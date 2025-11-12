"Bóng ma" ngoại hình gầy trơ xương đã ám ảnh HyunA

Vào ngày 9/11, HyunA bất ngờ ngất xỉu ngay trên sân khấu WATERBOMB Macau (Trung Quốc). Các vũ công và nhân viên an ninh đã vội vàng bế cô khỏi sân khấu. Khán giả có mặt tại sự kiện lẫn netizen đều vô cùng sốc trước tình huống bất ngờ và nguy hiểm này. Sau đó, HyunA đã lên tiếng xin lỗi vì sự cố này.

Sự việc này xảy ra ngay sau khi HyunA công khai quá trình giảm cân cấp tốc. Sau khi xuất hiện với vẻ ngoài "phát tướng" khó nhận ra, cô thông báo sẽ ăn kiêng nghiêm ngặt từ 3/10. Sau hơn 1 tháng, cô chỉ còn nặng 49,88kg, tức là đã giảm đến 10kg. Khán giả suy đoán rằng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, việc giảm cân quá độ trong thời gian ngắn đã khiến HyunA ngã quỵ.

HyunA bất ngờ ngất xỉu trên sân khấu WATERBOMB

Khoảnh khắc HyunA ngã gục khiến khán giả vô cùng sốc

Điều này xảy ra sau khi HyunA giảm cấp tốc 10kg trong vòng 1 tháng

Nữ hoàng gợi cảm Kpop trước đây từng chia sẻ rằng cô mắc chứng trầm cảm và ngất xỉu do thần kinh phế vị - một tình trạng có thể gây ngất xỉu khi thiếu cân hoặc mệt mỏi. Việc cô ngã quỵ trên sân khấu, đến mức mất trí nhớ, là một minh họa đau đớn cho thấy những tiêu chuẩn sắc đẹp không ngừng đặt lên các nghệ sĩ nữ có thể tàn phá sức khỏe của họ như thế nào.

Việc duy trì vóc dáng trong suốt sự nghiệp hơn 1 thập kỷ là không hề dễ dàng. HyunA từng tiết lộ cô chỉ ăn 1 miếng kimbap mỗi ngày trong thời gian quảng bá. Gần đây, giọng ca sinh năm 1992 nói rằng sau khi kết hôn, cô cảm thấy thoải mái hơn và tăng cân, đây hoàn toàn là một sự thay đổi tự nhiên, lành mạnh. Lời thú nhận thẳng thắn của HyunA cho thấy vóc dáng gầy mỏng "gió thôi bay" trước đây hoàn toàn không phải điều lành mạnh, khiến cô phải trả giá đắt về cả thể chất lẫn tinh thần.

Để duy trì vóc dáng gầy mỏng, Hyuna đã phải đánh đổi bằng sức khỏe

Ra mắt khi còn là thiếu niên, HyunA đã phải chịu sự soi mói của công chúng suốt gần 2 thập kỷ. Với người đã ăn kiêng gần như cả cuộc đời, những bình luận như "HyunA béo lên rồi" hay "Cô ấy không còn như xưa" hẳn đã gây tổn thương sâu sắc cho nữ idol. Khi con người lớn tuổi hơn đi, cơ thể sẽ có những sự thay đổi tự nhiên. Tuy nhiên với nghệ sĩ, lúc nào công chúng cũng kỳ vọng họ mãi trẻ trung, xinh đẹp, thon thả, mà không biết rằng điều đó phải đánh đổi bằng rất nhiều sức khỏe.

HyunA ở tuổi 33 không còn là cô gái của những năm đầu đôi mươi nữ, và cô cũng không nên phải luôn duy trì như vậy. Hạnh phúc đích thực không đến từ việc sở hữu thân hình "gầy như que tăm". Nó đến từ việc được yêu thương, nuôi dưỡng và khỏe mạnh. Những người yêu quý Hyuna hy vọng cô sẽ trân trọng chính mình, là 1 người phụ nữ ở độ tuổi 30, một người vợ, một nghệ sĩ, có được sự bình yên, sức khỏe và niềm vui, mà không phải chịu đựng áp lực từ việc duy trì ngoại hình hoàn hảo vô thực nữa.

Ở tuổi 33, HyunA không nhất thiết phải duy trì vóc dáng gầy mỏng hại sức khỏe

Nguồn: Kbizoom