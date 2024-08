Nữ idol 2k7 ngất xỉu trên sân khấu khi đang biểu diễn

Mới đây, nhóm nữ UNIS đã có một buổi biểu diễn ở sự kiện. Tại đây, các cô gái đã mang đến nhiều ca khúc sôi động, trong đó có cả màn cover bản hit đình đám What Is Love? của đàn chị TWICE. Tuy nhiên, một sự cố đáng tiếc đã xảy ra ở phần cuối của tiết mục này. Theo đó, thành viên sinh năm 2007 là Kotoko khi đang biểu diễn thì bất ngờ ngất xỉu trên sân khấu. Những thành viên còn lại tỏ ra hoảng hốt, lập tức ngừng biểu diễn để đến kiểm tra tình trạng của Kotoko. Ngay sau đó, đèn sân khấu được hạ xuống và nữ idol được đưa vào trong để nghỉ ngơi.

UNIS đang diễn What Is Love? thì sự cố xảy ra

Kotoko bất ngờ ngất xỉu khiến đồng đội lo lắng

Đoạn clip màn biểu diễn của UNIS nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý trên MXH. Netizen tỏ ra lo lắng cho sức khoẻ của Kotoko nên ngay sau đó, nữ idol đã đăng tải bài viết trấn an người hâm mộ. Cô chia sẻ: "Xin chào, em là Kotoko. Em xuất hiện ở đây vì có thể đã khiến nhiều người lo lắng. Sức khoẻ của em đang dần hồi phục khi được nghỉ ngơi. Để mọi người không phải lo lắng nữa, em sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Nhờ sự yêu thương của mọi thương, em đang dần khoẻ hơn hẳn ".

Kotoko chia sẻ bài viết trấn an người hâm mộ

Kotoko sinh năm 2007, là thành viên của nhóm nữ UNIS được thành lập vào tháng 1 năm nay, thông qua chương trình sống còn Universe Ticket . UNIS gồm các thành viên: Jin Hyeon Ju, Gehlee Dangca, Kotoko, Bang Yunha, Elisia, Oh Yoona, Nana và Lim Seowon. UNIS chính thức debut vào ngày 27/3 vừa qua.

Tuy nhiên, khi đội hình nhóm được công bố, UNIS gây sốc khi độ tuổi của các thành viên được tiết lộ. Em út Lim Seowon, sinh năm 2011, tức là năm nay mới 13 tuổi. Ngoài ra, UNIS có 3 thành viên sinh năm 2009 - tức 15 tuổi, 3 thành viên khác sinh năm 2007 - tức 17 tuổi, và 1 thành viên sinh năm 2001 - năm nay 23 tuổi.

UNIS gây sốc khi có thành viên chỉ mới 13 tuổi

Thành viên lớn nhất và nhỏ nhất của UNIS cách nhau 10 tuổi

Chính vì debut khi còn ở độ tuổi quá nhỏ như vậy khiến nhiều người cảm thấy lo ngại cho UNIS, đồng thời chỉ trích công ty chủ quản của nhóm. Thêm sự việc Kotoko xuất hiện với ngoại hình quá gầy gò đến mức ngất xỉu trên sân khấu, netizen tiếp tục nghi ngại rằng để cho các cô gái đáng lẽ giờ phải đang ngồi trên ghế nhà trường debut quá sớm rồi hoạt động liên tục đến mức kiệt sức liệu có phải là nước đi đúng đắn?