chung ca khúc APT.

Trong khi đó, G-DRAGON và Jisoo ít tương tác công khai, song vẫn vướng những nghi vấn gián tiếp khi Jisoo từng được cho là hẹn hò Lee Soo Hyuk - người bạn thân lâu năm của G-DRAGON. Tin đồn dấy lên sau loạt hành động Lee Soo Hyuk ủng hộ cô tại concert DEADLINE vào tháng 7/2025. G-DRAGON cũng hay "like dạo" các bài viết, hình ảnh liên quan đến Jisoo. Nhìn tổng thể, mối quan hệ giữa G-DRAGON và ba thành viên Lisa, Rosé, Jisoo vẫn giữ được sự thân thiết sau nhiều năm, đúng tinh thần những nghệ sĩ biểu tượng trưởng thành từ cùng một lò đào tạo YG.

Lee Soo Hyuk - bạn thân GD công khai quay 1 mình Jisoo ở concert

Tuy nhiên, ngoại lệ duy nhất lại là Jennie. Trên mạng xã hội gần đây lan truyền câu nói: “G-DRAGON có thể thân mật với bất kỳ thành viên BLACKPINK nào, trừ một người”, và người được nhắc đến không ai khác ngoài Jennie. Nhận định này không phải vô căn cứ, nếu nhìn lại hành trình quan hệ giữa hai ngôi sao từ những ngày đầu cho đến hiện tại.

Jennie đã được đóng MV, collab cùng GD từ thời chưa chính thức debut (ảnh: X)

Jennie từng được đánh giá như "phiên bản nữ" của G-DRAGON vì độ tương xứng tài năng - tính cách (ảnh: X)

Trước khi BLACKPINK ra mắt, Jennie từng được xem là “cặp bài trùng” với G-DRAGON. Cô là thực tập sinh hiếm hoi được giao vai nữ chính trong MV That XX năm 2012 và góp giọng trong ca khúc Black năm 2013. G-DRAGON nâng đỡ Jennie ngay từ khi chưa debut, để cô nàng cùng xuất hiện trên nhiều sân khấu lớn.

G-DRAGON xuất hiện trong livestream của Jennie năm 2020 (ảnh: cap màn hình)

Năm 2016, BLACKPINK ra mắt. Giai đoạn đầu, nhóm nữ toàn cầu và BIGBANG thể hiện mối quan hệ gắn kết. BLACKPINK còn đến tận hậu trường concert M.O.T.T.E để ủng hộ G-DRAGON, lên sóng trong phim tài liệu concert này. Sau đó, các tương tác dần hạn chế vì BIGBANG nhập ngũ và scandal rúng động của Seungri vào năm 2019. Riêng G-DRAGON, sau khi xuất ngũ, đến tháng 5/2020, nam ca sĩ hiếm hoi xuất hiện trong một buổi livestream của Jennie tại studio cùng Teddy và các thành viên BLACKPINK. Đây được xem là lần cuối cùng Jennie và G-DRAGON công khai tương tác vui vẻ trước công chúng.

Môi quan hệ của Jennie và 2 sao nam hàng đầu Hàn Quốc khiến dư luận bùng nổ

Năm 2021, Dispatch đưa tin hẹn hò, khẳng định G-DRAGON và Jennie đã yêu nhau khoảng một năm. Dù công ty quản lý không xác nhận, mối quan hệ này vẫn trở thành tâm điểm dư luận. Sang năm 2022, Jennie tiếp tục vướng tin đồn hẹn hò với V, trong khi fan phát hiện G-DRAGON đã bỏ theo dõi Jennie trên Instagram nhưng vẫn giữ kết nối với các thành viên còn lại của BLACKPINK. Từ đó, hai ngôi sao bước vào giai đoạn “đóng băng” tương tác công khai.

Jennie chụp ảnh với 2NE1 và đội ngũ YG tại concert đàn chị tháng 10/2024

G-DRAGON cũng thế - nhưng 2 khung hình khác nhau, G-DRAGON và Jennie quyết không xuất hiện chung (ảnh: X)

Những sự kiện hiếm hoi cả hai cùng xuất hiện sau đó càng khiến khoảng cách này trở nên rõ rệt. Tại concert 2NE1 vào tháng 10/2024 và lễ trao giải MMA 2025, dù G-DRAGON và Jennie đều có mặt, công chúng không ghi nhận bất kỳ khung hình chung nào. Cả hai tránh xuất hiện cạnh nhau, không có cử chỉ chào hỏi công khai.

Sự kiện mới nhất là MMA 2025 - cả Jennie và GD đều tham dự nhưng hoàn toàn không tương tác (ảnh: X)

Thực tế cho thấy, G-DRAGON vẫn giữ vai trò “người anh lớn” đúng nghĩa với Lisa, Rosé và Jisoo, sẵn sàng tương tác, ủng hộ trong chừng mực cho phép. Riêng với Jennie, mối quan hệ ấy đã chuyển sang trạng thái tế nhị. Dù không ai nói ra, nhưng người hâm mộ đều ngầm hiểu, G-DRAGON và Jennie đã có nhiều thay đổi trong mối quan hệ cá nhân. Với nhiều người, đây là lựa chọn nhằm bảo vệ đời tư và hạn chế những suy diễn không cần thiết từ truyền thông, nhưng cũng đồng thời khẳng định mối quan hệ giữa họ đã không còn ở trạng thái thoải mái như trước.

