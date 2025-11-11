Đang cãi nhau ỏm tỏi, 2 thanh niên phải dừng lại để hát cùng G-DRAGON

Gần đây, cộng đồng mạng Việt Nam đang truyền tay nhau một đoạn video ghi lại khoảnh khắc đặc biệt ở concert của G-DRAGON tại Việt Nam vừa diễn ra. Clip nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi ghi lại tình huống bất ngờ nhưng lại vô cùng hài hước giữa một khán giả và nhân viên bảo an tại khu vực fanzone sát sân khấu.

Trong không khí cuồng nhiệt và có phần hỗn loạn do lượng người trong khu vực quá đông, một khán giả dường như đã xảy ra tranh cãi với bảo an khi bị yêu cầu tuân thủ quy định an ninh và không tranh cãi với các khán giả xung quanh. Cả hai có biểu hiện căng thẳng, khiến những người xung quanh không khỏi lo lắng về khả năng xảy ra xô xát.

Khoảnh khắc 2 thanh niên đang cãi nhau phải dừng lại quẩy theo G-DRAGON đang viral MXH

Thế nhưng, đúng vào lúc tình hình tưởng chừng có thể vượt khỏi tầm kiểm soát, âm thanh từ sân khấu bất ngờ vang lên giai điệu quen thuộc của ca khúc Crooked - một bản hit gắn liền với tên tuổi G-DRAGON. Như một phản xạ tự nhiên, cả khán giả lẫn bảo an đều dừng cuộc tranh cãi căng thẳng lại và hòa vào giai điệu sôi động của bài hát.

Chỉ trong khoảnh khắc, âm nhạc đã xóa nhòa mọi căng thẳng. Khán giả bắt đầu hòa mình vào giai điệu, giơ tay cổ vũ cuồng nhiệt, lắc lư theo nhịp điệu. Sự chuyển biến từ đối đầu sang đồng điệu khiến những người chứng kiến không khỏi bật cười vì sự dễ thương và hài hước.

Cả khán đài đang chờ "quẩy" - 2 thanh niên cãi nhau

Âm nhạc xoá nhoà mâu thuẫn

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút hàng chục ngàn lượt tương tác và bình luận trên mạng xã hội. Phần lớn ý kiến bày tỏ sự thích thú trước phản ứng đầy hài hước của hai nhân vật chính. Thậm chí các khán giả còn cho rằng ca khúc Crooked của “anh Long” chính là ca khúc đại diện cho hòa bình.

Crooked chính là một trong những bản hit lớn, gắn liền với tên tuổi của G-DRAGON trong nhiều năm qua. Không chỉ vậy, ở Việt Nam Crooked chính là một “hit quốc dân” đối với khán giả Việt, đặt biệt là thế hệ 8x 9x. Trong hai đêm diễn bùng nổ của G -DRAGON vừa qua, màn fanchant lấn át tiếng nhạc của fan Việt Nam đã trở nên viral trên khắp mạng xã hội, đặt biệt là với fan quốc tế vì độ cuồng nhiệt và “thuộc bài”, cân hết cả bài hát. Thậm chí còn được gọi là “fanchant điên nhất lịch sử”.

Đám đông cực khủng tại concert G-DRAGON Hà Nội

Sự việc này không chỉ đơn thuần là một tình huống hài hước, mà còn phản ánh sức ảnh hưởng và vị thế của G-DRAGON trong lòng người hâm mộ Việt Nam. Với nhiều thế hệ khán giả 8x, 9x và cả đầu 10x, G-DRAGON không chỉ là một nghệ sĩ Kpop hàng đầu, mà còn là biểu tượng gắn liền với tuổi trẻ. Việc anh tổ chức buổi biểu diễn tại Việt Nam vốn đã là một dấu mốc được mong chờ suốt nhiều năm.

G-DRAGON giữ nguyên độ hot sau 20 năm

Khoảnh khắc được trực tiếp đứng trong không gian âm nhạc , nghe lại những bản hit huyền thoại như Crooked, mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt với người tham dự. Màn “hòa giải” bất đắc dĩ của hai khán giả cho thấy, ở thời điểm ấy, mọi mâu thuẫn cá nhân đều trở nên nhỏ bé, nhường chỗ cho một trải nghiệm âm nhạc mang tính biểu tượng. Đoạn clip vì thế không chỉ là một tình huống hài hước, mà còn trở thành kỷ niệm đáng nhớ, minh chứng cho sức mạnh kết nối mãnh liệt của âm nhạc G-DRAGON trong lần xuất hiện rất được mong đợi này tại Việt Nam.