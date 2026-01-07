Ca sĩ vô danh viral khắp nơi vì 1 câu nói, khiến cả làng nhạc cãi nhau ỏm tỏi

Những ngày qua, một bài viết thông báo về việc sẽ phát hành ca khúc cuối cùng trong sự nghiệp của Em Ellata đang thu hút sự chú ý lớn của dân mạng. Cụ thể, vào ngày 5 tháng 1 vừa qua, trên trang fanpage chính thức, Em Ellata đã chia sẻ một bài viết, thông báo về việc phát hành sản phẩm âm nhạc mới vào ngày 14/1 sắp tới, đi kèm với tuyên bố sẽ dừng hoạt động nghệ thuật nếu sản phẩm này không mang lại hiệu quả kinh tế như mong đợi.

Bài đăng của Em Ellata đang thu hút sự chú ý lớn của dân mạng

Nội dung bài đăng của anh chàng nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Theo đó, anh cho biết mình đã thực hiện một phiên bản tiếng Anh cho ca khúc Đã Qua Rồi và ấn định ngày ra mắt là 14/1/2026. Tuy nhiên, điểm mấu chốt khiến dư luận dậy sóng nằm ở đoạn chia sẻ đầy tính điều kiện của nam ca sĩ. Anh viết: "Sau ca khúc này, nếu như không có bất kỳ một bước ngoặt về tài chính nào được tạo ra từ những bài hát Em đã ra mắt, Em sẽ không ra mắt bất kỳ một bài hát nào khác nữa. Em yêu âm nhạc thì âm nhạc phải yêu Em. Còn nếu không thì Em xin chấm dứt sự đau khổ mà mình đã phải chịu đựng từ khi lựa chọn nghệ thuật". Lời khẳng định "Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mà Em có bước ngoặt đó nhé" được xem như một canh bạc cuối cùng mà nam ca sĩ đặt cược vào sự ủng hộ của khán giả.

Điểm mấu chốt khiến dư luận dậy sóng nằm ở đoạn chia sẻ đầy tính điều kiện của nam ca sĩ

Em Ellata tên thật là Nguyễn Tấn Dũng, quê tại Đắk Nông. Định hình phong cách là một người kể chuyện tình bằng âm nhạc, các sáng tác của anh thường mang đậm tính tự sự và chiêm nghiệm. Tên tuổi của Em Ellata nhận được sự chú ý lớn v thoát khỏi phạm vi của cộng đồng nghe nhạc Underground vào đầu năm 2024 nhờ bản hit Ngày Ấy (Yesterday). Ca khúc này đã tạo nên một cơn sốt viral mạnh mẽ trên nền tảng TikTok, trở thành nhạc nền cho hàng triệu video clip mang nội dung hoài niệm. Với giai điệu da diết, mộc mạc cùng ca từ như những thước phim quay chậm về quá khứ, Ngày Ấy đã chạm đúng vào tần số cảm xúc của giới trẻ, khơi gợi lại những ký ức thanh xuân rực rỡ nhưng cũng đầy tiếc nuối.

Tên tuổi của Em Ellata nhận được sự chú ý lớn v thoát khỏi phạm vi của cộng đồng nghe nhạc Underground vào đầu năm 2024 nhờ bản hit Ngày Ấy (Ảnh: FBNV)

Thành công của bản hit Ngày Ấy không chỉ mang lại danh tiếng nhất thời mà còn là bước đệm quan trọng để Em Ellata thử sức ở những sân chơi chuyên nghiệp hơn, điển hình là việc tham gia casting cho chương trình thực tế Tân Binh Toàn Năng vào năm 2025, tuy nhiên anh chàng đã không thể lọt vào top 30 chung cuộc. Ngoài bản hit để đời, anh cũng có những sáng tác được ghi nhận như Lái Xe Một Mình hay Đoạn Kết (Happy Ending), minh chứng cho một tư duy âm nhạc khá sâu sắc và có màu sắc riêng. Tuy nhiên, hào quang từ một bài hát viral dường như chưa đủ để đảm bảo một sự nghiệp bền vững và tài chính ổn định cho nam ca sĩ, dẫn đến phát ngôn gây tranh cãi nói trên.

Thành công của Ngày Ấy là bước đệm quan trọng để Em Ellata thử sức ở những sân chơi chuyên nghiệp (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, cộng đồng mạng đã chia làm nhiều luồng ý kiến trái chiều, trong đó phần lớn là những phản ứng gay gắt về tư duy làm nghề của giọng ca này. Phần lớn khán giả cho rằng Em Ellata đang "ảo tưởng sức mạnh" và áp đặt trách nhiệm lên khán giả. Nhiều bình luận thẳng thắn chỉ ra rằng để tiến xa hơn hoặc có thể sống ổn định bằng âm nhạc, nghệ sĩ cần đầu tư bài bản vào hình ảnh, xây dựng thương hiệu cá nhân và sở hữu một ê-kíp đồng hành lâu dài. Đây là những yếu tố đòi hỏi thời gian, nguồn lực và sự kiên trì, không thể chỉ dựa vào một vài bài hát viral trên mạng xã hội.

