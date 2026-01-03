Sự nghiệp của Nana, tên thật Im Jin-ah, là một trường hợp đặc biệt của làng giải trí Hàn Quốc. Nana là một người đẹp từng bị ghét vì quá khác chuẩn, được tung hô lên đỉnh cao với danh xưng “mỹ nhân đẹp nhất thế giới”. Gia nhập After School vào năm 2009, Nana không phải mẫu idol dễ được yêu mến ngay từ đầu. Cô sở hữu chiều cao 1m71, gương mặt sắc sảo, đường nét góc cạnh và thần thái lạnh, hoàn toàn đi ngược lại hình ảnh “xinh xắn, dễ thương” vốn thống trị Kpop thời điểm đó. Chính sự khác biệt này khiến Nana thường xuyên trở thành tâm điểm tranh cãi về nhan sắc, thậm chí bị gắn mác “đẹp lạ”, “khó cảm”.

Nana debut với tư cách thành viên nhóm nhạc After School (ảnh: GEEK)

Khi hoạt động song song cùng nhóm nhỏ Orange Caramel, hình ảnh màu mè, quirky của nhóm giúp Nana phần nào cân bằng lại cảm giác xa cách, nhưng cá tính thẳng thắn, ít chiều lòng dư luận trên các chương trình thực tế vẫn khiến cô không ít lần bị đánh giá là “thiếu tinh tế” trong môi trường idol vốn khắt khe.

Orange Caramel là một trong những unit thành công nhất Kpop (ảnh: Pledis)

Đỉnh điểm của những mâu thuẫn giữa Nana và công chúng Hàn Quốc đến vào giai đoạn 2014-2015, khi cô hai năm liên tiếp đứng đầu danh sách “100 gương mặt đẹp nhất thế giới” do TC Candler công bố. Thay vì trở thành niềm tự hào, danh hiệu này lại kéo theo làn sóng mỉa mai dữ dội. Nhiều ý kiến cho rằng Nana không đủ tầm để sánh với những “quốc bảo nhan sắc” như Kim Tae Hee hay Song Hye Kyo, thậm chí đặt nghi vấn cô “mua giải”. Chính Nana từng thừa nhận cô đã khóc rất nhiều trong giai đoạn này, khi danh xưng tưởng như hào nhoáng lại trở thành áp lực tâm lý nặng nề.

Đỉnh điểm của những mâu thuẫn giữa Nana và công chúng Hàn Quốc đến vào giai đoạn 2014-2015, khi cô hai năm liên tiếp đứng đầu danh sách “100 gương mặt đẹp nhất thế giới” do TC Candler công bố (ảnh: Kpopping)

Nhiều ý kiến cho rằng Nana không đủ tầm để sánh với những “quốc bảo nhan sắc” như Kim Tae Hee hay Song Hye Kyo, thậm chí đặt nghi vấn cô “mua giải” (ảnh: Kpopping)

Nhờ After School, Nana nổi tiếng toàn châu Á. After School có chặng đường âm nhạc nổi bật, nhưng cũng không ít sóng gió với tận 16 lần thay đổi đội hình. Ngày 29/10/2009, thành viên Soyoung rời nhóm, Nana cùng Raina là hai thành viên được bổ sung. Thời điểm này, After School phát hành ca khúc Because of You. Đầu năm 2015, After School MV Shine và album Best, đây chính là màn comeback cuối cùng của nhóm tính đến hiện tại.

After School - nhóm nữ gen 2 đình đám nhà Pledis (ảnh: Pledis)

Suốt 1 thập kỷ từ 2009 - 2019, After School liên tục chứng kiến sự ra đi của các thành viên. Nana là người cuối cùng ở lại nhóm, tiếp tục hợp đồng độc quyền với Pledis. Tháng 12/2023, Nana chính thức tái ký lần 4 với công ty. Dù trên danh nghĩa vẫn là 1 thành viên After School, nhưng Nana đã biến mất khỏi giới thần tượng gần 10 năm - kể từ lần cuối comeback vào tháng 3/2015.

