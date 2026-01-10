Đoạn clip năm 19 tuổi của mỹ nhân này làm chao đảo cõi mạng, biểu tượng sexy hết thời quá đáng tiếc

Mới đây, một tài khoản Threads bất ngờ thu hút sự chú ý khi đào lại video live stage của Trouble Maker, dự án unit đình đám giữa HyunA và Jang Hyunseung. Cụ thể, video ghi lại sân khấu bản hit Trouble Maker cùng tên của nhóm tại SBS Inkigayo năm 2011 - màn debut từng được xem là một trong những lần ra mắt gây chấn động nhất Kpop thời điểm đó. Bộ đôi HyunA (4Minute) và Hyunseung (BEAST) chính thức xuất hiện với tư cách unit vào đầu tháng 12/2011, trong đó màn trình diễn phát sóng ngày 4/12/2011 trên Inkigayo nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận.

Màn debut ấn tượng của cặp đôi Trouble Maker năm 2011

Trên sân khấu, Trouble Maker trình diễn ca khúc chủ đề cùng tên với concept gợi cảm, hình ảnh táo bạo cùng loạt tương tác thân mật hiếm thấy giữa nam - nữ idol trên sóng truyền hình quốc gia lúc bấy giờ. Đây là màn ra mắt live gây chú ý đặc biệt nhờ sức nóng và cảm giác “sexy concept” được đẩy lên mức hiếm thấy, khiến khán giả theo dõi trực tiếp lẫn cư dân mạng liên tục tranh luận. Bên cạnh những lời khen về tính trình diễn mới lạ, táo bạo, không ít ý kiến cũng bày tỏ lo ngại về mức độ gợi cảm của sân khấu khi phát sóng vào khung giờ đại chúng. Trước làn sóng phản ứng trái chiều, Cube Entertainment buộc phải điều chỉnh một số động tác vũ đạo, giảm mức độ tương tác cơ thể trong các sân khấu sau, đặc biệt trên những chương trình như Music Bank, nhằm phù hợp hơn với quy định phát sóng.

Trouble Maker là một trong những bản hit nổi bật cuối năm 2011 (Ảnh: X)

Đáng chú ý, HyunA khi ấy mới 19 tuổi, độ tuổi còn rất trẻ so với chuẩn mực hình ảnh idol nữ trên sóng truyền hình Hàn Quốc, khiến phong cách sexy cùng thần thái trình diễn vượt tuổi của cô nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi. Bên cạnh những ý kiến lo ngại và chỉ trích, không ít nhận xét cũng cho rằng việc HyunA có thể thể hiện trọn vẹn concept gợi cảm ngay từ sân khấu debut là điều hiếm thấy và ấn tượng trong bối cảnh Kpop thời điểm đó, khi phần lớn nữ idol vẫn bị bó buộc trong hình ảnh an toàn. Dù phải tiết chế và điều chỉnh ở các sân khấu tiếp theo, màn trình diễn tại Inkigayo vẫn được xem là dấu mốc mang tính biểu tượng, góp phần tạo nên sức hút bùng nổ cho Trouble Maker và đưa ca khúc này trở thành một trong những bản hit nổi bật cuối năm 2011.

Trouble Maker là một trong những cái tên nổi bật cho xu hướng thử nghiệm concept sexy gen 2 (Ảnh: OSEN)

Sau khi kết thúc quảng bá vào đầu năm 2012, Trouble Maker tạm ngưng hoạt động để hai thành viên trở lại với nhóm chính. Đến năm 2013, bộ đôi tái xuất với mini album thứ hai Chemistry và ca khúc chủ đề Now , tiếp tục theo đuổi hình tượng trưởng thành, táo bạo hơn và một lần nữa gây tranh cãi, thậm chí có sân khấu bị giới hạn phát sóng. Sau lần comeback này, Trouble Maker không còn hoạt động chính thức, trở thành unit dự án theo từng giai đoạn, nhưng vẫn được nhắc đến như một trong những bộ đôi nam - nữ có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất Kpop, tiêu biểu cho xu hướng thử nghiệm concept sexy thời gen 2.

