Không ai ngờ tân binh "trẻ trâu" nhất Kbiz cũng có ngày này!

Sân khấu đêm giao thừa của nhóm nhạc Thái Lan BUS đang trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn. Nguyên nhân đến từ màn cover ca khúc GO, bản hit của tân binh hot nhất nhì Kbiz - CORTIS với một phong cách "độc lạ" chưa từng thấy khiến dân mạng vừa bất ngờ vừa thích thú.

Nhóm BUS của Thái Lan gây bão khi cover GO - CORTIS

Thay vì giữ nguyên tinh thần hip hop hầm hố, mạnh mẽ đặc trưng mà CORTIS đã xây dựng cho GO , phiên bản cover của BUS lại mang đến một làn gió hoàn toàn khác biệt. Bản phối khí mới của ca khúc mang một không khí vô cùng vui vẻ và đậm chất Thái Lan. Sự thay đổi táo bạo trong cách xử lý giai điệu của các thành viên đã khiến không ít khán giả phải bật cười vì sự lạ lẫm. Từ một ca khúc nổi tiếng với giai điệu và phong cách hip hop đặc trưng, GO qua phần thể hiện của BUS bỗng chốc trở nên vui nhộn, khiến nhiều người liên tưởng ngay đến nhạc Trot - thể loại nhạc Pop truyền thống của Hàn Quốc.

GO phiên bản Thái Lan

CORTIS tìm được đối thủ xứng tầm

Ngay sau khi đoạn video về màn trình diễn được đăng tải trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận từ netizen đã xuất hiện, bày tỏ sự ngạc nhiên lẫn thích thú. Dưới các bài đăng, nhiều người không giấu được sự buồn cười trước bản phối độc lạ này. Dù gây cười nhưng bản phối này cũng tạo được hiệu ứng khuấy động không khí rất hiệu quả.

Dù là một nhóm nhạc Thái Lan, nhưng BUS đã thể hiện phần lời tiếng Hàn một cách trôi chảy và chuẩn chỉnh (ảnh: BUS)

Bên cạnh yếu tố hài hước về phong cách âm nhạc, một điểm sáng khác khiến màn trình diễn này nhận được sự chú ý từ fan Kpop chính là khả năng phát âm tiếng Hàn của các thành viên. Dù là một nhóm nhạc Thái Lan, nhưng BUS đã thể hiện phần lời tiếng Hàn một cách trôi chảy và chuẩn chỉnh đáng kinh ngạc. Nhiều bình luận thắc mắc: "Sao hát tiếng Hàn mượt vậy?", "Không hiểu kiểu gì nhưng sao họ phát âm tốt thế nhỉ". Điều này cũng khá dễ hiểu bởi trong đội hình của BUS có thành viên Jinwook mang quốc tịch Hàn Quốc. Việc sở hữu một thành viên người Hàn đã giúp cả nhóm rèn luyện kỹ lưỡng về mặt phát âm trước khi trình diễn ca khúc này.

BUS hiện là nhóm nhạc hot nhất Thái Lan (ảnh: BUS)

BUS không phải là một cái tên xa lạ tại thị trường giải trí xứ sở Chùa Vàng. Nhóm nhạc nam gồm 12 thành viên này trực thuộc SONRAY MUSIC (TADA Entertainment), chính thức debut vào ngày 06/12/2023 với ca khúc Because of You, I Shine . Bước ra từ hành trình cạnh tranh khốc liệt tại show sống còn 789 Survival, BUS đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình trong làn sóng Tpop đang trỗi dậy mạnh mẽ. Chỉ sau hơn một năm hoạt động, nhóm đã sở hữu một profile "không phải dạng vừa" khi liên tục oanh tạc các lễ hội âm nhạc lớn tại Thái Lan và tour fan-con thu hút đông đảo người hâm mộ tham dự tại quê nhà. Mới đây, BUS chính là nhóm nhạc khách mời trong chương trình Tân Binh Toàn Năng. BUS đã chứng tỏ thực lực đáng gờm khi đánh bại nhóm tân binh của chương trình trong phần thi đối kháng, ẵm trọn chiến thắng nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả.

CORTIS hiện là tân binh hot nhất Hàn Quốc (ảnh: X)

Debut tháng 8/2025, CORTIS hiện là tân binh hot nhất Hàn Quốc. Phong cách âm nhạc, thời trang được xây dựng nhất quán, đề cao tinh thần trẻ, phóng khoáng và có phần nổi loạn khiến CORTIS được mệnh danh là “tân binh trẻ trâu” nhất Kbiz. Với âm nhạc của nhóm luôn đậm chất hip-hop mạnh mẽ và những màn trình diễn, tương tác giữa các thành viên cực kỳ tự nhiên, không gò bò nhưng luôn mang lại cảm giác bất cần và cool ngầu, CORTIS đã trở thành biểu tượng mới của giới trẻ. Từ âm nhạc, tương tác cho đến loạt content "không giống ai" của CORTIS trở thành cơn sốt MXH, nhận về tương tác khủng.

CORTIS

và cả BUS là những đại diện idol thế hệ mới của châu Á

Chính vì vậy, màn cover ca khúc GO với phong cách khác biệt hoàn toàn của BUS đã tạo nên "meme" mới cho các fan CORTIS trên mạng xã hội. Không ai ngờ, tân binh "trẻ trâu" nhất Kbiz cuối cùng cũng có ngày này, có đối thủ xứng tầm gây cười hơn cả bản gốc.