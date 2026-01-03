2 bản nhạc Việt đang khiến giới trẻ cảm thấy vô cùng khó xử

Thời gian gần đây, Wren Evans chính thức trở lại với 2 ca khúc Thu Đợi và Vừa Tìm Thấy Đã Đánh Mất sau một thời gian dài vắng bóng và trải qua nhiều lùm xùm tình cảm. Ngay khi ra mắt, 2 bài hát đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ giai điệu bắt tai và ca từ đầy cảm xúc. Trong đó, Thu Đợi đã thu về hơn 1 triệu lượt xem trên YouTube và hơn 316 nghìn lượt stream trên Spotify sau 6 ngày ra mắt, Vừa Tìm Thấy Đã Đánh Mất cũng ghi nhận hơn 500 nghìn lượt xem YouTube và hơn 205 nghìn stream Spotify sau 4 phát hành.

Thu Đợi đã thu về hơn 1 triệu lượt xem trên YouTube

Vừa Tìm Thấy Đã Đánh Mất cũng ghi nhận hơn 500 nghìn lượt xem YouTube

Tuy nhiên, phản ứng của khán giả lại đa chiều theo hướng không ai ngờ tới. Một số người lựa chọn tẩy chay Wren Evans do những scandal trước đó, với quan điểm rằng dù có tài năng, nam ca sĩ vẫn cần chịu trách nhiệm về đời tư và hành vi của mình trước công chúng. Ngược lại, nhiều khán giả vẫn muốn thưởng thức âm nhạc của nam ca sĩ, nhưng e dè trước ánh mắt chỉ trích, từ đó nảy sinh những trào lưu “nghe nhạc Wren Evans âm thầm” viral trên TikTok.

Phản ứng của khán giả lại đa chiều theo hướng không ai ngờ tớ











Các video phổ biến ghi lại cảnh người nghe chui xuống gầm bàn, gầm giường hay che mặt kín đáo, giấu tai nghe khi bị gọi tên, hoặc giả vờ như không có gì xảy ra khi nghe nhạc giữa lớp học, quán cà phê. Nhiều clip còn thừa nhận rằng dù biết nên tẩy chay, người nghe vẫn không thể ngừng replay bài hát, tạo nên một tình huống “dở khóc dở cười”. Những video này đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng nhiều bình luận chia sẻ sự đồng cảm, thể hiện rõ sự mâu thuẫn trong cảm xúc của khán giả: vừa tò mò, vừa e ngại, nhưng vẫn không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của âm nhạc.



Phản ứng của khán giả lại đa chiều theo hướng không ai ngờ tới

Nguyên nhân của hiện tượng này là sự mâu thuẫn rõ rệt giữa việc tẩy chay đời tư nghệ sĩ và sức hút không thể phủ nhận của âm nhạc. Dù những scandal của Wren Evans gây tranh cãi và khiến một bộ phận người hâm mộ thất vọng, nhưng giai điệu bắt tai, cách truyền cảm và sự sáng tạo trong các bản phối vẫn đủ mạnh để níu chân người nghe. Chính sức hấp dẫn này khiến nhiều khán giả rơi vào trạng thái vừa muốn giữ lập trường, vừa không thể cưỡng lại việc thưởng thức bài hát, khiến nhiều khán giả cảm thấy khó xử.

Không ít ý kiến từ cộng đồng mạng cũng bày tỏ sự tiếc nuối cho nam ca sĩ, cho rằng với tài năng vốn có, Wren Evans hoàn toàn có thể đạt được nhiều thành công hơn nữa thay vì bị ảnh hưởng bởi những lùm xùm đời tư. Và điều này càng khiến các fan trung thành cảm thấy day dứt khi vừa yêu thích âm nhạc vừa bất đắc dĩ phải đối mặt với scandal của anh.

Không ít ý kiến từ cộng đồng mạng cũng bày tỏ sự tiếc nuối cho nam ca sĩ (Ảnh: FBNV)

Điều này đồng thời đặt ra câu hỏi liệu tài năng có thể tách rời khỏi đời tư, hay những sai lầm cá nhân nên ảnh hưởng đến cách khán giả tiếp nhận âm nhạc, đặc biệt khi cộng đồng ngày càng khắt khe về chất lượng nghệ thuật nhưng đồng thời cũng rất chú trọng tiêu chuẩn đạo đức.