Sinh năm 1979, MC Mong tên thật là Shin Dong-hyun. Đầu thập niên 2000s, MC Mong bước vào làng nhạc như 1 hiện tượng hiếm có của Kpop. MC Mong không phải thần tượng được đào tạo bài bản theo mô hình idol, mà là một nghệ sĩ solo sở hữu màu sắc rất riêng: hip-hop pha ballad, kể chuyện đời thường bằng rap, đặt cảm xúc cá nhân lên hàng đầu. Trong bối cảnh Kpop thiên về nhóm nhạc thần tượng, MC Mong nổi lên như một lựa chọn khác biệt, đủ gần gũi để chạm tới công chúng.

Rapper MC Mong (ảnh: TenAsia)

Ở thời hoàng kim, MC Mong là gương mặt quen thuộc của truyền hình thông qua chương trình thực tế đình đám 2 Days & 1 Night, đồng thời sở hữu hàng loạt ca khúc ăn khách như Circus, Ice Cream hay Indian Boy. Ở thời kỳ đỉnh cao, MC Mong là hình mẫu nghệ sĩ “quốc dân”: âm nhạc dễ nghe, hình ảnh gần gũi, xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình và được cả giới trẻ lẫn khán giả trung niên đón nhận.

Đỉnh cao sự nghiệp của MC Mong được đánh dấu bằng loạt hit liên tiếp và đặc biệt là ca khúc Sick Enough to Die phát hành năm 2010. Đây là một trong những bản rap-ballad kinh điển, từng thống trị các bảng xếp hạng nhạc số tại Hàn Quốc và lan rộng sang cả thị trường Việt Nam. Điều đáng nói là ca khúc này gần như không có chiến dịch quảng bá đúng nghĩa, Sick Enough to Die vẫn trở thành bài hát “nằm lòng” của thế hệ 8x, 9x.

Hit nổi tiếng nhất của MC Mong - Sick Enough to Die

Thế nhưng, tất cả sụp đổ chỉ trong một năm. Năm 2010, MC Mong bị cáo buộc cố tình nhổ 12 chiếc răng nhằm né tránh nghĩa vụ quân sự. Quá trình điều tra cho thấy nam rapper đã nhiều lần trì hoãn nhập ngũ với các lý do bị cho là không thỏa đáng. Về mặt pháp lý, tòa án cuối cùng không đủ bằng chứng để kết luận MC Mong cố ý nhổ răng nhằm trốn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, nam rapper vẫn bị tuyên án 6 tháng tù treo, 1 năm quản thúc và 120 giờ lao động công ích vì hành vi cố tình trì hoãn nhập ngũ trái phép. Phán quyết này gần như khép lại toàn bộ con đường sự nghiệp của MC Mong trên truyền hình.

MC Mong bị các đài lớn như KBS và MBC cấm xuất hiện (ảnh: Kpopping)

Ngay sau đó, MC Mong bị các đài lớn như KBS và MBC cấm xuất hiện. Tính đến nay, MC Mong đã bị hạn chế lên sóng truyền hình suốt 15 năm. Dù bị cấm sóng và tẩy chay, MC Mong vẫn chứng minh được năng lực âm nhạc hiếm có của mình. Mỗi lần phát hành sản phẩm mới, anh đều đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng nhạc số, điển hình là album Miss Me or Diss Me năm 2014. Sức mạnh nhạc số cho thấy công chúng vẫn nghe nhạc của MC Mong, nhưng không chấp nhận MC Mong trên truyền hình.

MC Mong dần rút khỏi vai trò nghệ sĩ biểu diễn để chuyển sang hậu trường, đảm nhiệm vị trí nhà sản xuất và điều hành (ảnh: K-Hiphop)

Trong những năm gần đây, MC Mong dần rút khỏi vai trò nghệ sĩ biểu diễn để chuyển sang hậu trường, đảm nhiệm vị trí nhà sản xuất và điều hành. Năm 2023, anh cùng Chủ tịch Cha Ga-won đồng sáng lập công ty ONE HUNDRED, xây dựng một hệ sinh thái giải trí quy mô với nhiều công ty con. Trong đó có BPM Entertainment - nơi quản lý các nghệ sĩ như VIVIZ, Taemin và The Boyz cùng INB100, công ty hiện tại quản lý bộ ba Baekhyun, Xiumin và Chen (EXO). Cái tên “100INB” thực chất chỉ là cách gọi ghép giữa công ty mẹ ONE HUNDRED và công ty con INB100, chứ không phải một pháp nhân độc lập.

Tưởng chừng như MC Mong đã tìm được con đường tiếp tục sự nghiệp âm nhạc, thì năm 2025 lại trở thành chương biến động nhất. Giữa năm, truyền thông Hàn Quốc đưa tin MC Mong rời vị trí giám đốc sản xuất tại ONE HUNDRED vì lý do cá nhân và mâu thuẫn nội bộ, đồng thời tuyên bố sẽ ra nước ngoài du học. Chưa kịp lắng xuống, đến tháng 11/2025, báo chí tiếp tục tiết lộ cựu rapper từng rơi vào khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng, có thời điểm nảy sinh ý định cực đoan và phải can thiệp y tế để đảm bảo an toàn.

Tờ The Fact công bố bài điều tra độc quyền, hé lộ vụ kiện chấn động giữa MC Mong và Chủ tịch Cha Ga-won (ảnh: FB)

Sáng 24/12, tờ The Fact công bố bài điều tra độc quyền, hé lộ vụ kiện chấn động giữa MC Mong và Chủ tịch Cha Ga-won. Theo đơn kiện, bà Cha yêu cầu MC Mong hoàn trả số tiền lên tới 12 tỷ won, tương đương khoảng 215 tỷ đồng. The Fact cho biết hai người có mối quan hệ tình cảm kéo dài nhiều năm, dù bà Cha đã có gia đình. Trong thời gian yêu đương, bà được cho là đã nhiều lần hỗ trợ MC Mong về tài chính, từ tiền mặt, quà tặng đắt tiền cho đến việc trả nợ thay, với tổng giá trị vượt xa con số 12 tỷ won.

MC Mong giờ đây đối mặt với chuỗi hệ quả chồng chất: cấm sóng kéo dài 15 năm, sự nghiệp biểu diễn không lối thoát

Từ một ngôi sao âm nhạc đứng trên đỉnh cao danh vọng, MC Mong giờ đây đối mặt với chuỗi hệ quả chồng chất: cấm sóng kéo dài 15 năm, sự nghiệp biểu diễn không lối thoát, khủng hoảng tinh thần và một vụ kiện dân sự trị giá hàng trăm tỷ đồng. Tài năng không thể cứu vãn sự nghiệp MC Mong. Với nam nghệ sĩ, dấu chấm hết có lẽ không chỉ nằm ở sự nghiệp, mà còn ở niềm tin công chúng - thứ một khi đã mất, gần như không bao giờ lấy lại được.