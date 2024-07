Vừa qua, nhóm nữ nhà JYP - TWICE đã tổ chức thành công 2 đêm concert Ready To Be tại SVĐ Nissan ở Kanagawa, Nhật Bản. Theo đó, TWICE chính thức mở khóa SVĐ có sức chứa lớn nhất Nhật Bản, lập kỷ lục là nhóm nữ đầu tiên trong lịch sử Kpop tiến vào Nissan. Ngoài phạm vi Kpop, TWICE còn là nghệ sĩ nữ nước ngoài đầu tiên biểu diễn tại SVĐ trong mơ này.

TWICE chính thức "mở khóa" SVĐ Nissan với 2 đêm concert "Ready To Be"

Trước TWICE, chỉ có 2 nhóm nam Hàn Quốc TVXQ và SEVENTEEN tổ chức concert tại đây. Nissan được coi là một bảo chứng tên tuổi tại đất nước mặt trời mọc. Chỉ có những nghệ sĩ có tên tuổi hàng đầu, khả năng huy động khán giả khủng mới có thể lấp đầy SVĐ có sức chứa lên đến 72 nghìn người.

Theo ước tính, với 2 đêm concert Nissan, TWICE thu hút gần 140 nghìn khán giả. Thành tích choáng ngợp này cho thấy sức hút của 9 cô gái tại Nhật Bản luôn nằm ở hàng top.

Đám đông bùng nổ của TWICE tại SVĐ lớn nhất Nhật Bản

Hoàn thành 2 đêm diễn tại Nissan, TWICE chính thức khép lại World Tour Ready To Be. Chuyến lưu diễn lần này dự kiến thu về doanh thu hơn 170 triệu đô cùng 1.5 triệu vé bán ra trên toàn cầu cho nhóm nữ nhà JYP.

TWICE vẫn là chiến thần bán vé dù danh tiếng không còn như thời hoàng kim

Ở năm thứ 9, TWICE nhiều lần gây tranh cãi vì thành tích nhạc số sụt giảm, tên tuổi không còn ở đỉnh cao như thời hoàng kim. Tuy nhiên, có một mảng không thể đánh bại TWICE là khả năng bán vé. TWICE gần như sold-out mọi điểm diễn thuộc World Tour, lượng fan lâu năm đông đảo tập trung ủng hộ vào các show diễn và mua album. Do đó, dù mang danh “flop" nhưng số tiền TWICE kiếm về cho JYP vẫn đứng top đầu đế chế giải trí này.

TWICE xuất sắc vượt mặt BLACKPINK ở kỷ lục concert nhóm nữ bán nhiều vé nhất (cho 1 đêm diễn) với 70 nghìn khán giả cho 1 đêm tại Nissan

Chạy tour ròng rã gần 2 năm, TWICE xuất sắc vượt mặt BLACKPINK với kỷ lục concert nhóm nữ bán nhiều vé nhất (cho 1 đêm diễn). Xếp hạng 1 chính là concert TWICE tại Nissan Stadium với hơn 70 nghìn khán giả. Hạng 2 thuộc về Born Pink của BLACKPINK với 26 vé bán ra trong 1 đêm tại Bukit Jallil Stadium. Ngoài ra, mọi vị trí trong top 10 các concert nhóm nữ bán nhiều vé nhất đều thuộc về hai World Tour Born Pink và Ready To Be.