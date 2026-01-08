Ca sĩ giàu nhất châu Á: Tài sản chục nghìn tỷ, đi hát khắp nơi với đôi tai không nghe thấy gì

Ayumi Hamasaki không chỉ là một ca sĩ nổi tiếng của Nhật Bản. Suốt hơn hai thập kỷ, cô được xem như một biểu tượng văn hóa đại chúng có sức ảnh hưởng vượt ra ngoài âm nhạc, định hình gu thẩm mỹ, thời trang và lối sống của cả một thế hệ khán giả châu Á. Ayumi Hamasaki sinh năm 1978, gia nhập làng giải trí từ lúc 7 tuổi với vai trò mẫu nhí. Dù đã ở độ tuổi U50 và hoạt động trong ngành giải trí hơn 30 năm, cô vẫn duy trì được năng lượng biểu diễn lớn, thường xuyên thực hiện các chuyến lưu diễn xuyên đêm với vũ đạo dàn dựng công phu.

Nữ hoàng Jpop Ayumi Hamasaki (ảnh: Instagram)

Bước ngoặt sự nghiệp của Ayumi Hamasaki đến khi cô gia nhập Avex, nơi đưa một giọng ca trẻ tuổi trở thành “Nữ hoàng Jpop”. Giai đoạn từ cuối thập niên 1990 đến khoảng năm 2010 được xem là thời kỳ hoàng kim của nữ ca sĩ. Ayumi Hamasaki liên tiếp thống trị Oricon với hàng loạt sản phẩm ăn khách như A Song for XX, M, Evolution hay Voyage. Ayumi Hamasaki lập nên những kỷ lục hiếm có: nghệ sĩ solo đầu tiên sở hữu 8 album quán quân, đồng thời giữ kỷ lục về số lượng đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng của một nữ nghệ sĩ tại Nhật Bản. Song song với âm nhạc, cô còn trở thành biểu tượng thời trang, gắn liền với những trào lưu từng “làm mưa làm gió” trong giới trẻ như phong cách Gyaru, mái tóc vàng bạch kim hay móng tay đính đá cầu kỳ.

Ayumi Hamasaki là biểu tượng phong cách ở Nhật Bản (ảnh: NVCC)

Thành công thương mại nhiều năm đã đưa Ayumi Hamasaki vào danh sách những nghệ sĩ giàu có nhất châu Á. Theo truyền thông Nhật Bản, giá trị tài sản ròng của cô dao động từ khoảng 70 triệu USD đến hơn 450 triệu USD (dao động trong khoảng 1000 - 11000 tỷ đồng). Khối tài sản này đến từ việc bán hơn 60 triệu bản ghi, các tour diễn quy mô lớn, hợp đồng đại diện thương hiệu với nhiều tập đoàn lớn và những dự án kinh doanh thời trang, mỹ phẩm mang dấu ấn cá nhân. Trong nhiều năm liền, Ayumi Hamasaki thường xuyên đứng đầu danh sách nghệ sĩ giàu nhất Nhật Bản, trở thành trường hợp hiếm hoi vừa thống trị thị trường âm nhạc vừa duy trì được sức hút thương mại bền bỉ.

Thành công thương mại nhiều năm đã đưa Ayumi Hamasaki vào danh sách những nghệ sĩ giàu có nhất châu Á (ảnh: Instagram)

Phía sau hào quang ấy là một hành trình đầy thử thách về sức khỏe. Năm 2008, Ayumi Hamasaki công khai việc mình bị điếc hoàn toàn tai trái do biến chứng viêm tai giữa và ảnh hưởng từ môi trường âm thanh cường độ cao kéo dài. Đến năm 2017, cô tiếp tục tiết lộ tai phải cũng suy giảm thính lực nghiêm trọng, thường xuyên gặp tình trạng chóng mặt và buồn nôn.

Trước nguy cơ mất khả năng nghe hoàn toàn, nữ ca sĩ không chọn cách rời xa sân khấu. Ngược lại, cô khẳng định sẽ tiếp tục ca hát cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa, học cách cảm nhận nhịp điệu thông qua độ rung của sàn diễn và sự hỗ trợ từ ban nhạc. Việc mất thính lực khiến giọng hát của Ayumi không còn duy trì được phong độ như thời đỉnh cao, song sự kiên trì ấy lại trở thành một phần khiến công chúng dành cho cô sự tôn trọng đặc biệt.

Việc mất thính lực khiến giọng hát của Ayumi không còn duy trì được phong độ như thời đỉnh cao (ảnh: Instagram)

Ở thời điểm 2025-2026, Ayumi Hamasaki vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật chọn lọc. Cô vừa hoàn thành loạt đêm diễn thuộc tour I am ayu -ep.II- tại Hong Kong, Trung Quốc vào giữa năm 2025, dù một số show diễn cuối năm phải hủy bỏ vì lý do khách quan. Đêm nhạc đếm ngược thường niên COUNTDOWN LIVE 2025–2026 We are ayu -ep.Seichi- tổ chức tại Tokyo vào tối 31/12/2025 tiếp tục cho thấy mối gắn bó bền chặt giữa cô và người hâm mộ.

Vóc dáng đỉnh cao của Ayumi Hamasaki ở tuổi 47 (ảnh: Instagram)

Về đời tư, Ayumi hiện là mẹ đơn thân của hai con sinh năm 2019 và 2021, giữ kín danh tính cha của các bé. Ở tuổi cận kề U50, Ayumi Hamasaki vẫn xuất hiện với vóc dáng săn chắc, duy trì chế độ tập luyện Pilates và cardio cường độ cao. Dù không còn ở thời kỳ bùng nổ như trước, cô vẫn được xem là một tượng đài sống của Jpop. Nữ ca sĩ hàng đầu gặp trở ngại thính lực vẫn bền bỉ đứng trên sân khấu với đôi tai gần như không nghe thấy âm thanh đã trở thành minh chứng rõ ràng cho sức chịu đựng, kỷ luật và tình yêu âm nhạc hiếm có trong làng giải trí châu Á.