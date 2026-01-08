Nghệ sĩ Việt đỉnh nhất Spotify hiện tại: Không phải Sơn Tùng M-TP hay HIEUTHUHAI

Mới đây, bảng tổng hợp các nghệ sĩ Việt có số người nghe hàng tháng cao nhất Spotify được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu nhạc. Đáng nói, cái tên dẫn đầu không phải những “ông hoàng” quen mặt của Vpop mà là tân binh buitruonglinh, vượt qua cả Sơn Tùng M-TP, khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ. Nhìn tổng thể, bảng tổng hợp lần này cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt của thị trường âm nhạc Việt khi các nghệ sĩ trẻ và những gương mặt mới nổi đang dần chiếm ưu thế về lượt nghe như Low G, Dương Domic, HIEUTHUHAI, Dangrangto… bên cạnh đó vẫn là sự hiện diện bền bỉ của những tên tuổi đã có vị thế vững chắc như Vũ hay JustaTee.

Theo thống kê, nhiều nghệ sĩ đã vượt mốc 1 triệu người nghe hàng tháng (monthly listeners), trong đó các nghệ sĩ nằm trong Top 10 cũng nằm trong khoảng trên dưới 2 triệu người nghe. Monthly listeners là chỉ số cho biết có bao nhiêu tài khoản riêng biệt đã nghe nhạc của một nghệ sĩ trên Spotify. Đồng thời, chỉ số cũng sẽ thay đổi theo thời gian, đặc biệt khi các nghệ sĩ mới ra sản phẩm hit thì kéo theo lượt người nghe cũng tăng nhanh. Điều này không chỉ phản ánh thị hiếu nghe nhạc đang thay đổi của khán giả mà còn cho thấy cuộc cạnh tranh ngày càng sôi động giữa các thế hệ nghệ sĩ trên các nền tảng nhạc số hiện nay.

Vị trí cao nhất thuộc về buitruonglinh với hơn 2.17 triệu người nghe hàng tháng. Nam ca sĩ là gương mặt mới nổi trong thời gian gần đây, được khán giả biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi vị Á quân và đồng thời là Anh Trai Tương Lai của chương trình Anh Trai Say Hi. Không chỉ gây ấn tượng tại chương trình thực tế, buitruonglinh còn ghi dấu với ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời , được hơn 80 nghệ sĩ đồng diễn tại Đại lễ 2/9 - một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp. Trước đó, nam ca sĩ đã sở hữu loạt ca khúc ballad được yêu thích như Dù cho mai về sau, Đường tôi chở em về, Yêu một người có ước mơ … Tuy nhiên, phải đến năm 2025, cái tên buitruonglinh mới thực sự bùng nổ và đến gần hơn với đại chúng.

Từ thành tích ấn tượng của những bản hit trước đó, kết hợp cùng với sức nóng của chương trình thực tế cùng một loạt các sản phẩm âm nhạc từ Anh Trai Say Hi được cộng vào profile cá nhân, buitruonglinh dễ dàng leo lên vị trí dẫn đầu với lượt người nghe hàng tháng cao nhất. Có thể nói, 2025 chính là năm “vàng” đưa tân binh này lên hàng ngũ những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ.

Xếp ở vị trí thứ 2 không ai khác ngoài cái tên quen thuộc Sơn Tùng M-TP với hơn 2.11 triệu người nghe hàng tháng. Điều đáng chú ý là trong suốt năm 2025, nam ca sĩ gần như không phát hành bất kỳ sản phẩm âm nhạc mới nào. Ca khúc gần nhất - Đừng Làm Trái Tim Anh Đau ra mắt từ năm 2024 nhưng đến nay vẫn đạt hơn 163 triệu lượt xem trên YouTube.