Tiếp nối thành công lẫn tranh cãi từ Trouble Maker, sự nghiệp solo của HyunA bước sang giai đoạn định hình rõ nét hơn. Sau năm 2011, HyunA dần khẳng định vị thế nghệ sĩ solo nữ hiếm hoi sở hữu cá tính âm nhạc và hình ảnh riêng biệt. Các sản phẩm như Ice Cream, Red, Roll Deep tiếp tục theo đuổi tinh thần gợi cảm, phóng khoáng nhưng mang tính chủ động và kiểm soát hơn, cho thấy HyunA là người làm chủ sân khấu và hình tượng của chính mình.

Tiếp nối thành công lẫn tranh cãi từ Trouble Maker, sự nghiệp solo của HyunA bước sang giai đoạn định hình rõ nét hơn (Ảnh: X)

Năm 2017, HyunA tiếp tục thử nghiệm mô hình unit với Triple H, dự án gồm HyunA, Hui và E’Dawn (PENTAGON), theo đuổi concept retro, hip hop nổi loạn và giàu tính nghệ thuật. Không còn đặt nặng yếu tố sexy trực diện như Trouble Maker, Triple H khai thác các chủ đề về tuổi trẻ, tiệc tùng và tự do cá nhân qua ca khúc debut 365 Fresh . Unit nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ cách kể chuyện bằng hình ảnh khác biệt, đồng thời khẳng định vai trò dẫn dắt concept của HyunA. Tuy nhiên, Triple H chỉ hoạt động trong thời gian ngắn và chính thức tan rã năm 2018, sau khi mối quan hệ tình cảm giữa HyunA và E’Dawn được công khai, kéo theo nhiều biến động lớn trong nội bộ Cube Entertainment.

Năm 2017, HyunA tiếp tục thử nghiệm mô hình unit với Triple H (Ảnh: X)

Rời Cube Entertainment, HyunA ký hợp đồng với P NATION và tiếp tục hoạt động solo với các sản phẩm như Flower Shower, I’m Not Cool, Ping Pong (kết hợp cùng DAWN), thể hiện hình ảnh tự do, cá tính và đời thường hơn. Tuy vậy, giai đoạn này cũng đi kèm nhiều tranh luận về phong độ, sức khỏe và định hướng nghệ thuật, khi cô không ít lần tạm ngưng hoạt động. Sau khi rời P NATION và chia tay DAWN vào cuối năm 2022, HyunA tiếp tục con đường hoạt động độc lập, xuất hiện hạn chế hơn trước công chúng.

Sau chuỗi biến động kéo dài trong sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân, HyunA tiếp tục trở thành tâm điểm dư luận khi kết hôn vào tháng 10/2024 với Yong Jun Hyung - cựu idol từng vướng tranh cãi nghiêm trọng liên quan đến bê bối Burning Sun. Việc nữ ca sĩ công khai mối quan hệ rồi đi đến hôn nhân với một nhân vật mang quá khứ gây tranh cãi đã nhanh chóng thổi bùng làn sóng phản ứng trái chiều trong công chúng.

HyunA trở thành tâm điểm dư luận khi kết hôn vào tháng 10/2024 với Yong Jun Hyung (Ảnh: X)

Song song với áp lực dư luận, HyunA cũng liên tục đối mặt với các vấn đề về sức khỏe, từng ngất xỉu trên sân khấu và công khai tình trạng thể chất không ổn định, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Những biến động kéo dài về đời tư và sức khỏe đã ảnh hưởng rõ rệt đến nhịp độ sự nghiệp của nữ ca sĩ, khiến tần suất xuất hiện và hoạt động âm nhạc ngày càng thưa thớt. Từ vị thế một trong những biểu tượng solo nổi bật của Kpop, tên tuổi HyunA dần trở nên mờ nhạt hơn trên thị trường, không còn tạo được sức ảnh hưởng mạnh mẽ như giai đoạn đỉnh cao trước đây.