Cả nửa showbiz ủng hộ nhưng cũng không đủ sức giải nguy cho Trúc Nhân?

Tối 8/1, Trúc Nhân giới thiệu MV Tết Vạn Sự Như Ý , sản phẩm âm nhạc đầu tiên của nam ca sĩ trong năm 2026. Ngay khi ra mắt, MV nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ giai điệu sôi động, không khí Tết quen thuộc và đặc biệt là sự góp mặt của 68 nghệ sĩ Việt thuộc nhiều thế hệ, nhiều lĩnh vực khác nhau.

Vạn Sự Như Ý đánh dấu lần trở lại với nhạc xuân của Trúc Nhân sau nhiều năm. Đây cũng là MV Tết đầu tiên anh chủ động đầu tư và tham gia sâu vào toàn bộ quá trình thực hiện, từ âm nhạc đến ý tưởng hình ảnh. Ca khúc mang màu sắc cá nhân rõ nét nhưng vẫn giữ tinh thần rộn ràng, dễ tiếp cận của nhạc Tết, hướng đến không khí sum họp và những lời chúc đầu năm quen thuộc.

Về âm nhạc, ca khúc là sự kết hợp giữa Trúc Nhân với DTAP cùng các nhạc sĩ Billy, Chuột Sấm Sét, Aki và Vừng A Dính. Phần phối khí theo hướng pop hiện đại, tiết tấu linh hoạt, đan xen các yếu tố gợi liên tưởng đến nhịp điệu ngày Tết. Lời bài hát được viết giản dị, xoay quanh mong ước về một năm mới bình an, nhiều niềm vui và sự trở về sau những chuyến đi xa.

Với Trúc Nhân, MV luôn là phần được đầu tư “hết ga hết số”. Lần này, nam ca sĩ không xây dựng kịch bản phức tạp hay lạm dụng VFX, mà chọn cách kể chuyện đơn giản khi đặt một chiếc bánh chưng khổng lồ ở trung tâm bối cảnh như biểu tượng của Tết Việt. Cách làm tối giản về hình ảnh nhưng dày đặc nhân vật khiến MV dễ nhận diện và mang tính cộng đồng rõ rệt.

Điểm gây choáng nhất nằm ở danh sách nghệ sĩ tham gia. Trúc Nhân mời hàng loạt tên tuổi lớn của Vpop như Thu Minh, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Ngô Kiến Huy, Tóc Tiên, Minh Hằng, Miu Lê, Jun Phạm, Gil Lê, Quốc Thiên, Tiến Đạt, cùng các nhà sản xuất, đạo diễn như Đinh Hà Uyên Thư và DTAP. Bên cạnh đó là nhiều gương mặt trẻ như Phương Mỹ Chi, Pháo, ERIK, Orange, Hoàng Dũng, Bùi Công Nam, Ali Hoàng Dương. Với 68 nghệ sĩ, Trúc Nhân lập kỷ lục MV có nhiều nghệ sĩ khách mời nhất Việt Nam, kéo theo không ít tò mò xoay quanh chuyện cát-xê cũng như cách sắp xếp lịch quay cho từng nhân vật.

Tuy nhiên, trái với mức độ phủ sóng về mặt hình ảnh và truyền thông, lượt xem của Vạn Sự Như Ý lại chưa đạt kỳ vọng. Nhiều so sánh đã xuất hiện trên mạng xã hội khi khán giả đối chiếu tốc độ tăng trưởng view của MV này với các sản phẩm trước đó của Trúc Nhân. Đến 8h sáng 10/1, con số này mới đạt hơn 650 nghìn, chưa lọt BXH thịnh hành (theo thống kê của bên thứ 3). Với một cái tên lớn cùng danh sách 68 nghệ sĩ góp mặt, đây là tốc độ được đánh giá là chậm.

Trước đó, mỗi lần Trúc Nhân ra mắt sản phẩm mới như Không Ra Gì hay Có Không Giữ Mất Đừng Tìm , hiệu ứng gần như bùng nổ ngay lập tức kéo theo làn sóng bàn luận về các chi tiết cài cắm trong MV. Các MV nhanh chóng đạt triệu view, lọt top trending chỉ sau thời gian ngắn phát hành. Điển hình như Không Ra Gì , Trúc Nhân update thành tích không ngơi tay, lên #1 trending chỉ sau 1 ngày ra mắt hồi cuối năm 2024. Trong bối cảnh đó, việc một sản phẩm mang màu sắc Tết, vốn được xem là dễ nghe, dễ lan truyền và phù hợp thị hiếu số đông, lại chững lại về lượt xem khiến nhiều người đặt dấu hỏi.

Một phần nguyên nhân được cho là đến từ sự thay đổi thói quen nghe nhạc của khán giả, khi lượt xem YouTube không còn là thước đo duy nhất cho độ phổ biến. Nhưng bên cạnh đó, không ít ý kiến nhắc lại làn sóng “thoát fan” từng xảy ra với Trúc Nhân trước đây, xuất phát từ những tranh cãi liên quan đến thái độ với người hâm mộ. Việc một bộ phận fan cứng ngưng ủng hộ được cho là kéo theo sự sụt giảm về thảo luận tích cực, khiến các bài đăng xoay quanh MV dù có nhiều sao tham gia vẫn không tạo được độ bao phủ mạnh như những lần ra mắt trước.

Không ít ý kiến nhắc lại làn sóng “thoát fan” từng xảy ra với Trúc Nhân trước đây làm ảnh hưởng tới sự ủng hộ Vạn Sự Như Ý (Ảnh: FBNV)

Dẫu vậy, tất cả những phân tích trên hiện vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán. Thực tế, Vạn Sự Như Ý vẫn có tốc độ tăng trưởng tương đối đều so với mặt bằng các sản phẩm phát hành cùng thời điểm. Trong bức tranh chung của thị trường đầu năm 2026, chỉ có album mới của Wren Evans là ghi nhận mức tăng trưởng đột phá về lượt nghe, vốn là thế mạnh stream của nghệ sĩ Gen Z này. Đặt trong bối cảnh đó, câu chuyện lượt xem của Trúc Nhân phản ánh rõ hơn những chuyển động mới của thị trường âm nhạc, nơi sức hút truyền thông và độ phủ sao không còn đảm bảo chắc chắn cho những con số “như ý” trên nền tảng số.