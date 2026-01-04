Khép lại năm 2025 bằng một dấu mốc đặc biệt, Dương Hoàng Yến gây chú ý khi tự hào chia sẻ bằng khen của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động trao tặng vì những đóng góp trong các sự kiện trọng đại của đất nước. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi được cống hiến bằng tất cả đam mê dành cho âm nhạc, đồng thời gửi lời cảm ơn tới khán giả đã đồng hành cùng cô suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật. Với giới chuyên môn lẫn công chúng, đây là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình lao động bền bỉ, nghiêm túc và không ngừng đi lên của một nghệ sĩ thực lực.

Dương Hoàng Yến gây chú ý khi tự hào chia sẻ bằng khen của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động trao tặng vì những đóng góp trong các sự kiện trọng đại của đất nước (ảnh: cap màn hình)

Trong bức tranh âm nhạc Việt Nam đương đại, Dương Hoàng Yến là gương mặt hiếm hoi dung hòa được cả hai vai trò: ca sĩ biểu diễn và giảng viên thanh nhạc. Sở hữu giọng soprano nội lực, kỹ thuật bài bản cùng khả năng xử lý những quãng cao khó, cô sớm được giới chuyên môn đánh giá cao ngay từ những ngày đầu bước chân vào làng nhạc. Công chúng biết đến Dương Hoàng Yến từ Sao Mai điểm hẹn, nơi cô tham gia khi mới 17 tuổi và giành giải Triển vọng. Sau đó, việc góp mặt tại The Voice Việt Nam trong đội của Mỹ Linh tiếp tục giúp tên tuổi của cô đến gần hơn với khán giả đại chúng.

Dương Hoàng Yến là gương mặt hiếm hoi dung hòa được cả hai vai trò: ca sĩ biểu diễn và giảng viên thanh nhạc (ảnh: FBNV)

Không chạy theo xu hướng ồn ào, con đường âm nhạc của Dương Hoàng Yến được xây dựng chậm rãi nhưng chắc chắn. Các ca khúc như Buông (hợp tác Bùi Anh Tuấn), Không Phải Em Đúng Không, Tình Cũ Bao Giờ Cũng Tốt Hơn,... cho thấy khả năng kể chuyện bằng cảm xúc, đưa Dương Hoàng Yến đến gần với khán giả đại chúng. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ ý thức việc bản thân theo đuổi dòng nhạc chính luận, quê hương đất nước.

Năm 2025, Dương Hoàng Yến ra mắt ca khúc Tổ Quốc Trong Ánh Mặt Trời và toả sáng trên sóng các chương trình quốc gia, khẳng định bản lĩnh của một giọng ca có thể đảm đương những sân khấu lớn, đòi hỏi sự chuẩn mực cao. Năm 2024, việc tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió cũng cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh, khi cô thử sức với vũ đạo và trình diễn đa dạng hơn, vượt ra khỏi vùng an toàn ballad quen thuộc.

Năm 2025, Dương Hoàng Yến ra mắt ca khúc Tổ Quốc Trong Ánh Mặt Trời và toả sáng trên sóng các chương trình quốc gia (ảnh: FBNV)

Việc tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió cũng cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh của Dương Hoàng Yến (ảnh: FBNV)

Song song với sự nghiệp biểu diễn, Dương Hoàng Yến duy trì công việc sư phạm một cách nghiêm túc. Từng là thủ khoa đầu vào và thủ khoa đầu ra khoa Thanh nhạc của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, cô được giữ lại trường làm giảng viên khi mới 22 tuổi. Hơn một thập kỷ đứng lớp, Dương Hoàng Yến đào tạo nhiều thế hệ học trò, đồng thời duy trì lịch biểu diễn dày đặc - điều không dễ với bất kỳ nghệ sĩ nào.

Trong giới, cô được nhắc đến với quan điểm làm nghề nghiêm túc: sẵn sàng hủy show để ưu tiên cho học trò trong những kỳ thi quan trọng. Ngay cả khi Nam tiến để mở rộng hoạt động nghệ thuật, cô vẫn đều đặn bay ra Hà Nội nhằm đảm bảo công tác giảng dạy, cho thấy sự cam kết lâu dài với con đường sư phạm.

Dương Hoàng Yến đồng diễn sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (ảnh: FBNV)

Khoảnh khắc Dương Hoàng Yến đi nhầm vào khối Thiếu nhi trong buổi sơ duyệt vì vóc dáng nhỏ nhắn và gương mặt trẻ trung cũng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp của Dương Hoàng Yến khi tên tuổi phủ sóng từ sân khấu giải trí đến các sự kiện chính trị - xã hội mang tầm vóc quốc gia. Tại Đại lễ A80 kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, cô là một trong 80 đại biểu đại diện cho ngành Văn hóa - Thể thao - Du lịch tham gia diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình. Hình ảnh nữ nghệ sĩ rạng rỡ trong hàng ngũ diễu hành nhanh chóng trở thành điểm nhấn truyền thông, cho thấy vị thế đặc biệt mà cô có được trong lòng công chúng và các cơ quan quản lý văn hóa. Khoảnh khắc Dương Hoàng Yến đi nhầm vào khối Thiếu nhi trong buổi sơ duyệt vì vóc dáng nhỏ nhắn và gương mặt trẻ trung cũng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, mang lại thiện cảm lớn từ khán giả.

Dương Hoàng Yến nhìn lại năm 2025 chạy show "mệt nghỉ" (ảnh: cap màn hình)

Dương Hoàng Yến đắt show cả năm, tháng nào cũng kín lịch sự kiện từ show chính luận, giải trí cho đến lịch trình thương mại, quảng cáo. Danh xưng “giảng viên thanh nhạc đắt show nhất Việt Nam” không phải là lời ưu ái mang tính cảm tính, mà là sự ghi nhận ở cả mảng học thuật và được săn đón ở những sự kiện âm nhạc, giải trí của Dương Hoàng Yến. Hình ảnh sạch, đời tư không scandal, cùng giọng hát được đánh giá là chuẩn mực giúp Dương Hoàng Yến trở thành gương mặt phù hợp cho những sân khấu đòi hỏi tính biểu tượng và độ tin cậy cao.

Đáng chú ý, thành công của năm 2025 càng trở nên ý nghĩa khi trước đó cô từng đối mặt với biến cố sức khỏe nghiêm trọng, cụ thể là tình trạng liệt dây thần kinh số 7 vào đầu năm. Việc hồi phục nhanh chóng và xuất hiện rạng rỡ tại các sự kiện quốc gia là minh chứng rõ ràng cho ý chí, kỷ luật và bản lĩnh của một nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Ở thời điểm hiện tại, Dương Hoàng Yến được nhìn nhận như một hình mẫu nghệ sĩ thực lực của Vpop (ảnh: FBNV)

Ở thời điểm hiện tại, Dương Hoàng Yến được nhìn nhận như một hình mẫu nghệ sĩ thực lực của Vpop: vừa có sức hút thương mại với lịch diễn, quảng cáo và sự kiện dày đặc, vừa giữ được uy tín chuyên môn trong giới hàn lâm, đồng thời nhận được sự tin tưởng từ các cơ quan quản lý văn hóa Nhà nước. Bằng khen của Bộ Tư lệnh CSCĐ không chỉ khép lại một năm 2025 rực rỡ, mà còn mở ra một chặng đường mới, nơi sự nghiệp của nữ giảng viên - ca sĩ này tiếp tục được kỳ vọng sẽ đi lên theo cách bền vững và lâu dài.