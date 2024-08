Khoảnh khắc "fan hát, idol nhảy" bản hit huyền thoại 17 năm gây sốt MXH

Ngày 4/8 vừa qua, nhóm nữ quốc dân SNSD đã chính thức bước sang 17 năm hoạt động. Các thành viên đã tề tựu đông đủ (thiếu Sunny vì lịch trình riêng) để cùng nhau kỷ niệm cột mốc đáng nhớ này. Trên MXH, SNSD chia sẻ loạt ảnh tại bữa tiệc ăn mừng 17 năm thành lập nhóm. Dù đã ngót nghét 2 thập kỷ trôi qua, nhưng tình cảm của các cô gái vẫn luôn chân thành, khăng khít như ngày đầu. Đặc biệt, visual "lão hoá ngược", trong sáng thanh thuần của những "cô gái thời đại" gây sốt cộng đồng fan.

SNSD vừa kỷ niệm 17 năm thành lập

Các cô gái tụ hội ăn mừng cột mốc đáng nhớ

Chiếc bánh kem gợi nên nhiều hoài niệm

Nhân dịp này, nhiều fan cũng đặc biệt chuẩn bị món quà ý nghĩa tặng SNSD. Hot nhất MXH hiện tại là video ghi lại khoảnh khắc người hâm mộ đón Tiffany ở hầm gửi xe. Các Sone (fandom SNSD) đồng ca hát ca khúc debut Into The New World của nhóm, còn Tiffany thì hoá "main dancer" nhảy phụ hoạ.

Fan hát Into The New World, Tiffany nhảy phụ hoạ

Into The New World là một trong những bản hit làm nên tên tuổi SNSD và cũng đánh dấu đầu tiên các cô gái đến với khán giả. Do đó, bài hát có ý nghĩa đặc biệt trong lòng fan cũng như công chúng. Những năm qua, Into The New World đã trở thành "nhạc debut" quốc dân, được nhiều hậu bối, đặc biệt là các show "sống còn" cover. Ai cũng muốn "xin vía" để ra mắt đại thành công như nhóm nữ quốc dân nhà SM.

Nhảy nhiệt huyết như tân binh!

Video kể trên viral rộng khắp các diễn đàn Kpop. Ai nấy xem đều cảm thấy ấm lòng bởi tình cảm giữa fan và idol qua bao nhiêu năm vẫn không phai nhạt. Sự nhiệt tình, tình cảm Tiffany dành cho người hâm mộ nhận về cơn mưa lời khen.

Dù bận rộn với nhiều lịch trình cá nhân, cô nàng vẫn vui vẻ nán lại chút ít thời gian, cùng fan nhảy điệu nhảy thanh xuân. Không hổ danh là idol hai thập kỷ, mọi động tác Tiffany thực hiện đều đẹp mắt, dù chỉ là nhảy vui giao lưu với người hâm mộ.