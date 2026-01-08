Trúc Nhân lập kỷ lục chưa từng có, rủ cả 68 sao Việt nhảy phụ hoạ cho mình!

Tối 8/1, Trúc Nhân giới thiệu MV Tết Vạn Sự Như Ý, sản phẩm âm nhạc đầu tiên của nam ca sĩ trong năm 2026. Ngay khi ra mắt, MV nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ giai điệu sôi động, không khí Tết quen thuộc và đặc biệt là sự góp mặt của 68 nghệ sĩ Việt thuộc nhiều thế hệ, lĩnh vực khác nhau.

Vạn Sự Như Ý đánh dấu lần trở lại với nhạc xuân của Trúc Nhân sau nhiều năm. Đây cũng là MV Tết đầu tiên anh chủ động đầu tư và tham gia sâu vào toàn bộ quá trình thực hiện, từ âm nhạc đến ý tưởng hình ảnh. Ca khúc mang màu sắc cá nhân rõ nét nhưng vẫn giữ tinh thần rộn ràng, dễ tiếp cận của nhạc Tết, hướng đến không khí sum họp và những lời chúc đầu năm quen thuộc.

Trúc Nhân - MV Vạn Sự Như Ý

Về âm nhạc, ca khúc là sự kết hợp giữa Trúc Nhân với nhóm sản xuất DTAP cùng các nhạc sĩ Billy, Chuột Sấm Sét, Aki và Vừng A Dính. Phần phối khí theo hướng pop hiện đại, tiết tấu linh hoạt, đan xen các yếu tố gợi liên tưởng đến nhịp điệu ngày Tết. Lời bài hát được viết giản dị, xoay quanh mong ước về một năm mới bình an, nhiều niềm vui và sự trở về sau những chuyến đi xa. Điệp khúc lặp lại cụm từ “Vạn Sự Như Ý” - câu chúc quen thuộc của người Việt như một cách nhấn mạnh tinh thần xuân xuyên suốt ca khúc.

Trúc Nhân mang đến MV đậm chất Tết

Một chi tiết dễ nhận ra là phần hook với chuỗi âm thanh “tằng tằng tắng tăng”, được xử lý như điểm nhấn nhận diện, gợi không khí lễ hội và tạo cảm giác dễ nhớ. Cuối bài, đoạn rap ngắn sử dụng loạt cụm từ chúc Tết quen thuộc như “tấn tài - tấn lộc”, “an khang - thịnh vượng”, góp phần khép lại ca khúc trong không khí vui tươi, đúng tinh thần nhạc xuân.

Và với Trúc Nhân, MV luôn được đầu tư "hết ga hết số". Lần này, Trúc Nhân không xây dựng kịch bản phức tạp hay hình ảnh VFX choáng ngợp. MV đơn giản lấy bối cảnh một chiếc bánh chưng khổng lồ đặt ở trung tâm, như biểu tượng của Tết Việt. Trúc Nhân xuất hiện trong vai người “đi nhận lì xì”, di chuyển quanh không gian này để lần lượt gặp gỡ các nghệ sĩ tham gia. Mỗi phân đoạn được xây dựng như một cuộc hội ngộ ngắn, gắn với những mối quan hệ quen thuộc của nam ca sĩ trong quá trình hoạt động nghệ thuật.

Trúc Nhân mời cả Vbiz nhảy phụ họa trong MV mới:

Điều gây choáng là danh sách sao Việt tham gia MV. Trúc Nhân mời cả nửa Vbiz tham gia MV, từ Thu Minh, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Ngô Kiến Huy, Tóc Tiên, Minh Hằng, Miu Lê, Jun Phạm, Gil Lê, Quốc Thiên, Tiến Đạt, cùng các nhà sản xuất, đạo diễn như Đinh Hà Uyên Thư và DTAP. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ như Phương Mỹ Chi, Pháo, ERIK, Orange, Hoàng Dũng, Bùi Công Nam, Ali Hoàng Dương… tạo nên một bức tranh đa dạng về thế hệ và phong cách. Với 68 nghệ sĩ, Trúc Nhân lập kỷ lục MV có nhiều nghệ sĩ khách mời nhất Việt Nam. Câu hỏi về cát-xê và làm thế nào để sắp xếp lịch quay MV của bấy nhiêu ngôi sao nổi cộm ngay sau khi MV ra mắt.

Tiểu phẩm quen thuộc dịp Tết: “Đưa lì xì đây ba mẹ giữ cho”

Phần kết MV tiếp tục là chi tiết mang màu sắc tiểu phẩm quen thuộc trong các sản phẩm của Trúc Nhân, khi bố mẹ anh xuất hiện với câu thoại “Đưa lì xì đây ba mẹ giữ cho”. Chi tiết ngắn gọn, mang tính đời thường, khép lại MV bằng hình ảnh gia đình - yếu tố cốt lõi của không khí Tết.

Trúc Nhân lại gây sốc với MV mới (ảnh: NVCC)

Theo chia sẻ từ ê-kíp, MV được ghi hình trước thời điểm ra mắt khoảng một tháng, phần lớn thời gian còn lại dành cho khâu hậu kỳ để đảm bảo mỗi nghệ sĩ đều có khoảnh khắc xuất hiện trọn vẹn. Với Vạn Sự Như Ý, Trúc Nhân giới thiệu thêm một lựa chọn nhạc Tết cho khán giả mùa xuân 2026. Ca khúc và MV tập trung vào tinh thần đoàn viên, những lời chúc đầu năm quen thuộc và không khí vui vẻ, đúng với mục tiêu của một sản phẩm giải trí dịp Tết, đồng thời phản ánh mạng lưới quan hệ nghề nghiệp mà nam ca sĩ xây dựng trong nhiều năm hoạt động.

Cả loạt nghệ sĩ Việt tham gia MV của Trúc Nhân (ảnh: NVCC):