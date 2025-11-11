Với những ai yêu thích âm nhạc Kpop chắc chắn không hề xa lạ với việc bên cạnh sự hào nhoáng trên sân khấu thì sự khắc nghiệt đằng sau hậu trường luôn là đề tài thu hút sự quan tâm. Đặc biệt, sự “khó chiều” của khán giả còn nhắm vào những nữ idol khi luôn đòi hỏi phải có diện mạo chỉn chu, xinh đẹp và không được phép tăng cân. Cũng chính sự khắt khe trong việc đảm bảo cân nặng hay làm việc quá sức khiến cho không ít nữ thần tượng từng không thể giấu được tình trạng sức khỏe mà ngất xỉu ngay trên sân khấu.

“Nữ hoàng sexy” HyunA bất tỉnh khi biểu diễn tại WATERBOMB, gửi lời xin lỗi vì sự thiếu chuyên nghiệp

Mới đây nhất tại sự kiện âm nhạc WATERBOMB diễn ra ở Macau (Trung Quốc), khoảnh khắc HyunA ngất xỉu khi đang biểu diễn khiến không ít người có mặt bàng hoàng. Theo đó khi trình diễn ca khúc Bubble Pop, cô đột ngột dừng lại và ngã quỵ ngay trên sân khấu.

Khoảnh khắc này khiến các dancer và khán giả có mặt không khỏi hoảng hốt. Ngay lập tức, nhân viên an ninh đã nhanh chóng bế nữ thần tượng rời khỏi sân khấu trong sự lo lắng của người hâm mộ. Việc HyunA bất ngờ ngất xỉu khiến nhiều khán giả phải ngỡ ngàng bởi trước đó khi biểu diễn I’m Not Cool hay Lip & Hip, cô không hề để lộ một chút dấu hiệu mệt mỏi nào.

Clip HyunA ngất xỉu trên sân khấu

Khoảnh khắc bất tỉnh khi đang trình diễn gây sốc của HyunA

Việc HyunA ngất xỉu khiến nhiều người đồn đoán nguyên nhân đến từ việc quá trình giảm cân cấp tốc từng được chính nữ thần tượng chia sẻ trên Instagram. Trước đó, cô từng bị chỉ trích tăng cân trong một lần xuất hiện ở sân bay nên đây rất có thể là lý do khiến cho cô phải giảm cân khắc nghiệt trước thềm biểu diễn WATERBOMB. Sau đó không lâu, HyunA đã có bài đăng dài trên trang cá nhân gửi lời xin lỗi tới khán giả cũng như cảm ơn, đón nhận lời động viên, khẳng định tình trạng sức khỏe đã ổn và các fan không cần lo lắng thêm.

Hình ảnh giảm cân cấp tốc từng được HyunA chia sẻ trên trang cá nhân

Hyeri (Girl’s Day) từng gục ngã trên sân khấu M Countdown

Trên sân khấu M Countdown ngày 16/1/2014, Hyeri khiến fan thót tim khi bất ngờ ngã quỵ ngay sau phần trình diễn Something đình đám của Girl’s Day. Theo đó, nữ idol đang trong tình trạng cảm cúm nặng nhưng vẫn nén đau để hoàn thành trọn vẹn tiết mục.

Hình ảnh ngất xỉu sau khi hoàn thành tiết mục không được lên sóng của Hyeri

Krystal (f(x)) - Idol “ngất xỉu nhiều nhất” Kpop?

Nếu có danh hiệu cho “nữ idol kiên cường nhất” có lẽ Krystal sẽ là ứng cử viên sáng giá. Trong suốt sự nghiệp, cô em út nhà f(x) đã ba lần khiến fan lo lắng tột độ vì ngất ngay trên sân khấu. Từ Lotte Duty Free Family Concert năm 2010 đến chương trình trượt băng Kiss & Cry, Krystal luôn nỗ lực vượt qua mệt mỏi để cống hiến hết mình. Năm 2015, tại concert SM ở Thượng Hải, cô tiếp tục ngất lịm khi vừa kết thúc tiết mục khiến không ít người sửng sốt.

Khoảnh khắc Krystal được đưa vào cánh gà vì ngất xỉu

Trong lần thi trượt băng nghệ thuật, cô cũng từng gục ngã

Sunny (SNSD) - “Cỗ máy” làm việc nhà SM kiệt sức ngay trên sân khấu

Năm 2011, SNSD “phủ sóng” toàn châu Á với tour diễn Arena Tour tại Nhật, tổ chức tới 14 buổi liên tiếp. Là thành viên năng động và “máy kiếm tiền” của nhóm, Sunny đã kiệt sức đến mức phải nhập viện ngay trong đêm biểu diễn. Dẫu vậy, cô vẫn cố gắng trở lại sân khấu vào phút chót để gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ.

Sunny (SNSD) bật khóc, xin lỗi người hâm mộ vì phải nhập viện giữa chừng

Jisoo (Lovelyz) từng gục ngã trên sân khấu vì cảm lạnh

Tại một lễ hội đại học, Jisoo khiến khán giả lo lắng khi khuôn mặt bơ phờ và đổ gục sau phần trình diễn. Woollim Entertainment sau đó lên tiếng trấn an rằng cô chỉ bị cảm lạnh và đã được đưa đến bệnh viện để nghỉ ngơi. Dù vậy, hình ảnh nữ idol gục ngã ngay sau khi hoàn thành tiết mục vẫn khiến fan Lovelyz ám ảnh suốt thời gian dài.

Jisoo nhóm Lovelyz từng gây lo lắng vì khoảnh khắc ngã gục trên sân khấu

SinB (G-Friend) không giấu được sự mệt mỏi mà ngã quỵ

Cuối năm 2016, trong một sự kiện âm nhạc, SinB khiến fan hoảng hốt khi đổ gục ngay giữa phần biểu diễn. Từ đầu tiết mục, cô đã lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ biểu cảm chuyên nghiệp cho đến khi cơ thể không còn chịu nổi khiến các thành viên trong nhóm phải lập tức đưa cô vào trong hậu trường.

SinB dù cố gắng nhưng vẫn ngã quỵ ngay trên sân khấu

Wan Lin (Sha Sha) - Tân binh gục ngã ngay trong ngày debut

Showcase ra mắt vốn là khoảnh khắc mơ ước của mọi idol nhưng với Wan Lin (Sha Sha) thì đây lại là kỷ niệm đầy ám ảnh. Trong lần đầu tiên đứng trên sân khấu cùng nhóm, cô bất ngờ ngất xỉu khi tiết mục vừa kết thúc. Theo công ty quản lý, Wan Lin đã thấy không khỏe từ sáng nhưng vẫn quyết tâm biểu diễn. Áp lực tâm lý trong buổi debut đã khiến cô không thể trụ vững.