Làn sóng tranh cãi càng trở nên gay gắt hơn khi cư dân mạng đào lại những chia sẻ của Em Ellata vào giữa tháng 12/2025. Cụ thể, trong một bài đăng trên nền tảng Threads, nam ca sĩ từng bộc bạch thẳng thắn về tham vọng của mình khi ra mắt ca khúc Lái Xe Một Mình (Joy) vào năm 2023. Anh thừa nhận đã từng mang tâm thế all-in cho dự án đó với "sự tự tin tuyệt đối rằng mình sẽ nổi tiếng". Tuy nhiên, khi thực tế không như mơ và sản phẩm nguội lạnh nhanh chóng sau vài video viral, anh đã rơi vào cảnh cạn kiệt tài chính, buộc phải về quê sinh sống một thời gian để tích lũy vốn đầu tư tiếp.

Thái độ của Em Ellata đối với công chúng cũng trở thành đề tài bàn tán (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh đó, thái độ của Em Ellata đối với công chúng cũng trở thành đề tài bàn tán. Nhiều khán giả theo dõi anh từ lâu cho rằng nam ca sĩ thường xuyên thể hiện thái độ không tiếp thu những góp ý mang tính xây dựng, thậm chí có những phản hồi theo hướng bất cần trên mạng xã hội. Điều này khiến anh khó duy trì thiện cảm với người hâm mộ, bởi một nghệ sĩ muốn được ủng hộ lâu dài cần học cách lắng nghe, khiêm tốn và trân trọng những ý kiến trái chiều. Việc công khai đặt ra mục tiêu tài chính như một điều kiện để tiếp tục hát bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp, biến đam mê thành một gánh nặng mà khán giả buộc phải gánh vác giúp anh.

Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn đưa Em Ellata lên bàn cân so sánh với các nghệ sĩ khác như Phùng Khánh Linh, JustaTee hay (S)TRONG - những người đã mất rất nhiều năm trầy trật, nỗ lực không ngừng nghỉ và thay đổi bản thân liên tục để có được chỗ đứng như ngày hôm nay, thay vì than vãn hay ra điều kiện với công chúng.

Nhiều cư dân mạng còn đưa Em Ellata lên bàn cân so sánh với các nghệ sĩ khác

Tuy nhiên, giữa làn sóng chỉ trích, vẫn có một bộ phận khán giả nhìn nhận câu chuyện với con mắt cảm thông hơn. Những ý kiến này cho rằng phản ứng của Em Ellata xuất phát từ thực tế phũ phàng của đời sống nghệ sĩ Indie, nơi mà đam mê thường phải đối mặt với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Việc nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc cũng cần có phần nào bệ đỡ của tài chính, nghệ sĩ dù thế nào cũng cần phải sống, và việc không thể tiếp tục làm việc vì đam mê do kinh tế không cho phép là điều dễ hiểu và thực tế. Không chỉ khán giả, một số nghệ sĩ cũng lên tiếng bênh vực Em Ellata như M Naive, Hoàng Ku, Minh Tốc,... Các nghệ sĩ chia sẻ sự đồng cảm với Em Ellita trong vấn đề cân bằng giữa niềm đam mê nghệ thuật với vấn đề kinh tế vốn là việc không hề dễ dàng và mong rằng khán giả không nên quá khắt khe đối với những nghệ sĩ trẻ như Em Ellita.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến nhận định rằng vấn đề tạo nên sự “phẫn nộ” từ khán giả không hẳn nằm ở việc Em Ellita chia sẻ về vấn đề làm nhạc vì muốn kiếm tiền mà là nằm ở sự nông nỗi và cách diễn đạt chứa khéo léo. Thay vì chia sẻ khó khăn thực tế để nhận được sự đồng cảm, Em Ellita lại chọn cách diễn đạt là ra điều kiện với khán giả. Những cụm từ như "âm nhạc phải yêu Em" hay "chấm dứt sự đau khổ" đã khiến bài viết của anh mang cảm giác trịch thượng và ép buộc. Minh Tốc cũng chia sẻ thẳng thắn trên trang cá nhân của mình rằng do cách dùng từ của Em Ellita chưa khôn khéo nên làm nhiều người cảm thấy khó chịu, đặt biệt là câu “âm nhạc phải yêu lại mình”. Minh Tốc cũng mong rằng Em Ellita nếu muốn nhận được sự đồng cảm thì nên chỉnh sửa câu từ, không nên thẳng thắn quá vì dễ gây ra hiểu lầm và tranh cãi. Một số người khác cũng nhận định phát ngôn của Em Ellata có thể chỉ là sự bốc đồng của tuổi trẻ, một phút yếu lòng khi áp lực cuộc sống đè nặng, cộng với cách diễn đạt chưa khéo léo nên mới gây ra hiểu lầm về sự trịch thượng. Họ hy vọng khán giả có thể nhìn nhận nhẹ nhàng hơn về sự bất lực của một người trẻ đang loay hoay giữa đam mê và thực tế khắc nghiệt.

Hiện tại, những tranh luận xoay quanh bài viết của Em Ellata vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, những tranh luận xoay quanh bài viết của Em Ellata vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dù kết quả vào ngày 14/1 tới đây có ra sao, thì hành động bốc đồng và thiếu kiềm chế cảm xúc lần này đã để lại một ấn tượng không đẹp trong mắt công chúng. Trong một thị trường giải trí khắc nghiệt, nơi thái độ cầu thị quan trọng không kém tài năng, việc "ra điều kiện" với khán giả chưa bao giờ là một nước đi khôn ngoan. Chính hành động không khôn ngoan này đang đẩy Em Ellata vào thế khó, khiến con đường sự nghiệp vốn đã chông gai của anh nay càng trở nên mịt mờ hơn.