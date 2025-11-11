Michael Jackson - nghệ sĩ đầu tiên có 10 bản hit lọt top 10 trong sáu thập kỷ

(Ảnh: Douglas Kirkland)

Cột mốc vừa giành được này - sau khi Michael qua đời - đã củng cố di sản âm nhạc của Jackson. Theo Luminate, bản nhạc kinh điển năm 1982 đã đạt 14 triệu lượt phát trực tuyến và 9,3 triệu lượt nghe trên radio. Vươn lên từ vị trí thứ 32 (đỉnh cao nhất của nó là vị trí thứ 4 vào năm 1982), Thriller đã đưa Michael Jackson trở thành nghệ sĩ đầu tiên đạt được 10 bản hit lọt top 10 trong sáu thập kỷ khác nhau. Thành tích này được ghi dấu vào những năm 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 và bây giờ là 2025. Với thành tích này, Vua nhạc Pop đã vượt qua Andy Williams, người đã giữ vững vị trí top 10 trong suốt năm thập kỷ cho đến khi qua đời vào năm 2012.

Hình ảnh của Michael trong MV "Thriller". (Ảnh: Douglas Kirkland)

Sự trở lại của Thriller diễn ra sau khi trailer cho bộ phim tiểu sử Michael do Antoine Fuqua đạo diễn được phát hành, dự kiến ra rạp vào ngày 24 tháng 4 năm 2026. Bộ phim Michael khám phá hành trình trở thành Vua nhạc Pop của ông, mang đến cái nhìn sâu sắc về cuộc đời và di sản bền vững của một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng và tiên phong nhất mà thế giới từng biết đến.

Michael Jackson lần đầu tiên lọt vào top 10 Hot 100 với tư cách là một nghệ sĩ solo vào tháng 11 năm 1971 với ca khúc Got to Be There. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã có 30 bản hit top 10, bao gồm 13 bản hit No. 1.