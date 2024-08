Những ngày vừa qua, cộng đồng fan Kpop xôn xao về đoạn clip nữ idol Kotoko nhóm UNIS ngất xỉu khi đang biểu diễn ca khúc What Is Love? (TWICE). Sự cố của Kotoko khiến các thành viên khác đang biểu diễn cũng cảm thấy bất ngờ, hoảng hốt và phải chạy lại xem tình trạng của Kotoko như thế nào. Buổi diễn vì lẽ đó cũng buộc phải dừng lại giữa chừng. Nhiều nguồn tin cho hay Kotoko sau đó đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra và đang trong giai đoạn hồi phục.

Kotoko ngất xỉu khi đang biểu diễn

Sự cố của nữ ca sĩ khiến nhiều người lo lắng

Để trấn an khán giả, ngay trong buổi tối, nữ idol đã chia sẻ bài đăng tiết lộ bản thân đang trong giai đoạn nghỉ ngơi để hồi phục sức khoẻ. Cô gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã quan tâm, lo lắng cho mình và hứa sẽ cố gắng chăm sóc bản thân tốt hơn.

Kotoko đăng bài viết chia sẻ sức khoẻ mình đang dần hồi phục

Sau đó, công ty quản lý F&F Entertainment cũng chính thức đưa ra thông báo: " Kotoko đã được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Sau khi được kiểm tra, cô ấy đang nghỉ ngơi tại bệnh viện. Chúng tôi xin lỗi vì đã khiến người hâm mộ lo lắng. Sức khỏe của nghệ sĩ là ưu tiên hàng đầu ". Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Kotoko ngất xỉu đã nhận được hơn 11 triệu lượt xem trên 1 trang MXH.

Đoạn clip của Kotoko nhận về hơn 11 triệu lượt xem

Kotoko sinh năm 2007 là nữ idol người Nhật Bản trực thuộc F&F Entertainment. Năm 2023, Kotoko tham gia chương trình sống còn của đài SBS mang tên Universe Ticket , giành vị trí thứ 7 chung cuộc và nhận được suất ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc nữ dự án UNIS. UNIS chính thức debut vào ngày 27/3 vừa qua với album đầu tay WE UNIS và ca khúc chủ đề Superwoman.

Kotoko nhận được suất debut khi chiến thắng Universe Ticket

Nữ ca sĩ gây sốc với vòng eo chỉ vỏn vẹn 40cm

UNIS gồm các thành viên: Jin Hyeon Ju, Gehlee Dangca, Kotoko, Bang Yunha, Elisia, Oh Yoona, Nana và Lim Seowon. Nhóm từng gây sốc với thành viên nhỏ tuổi nhất sinh năm 2011, tức chỉ mới 13 tuổi. Độ tuổi trung bình của 8 thành viên là khoảng 15 tuổi.

UNIS debut vào tháng 3 khi độ tuổi các thành viên còn rất nhỏ

Gần đây, nhiều fan nhận ra Kotoko có dấu hiệu tiếp tục gầy đi. Từ trước khi ra mắt, nữ idol đã có dáng người nhỏ bé, gầy gò, vòng eo chỉ vỏn vẹn 40cm gây sốc. Chính vì vậy, việc nữ idol sinh năm 2007 gặp ngất xỉu ngay trên sân khấu có thể là do công ty sắp xếp lịch trình quá dày đặc. Được biết, UNIS chuẩn bị trở lại với album mới Curious vào ngày 6/8. Thông thường, các nhóm nhạc thường được công ty cho một quãng thời gian nghỉ ngơi nhất định trước thềm comeback để chuẩn bị cho các hoạt động quảng bá dày đặc sau này.

UNIS sẽ comeback vào ngày 6/8

Tuy nhiên, công ty vẫn để UNIS chạy show ngay trước ngày comeback làm dấy lên nghi vấn nhóm bị vắt kiệt sức do chạy lịch trình. Bên cạnh đó, nhóm chỉ mới debut vào cuối tháng 3 vừa qua nên việc comeback chỉ sau 5 tháng khiến nhiều người cảm thấy khá xót xa. Điều này đồng nghĩa với việc UNIS phải vừa chạy show vừa thực hiện album mới chỉ trong vỏn vẹn 5 tháng, thật sự quá sức với những cô gái chỉ mới 15, 16 tuổi.

Cũng có ý kiến cho rằng, UNIS vẫn chỉ đang là tân binh nên việc xuất hiện liên tục cũng là 1 lợi thế giúp nhóm tạo được nhiều ấn tượng hơn trong mắt khán giả. Dù vậy nhiều người vẫn để lại bình luận mong công ty quản lý chú ý đến sức khoẻ của Kotoko cũng như các thành viên UNIS khác, họ cũng gửi lời chúc nhóm có một màn comeback thành công!