Nhiều fan dự đoán vốn dĩ Nana không mấy hứng thú với việc làm ca sĩ. Gia nhập nhóm nhạc chỉ là một lựa chọn sự nghiệp. Do đó, khi After School đi đến đỉnh cao rồi kết thúc chặng hành trình, Nana cũng không còn hoạt động âm nhạc. Nana vẫn tham gia các sự kiện giải trí và tập trung làm diễn viên. Bước ngoặt đến với bộ phim truyền hình The Good Wife, nơi Nana nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn nhờ lối diễn tiết chế, giàu nội tâm. Đến Mask Girl, Nana thực sự được nhìn nhận như một diễn viên thực lực.

Nhiều fan dự đoán vốn dĩ Nana không mấy hứng thú với việc làm ca sĩ (ảnh: Instagram nhân vật)

Năm 2025, Nana bất ngờ trở lại với âm nhạc sau nhiều năm gần như toàn tâm cho diễn xuất. Single album solo SevHeaven 16 được giới thiệu như một dấu mốc kỷ niệm 16 năm hoạt động nghệ thuật, mang nặng tính tự sự hơn là tham vọng thương mại. MV chủ đề GOD gây ấn tượng bằng màu sắc điện ảnh u tối, hình ảnh trừu tượng và tinh thần alternative rõ rệt.

MV sau 10 năm của Nana - GOD

Các ca khúc còn lại như Daylight hay Hurt tiếp tục đi theo hướng indie pop, bộc lộ nội tâm. Nana ra mắt đến 3 MV, nhưng lượt xem chỉ vỏn vẹn từ 1 - 3 triệu views. MV chủ đề GOD sau 3 tháng ra mắt không mấy ấn tượng trên các BXH âm nhạc. Trong bối cảnh Kpop chứng kiến sự bùng nổ của các nhóm nhạc gen 4, gen 5 với chiến lược quảng bá dày đặc và thị hiếu nghe nhạc nhanh - mạnh - bắt tai, lựa chọn của Nana gần như chắc chắn không thể tạo hiệu ứng bùng nổ.

Nana không chú trọng quảng bá các sản phẩm âm nhạc mới của mình

Nana đã qua thời hoàng kim của một idol âm nhạc, nhưng đó không phải thất bại. Nana đã bước ra khỏi vai trò idol từ rất lâu, và công chúng hiện nhớ đến cô như một diễn viên hơn là ca sĩ. Sự “im lặng” của thị trường trước các sản phẩm âm nhạc mới vì thế phản ánh đúng vị trí hiện tại của Nana. Lần comeback này của Nana dường như chỉ dành cho chính mình và người hâm mộ, không quảng bá rầm độ.

Hiện tại, Nana lại trở thành tâm điểm truyền thông vì bị kiện. Vụ đột nhập vào nhà riêng hồi tháng 11/2025, khi cô chống trả để bảo vệ mẹ khỏi kẻ trộm có vũ khí, đã gây chấn động dư luận Hàn Quốc. Việc kẻ gây án sau đó đệ đơn kiện ngược Nana với cáo buộc nghiêm trọng khiến công chúng không khỏi phẫn nộ.

Nana đã vượt qua giai đoạn cần được công nhận bằng vẻ ngoài (ảnh: Instagram nhân vật)

Nhìn lại toàn bộ hành trình của Nana, có thể thấy cô đang ở một trạng thái khác với số đông: không ồn ào, không chiều chuộng thị trường, nhưng đủ bản lĩnh để tồn tại. Nana đã vượt qua giai đoạn cần được công nhận bằng vẻ ngoài, để được đánh giá bằng con người thật của mình và chứng minh thực lực, cá tính nghệ thuật riêng qua từng sản phẩm.