Dù “im hơi lặng tiếng” trên đường đua phát hành nhạc mới, Sơn Tùng M-TP vẫn chứng minh sức hút bền bỉ khi lượng stream hàng tháng luôn ở mức cao. Trong năm qua, nam ca sĩ chủ yếu tập trung vào các hoạt động biểu diễn, tham gia sự kiện và đời sống cá nhân. Không chỉ các sự kiện có sự góp mặt, mà bất kỳ động thái nào của Sơn Tùng trên mạng xã hội cũng dễ dàng tạo nên “cơn bão” truyền thông, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Bên cạnh đó, loạt ca khúc cũ của nam ca sĩ liên tục được “hồi sinh” qua các trend TikTok, không chỉ trong nước mà còn lan tỏa mạnh mẽ ra thị trường quốc tế.

Vị trí thứ 3 gọi tên Low G với hơn 2 triệu người nghe hàng tháng. Năm nay, nam rapper gây chú ý khi cho ra mắt album L2K , quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi bật như JustaTee, tlinh… Low G tiếp tục khẳng định cá tính âm nhạc riêng biệt và màu sắc khó trộn lẫn trong bối cảnh thị trường rap hiện nay, nơi phần lớn các rapper lựa chọn tham gia những chương trình thực tế hot để mở rộng độ nhận diện và nâng cao tên tuổi.

Được biết, Low G đã nhận được lời mời tham gia chương trình ngay từ trước đó nhưng quyết định từ chối, khiến không ít khán giả tiếc nuối. Dù vậy, ngay cả khi không góp mặt tại gameshow, Low G vẫn giữ vững sức hút nhờ loạt hit quen thuộc cùng thành tích streaming ấn tượng, cho thấy vị thế vững chắc của nam rapper trong lòng khán giả. Điều này cũng phần nào khẳng định lựa chọn đi con đường âm nhạc độc lập, tập trung vào sản phẩm, vẫn đủ sức giúp Low G duy trì độ nóng và chỗ đứng riêng giữa thị trường đầy biến động.

Dương Domic cũng gây bất ngờ khi xuất hiện ở vị trí top 7 với hơn 1.8 triệu người nghe hàng tháng. Chỉ với EP Dữ Liệu Quý , các ca khúc của Dương Domic liên tục viral trong nhiều tháng của năm 2025, tạo thành loạt trend lan rộng trên mạng xã hội. Những bài hát trong EP này cũng trở thành lựa chọn ưu tiên của nam ca sĩ tại các sân khấu biểu diễn, góp phần giúp ca khúc ngày càng được yêu thích.

Dữ Liệu Quý được phát hành ngay sau khi Dương Domic khép lại hành trình tại Anh Trai Say Hi mùa 1 và có thể xem là bước khởi đầu đầy thuận lợi, đánh dấu màn debut thành công của nam ca sĩ sau chương trình, đồng thời cho thấy khả năng tận dụng tốt hiệu ứng hậu chương trình để xây dựng màu sắc âm nhạc riêng. Thành tích streaming ấn tượng cũng giúp Dương Domic nhanh chóng ghi tên mình vào nhóm những gương mặt trẻ đáng chú ý của Vpop hiện nay.

Khép lại danh sách là tlinh - bóng hồng duy nhất góp mặt trong top 10 với hơn 1.7 triệu người nghe hàng tháng. Trong năm qua, nữ rapper không cho ra mắt sản phẩm solo mới, thay vào đó tập trung xuất hiện với vai trò kết hợp, hỗ trợ các nghệ sĩ khác như Pháp Kiều với Ba Bích hay Low G trong Love Game . Cả hai sản phẩm đều nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Sau thành công của album Ái , người hâm mộ vẫn đang chờ đợi màn tái xuất chính thức và một dự án bùng nổ hơn từ tlinh trong thời gian tới, đặc biệt là một sản phẩm mang dấu ấn cá nhân rõ nét để tiếp tục khẳng định vị thế riêng của nữ rapper giữa thị trường âm nhạc đang ngày càng sôi động.

Ngoài ra, những cái tên khác như JustaTee, Dangrangto, Vũ, HIEUTHUHAI cũng góp mặt tại bảng xếp hạng với những con số thành tích nổi bật. Điều này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng yêu nhạc Việt Nam trên nền tảng nhạc số.