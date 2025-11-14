Không tin nổi chuyện kinh khủng vừa xảy ra với HyunA sau 1 năm cưới

Việc "nữ hoàng gợi cảm" HyunA (cựu thành viên 4Minute) bất ngờ ngất xỉu trên sân khấu WATERBOMB Macau (Trung Quốc) vào hôm 9/11 đã chiếm sóng truyền thông suốt những ngày qua. Tới chiều 13/11, tờ Starnews đưa tin, HyunA hiện đang phải đối mặt với... làn sóng chỉ trích dữ dội từ 1 bộ phận anti-fan sau sự cố ngã quỵ ngoài ý muốn.

Nguồn tin cho biết, anti-fan đã công kích cựu thành viên 4Minute đầy ác ý khi tố nữ ca sĩ đã giả vờ ngất xỉu nhằm được ra về sớm và không cần phải biểu diễn nữa. Chưa dừng lại ở đó, những khán giả này còn nhắm vào ngoại hình HyunA để công kích, bôi nhọ cô: "Chắc cô ấy vẫn còn khá nặng nề nên vệ sĩ mãi mới nhấc lên được", "Trông anh vệ sĩ như bị kiệt sức sau khi bế cô ấy lên"...

Tệ hơn cả, có netizen còn xấu tính tới mức bôi bác cả cuộc hôn nhân của HyunA và ông xã Yong Junhyung: "Có lẽ chồng cũng không yêu thương HyunA cho lắm nên cô ấy mới không đảm bảo được về mặt sức khỏe". Chuyện này xảy đến chỉ sau 1 năm ngày cưới của cựu thành viên 4Minute đã khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.

HyunA bất ngờ ngất xỉu trên sân khấu Water Bomb cách đây ít hôm, khiến công chúng không khỏi bàng hoàng

Đến nay, 1 bộ phận anti-fan vô cùng xấu tính bỗng "vạch lá tìm sâu" trong clip của HyunA để bôi nhọ nữ ca sĩ

Thậm chí, anti-fan còn lôi cả cuộc hôn nhân của HyunA - Yong Junhyung ra để chế nhạo, khiến người hâm mộ vô cùng xót xa

Trong bài viết của mình, ký giả Starnews đã đặc biệt lên án, chỉ trích hành vi công kích ác ý từ anti-fan. Trên các diễn đàn, đông đảo netizen cũng bày tỏ nỗi bức xúc trước làn sóng bôi nhọ, tẩy chay HyunA từ 1 bộ phận khán giả sau khi nữ ca sĩ bị ngất xỉu trên sân khấu mới đây. Không chỉ vậy, người hâm mộ còn không khỏi thương cảm cho nữ ca sĩ sinh năm 1992 khi cô bỗng dưng bị chỉ trích dù chẳng làm gì nên tội.

Truyền thông và khán giả đồng loạt lên tiếng bênh vực HyunA khi nữ idol bất ngờ bị công kích ác ý sau sự cố sân khấu ngoài ý muốn

Còn nhớ cách đây ít ngày, HyunA bất ngờ ngất xỉu ngay trên sân khấu WATERBOMB Macau (Trung Quốc). Các vũ công và nhân viên an ninh đã vội vàng bế cô khỏi sân khấu. Khán giả có mặt tại sự kiện lẫn netizen đều vô cùng sốc trước tình huống bất ngờ và nguy hiểm này. Sau đó, HyunA đã lên tiếng xin lỗi vì sự cố này.

Sự việc này xảy ra ngay sau khi HyunA công khai quá trình giảm cân cấp tốc. Sau khi xuất hiện với vẻ ngoài "phát tướng" khó nhận ra, cô thông báo sẽ ăn kiêng nghiêm ngặt từ 3/10. Sau hơn 1 tháng, cô chỉ còn nặng 49,88kg, tức là đã giảm đến 10kg. Khán giả suy đoán rằng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, việc giảm cân quá độ trong thời gian ngắn đã khiến HyunA ngã quỵ.

Nữ ca sĩ giảm cân quá gấp gáp trong thời gian ngắn

Nguồn: Kbizoom