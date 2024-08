Gần đây, thành viên Kotoko của nhóm nữ tân binh UNIS nhận được nhiều sự quan tâm khi đoạn clip cô ngất xỉu khi đang biểu diễn gây chú ý trên MXH. Cụ thể, trong 1 sự kiện, UNIS đang cover What Is Love? (TWICE) thì Kotoko bỗng có dấu hiệu kiệt sức rồi đột nhiên ngất xỉu trên sân khấu. Các thành viên khác đang diễn đột nhiên bất ngờ rồi chuyển sang hoảng hốt và chạy đến xem tình trạng của Kotoko như thế nào. Sau đó, buổi diễn của UNIS bị bỏ dở, Kotoko được đưa đến bệnh viện để kiểm tra.

UNIS đang diễn What Is Love thì sự cố xảy ra

Kotoko đột nhiên ngất xỉu khiến các thành viên hoảng hốt

Nhằm trấn an người hâm mộ, Kotoko cùng công ty chủ quản đều đăng bài thông báo về tình trạng sức khoẻ ngay tối cùng ngày. Nữ idol hứa với fan rằng sẽ chú ý tới bản thân nhiều hơn.

Chỉ vài ngày sau sự cố kể trên, Kotoko chính thức trở lại hoạt động bình thường để quảng bá album comeback cùng UNIS. Trong buổi họp báo trước giờ G, nữ idol xuất hiện với diện mạo tươi tắn, sẵn sàng khoe vũ đạo khiến các fan cũng an tâm phần nào.

Kotoko (váy xanh, giữa) cùng UNIS trong họp báo

Kotoko xinh xắn trong buổi họp báo chiều 6/8

Kotoko khoe vũ đạo đầy năng lượng

Đây cũng là đợt comeback đầu tiên của UNIS sau màn debut vào cuối tháng 3 năm nay. Nhóm vừa chính thức tung ra mini album Curious với MV chủ đề cùng tên ngay trong ngày 6/8. Nhìn thấy một Kotoko mạnh khoẻ bên cạnh các thành viên UNIS, netizen không chỉ yên tâm mà còn hi vọng nữ ca sĩ sẽ luôn giữ sức khoẻ thật tốt để có thể tiếp tục cống hiến thật nhiều cho âm nhạc.

Curious MV - UNIS

Kotoko sinh năm 2007, là thành viên của nhóm nữ UNIS được thành lập vào tháng 1 năm nay, thông qua chương trình sống còn Universe Ticket . UNIS gồm các thành viên: Jin Hyeon Ju, Gehlee Dangca, Kotoko, Bang Yunha, Elisia, Oh Yoona, Nana và Lim Seowon.

Tuy nhiên, khi đội hình nhóm được công bố, UNIS gây sốc khi độ tuổi của các thành viên được tiết lộ. Em út Lim Seowon, sinh năm 2011, tức là năm nay mới 13 tuổi. Ngoài ra, UNIS có 3 thành viên sinh năm 2009 - tức 15 tuổi, 3 thành viên khác sinh năm 2007 - tức 17 tuổi, và 1 thành viên sinh năm 2001 - năm nay 23 tuổi.