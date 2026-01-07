Center đầu tiên của Kpop, là người đặt ra chuẩn mực nhan sắc vô lý ở Hàn Quốc

Trong giai đoạn SNSD còn hoạt động sôi nổi, YoonA là cái tên có mức độ nhận diện cao nhất nhóm, và gần như cao nhất trong giới idol nữ. Khi SNSD bước vào thời kỳ bùng nổ kể từ khi Gee tạo nên cơn sốt, hình ảnh của Yoona xuất hiện dày đặc trên sân khấu âm nhạc, chương trình truyền hình và các chiến dịch quảng bá, trở thành gương mặt quen thuộc gắn liền với tên tuổi nhóm.

Nhan sắc của YoonA nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay từ những năm đầu ra mắt. Vẻ đẹp trong trẻo, hài hòa, dễ tạo thiện cảm giúp cô nổi bật giữa đội hình đông thành viên của SNSD. Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m68 cùng thân hình đồng hồ cát siêu nét, Yoona không chỉ là cô gái trong mộng của bao chàng trai mà còn là hình mẫu của hàng triệu thiếu nữ.

YoonA nổi tiếng với nhan sắc và body triệu người mê

Một sự thật thú vị là ở thời hoàng kim SNSD, nhan sắc YoonA nổi tiếng đến mức, cư dân mạng đã lan truyền chuẩn mực sắc đẹp dựa trên ngoại hình của nữ idol. Làn da trắng mịn, khuôn mặt siêu nhỏ, cặp mắt nai to tròn, mũi cao thanh tú, bờ môi chúm chím - tổng hoà lại mang đến một vẻ đẹp mong manh, dịu dàng và thanh thuần. Đây cũng chính là gu visual mà người dân Hàn Quốc bấy lâu nay luôn yêu thích.

Nhờ visual chuẩn gu Hàn, YoonA tự đặt ra chuẩn mực nhan sắc vô lý của xứ củ sâm

Trong bối cảnh Kpop lúc bấy giờ chưa quá chú trọng đến việc phân vai vế hay hình ảnh một cách rõ ràng, YoonA thường xuyên được sắp xếp đứng ở vị trí trung tâm đội hình, đảm nhận những khoảnh khắc mở màn hoặc cao trào, yếu tố quan trọng giúp các sân khấu của SNSD trở nên dễ ghi nhớ với người xem. Và từ đó, ngành công nghiệp âm nhạc xứ Hàn cũng học theo cách xây dựng đội hình phù hợp với visual hay concept nhóm. Dù không phải là ngườ tạo ra khái niệm center nhưng YoonA là người phổ biến hoá thuật ngữ này, tạo tiền đề cho hàng loạt nhóm nhạc và game show sống còn sau này.

YoonA là center đầu tiên ở Kpop

YoonA góp phần quan trọng trong việc tạo điểm nhấn visual và tăng độ tiếp cận của các ca khúc với khán giả phổ thông. Sự nổi tiếng của SNSD gắn liền với loạt ca khúc như Into The New World, Gee, Genie, Oh!, Run Devil Run, The Boys, I Got A Boy…. Có thể nói, trong thời kỳ SNSD hoạt động đỉnh cao, YoonA đóng vai trò như gương mặt đại diện về mặt hình ảnh, giúp các sản phẩm âm nhạc của nhóm lan tỏa rộng rãi hơn. Chính nhờ vậy, cô là thành viên đầu tiên được SM Entertainment cho phép hoạt động solo khi mới debut được vài tháng.

Sự nghiệp diễn xuất ngày càng rực rỡ, “biểu tượng văn hóa tiêu biểu đã mở rộng vị thế toàn cầu”

Sau khi chuyển hướng sang diễn xuất, YoonA xây dựng sự nghiệp theo hướng chắc chắn và dài hơi. Từ các vai chính đầu tay trong You Are My Destiny, Love Rain hay Prime Minister and I, YoonA từng bước xây dựng nền tảng kinh nghiệm và làm quen với nhịp độ của phim dài tập. Dù thời gian đầu vẫn đối mặt với định kiến “idol đóng phim”, cô dần dần cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về diễn xuất.

Giai đoạn tiếp theo đánh dấu sự chuyển mình khi YoonA tham gia các dự án có màu sắc đa dạng hơn như The K2, The King Loves và Hush. Việc liên tục thử sức với những vai diễn đòi hỏi nội tâm, tiết chế biểu cảm và khả năng phối hợp với bạn diễn giúp cô dần thoát khỏi khuôn mẫu an toàn, được nhìn nhận là một gương mặt ổn định, phù hợp với nhiều thể loại và có thể đảm nhận vai nữ chính trong các dự án quy mô lớn.

Sau khi SNSD bước vào giai đoạn đóng băng, YoonA tập trung toàn lực ở mảng phim ảnh

Ở mảng điện ảnh và các dự án gần đây, YoonA tiếp tục mở rộng dấu ấn diễn xuất qua EXIT, Confidential Assignment 2, King The Land, cùng các tác phẩm mới trong năm 2025 như Bon Appétit, Your Majesty và Pretty Crazy. 2 dự án trong năm vừa qua đều là bom tấn ở cả 2 mảng, giúp YoonA rinh về vô số giải thưởng diễn xuất. Nhiều năm tham gia đóng phim đã khẳng định vị trí của YoonA như một nữ diễn viên có độ nhận diện cao và sức hút ổn định với khán giả đại chúng.

YoonA rinh về vô số giải thưởng diễn xuất trong 2 năm qua

Tại Hội nghị Thương hiệu Quốc gia lần thứ 10 vừa qua, YoonA chính thức được vinh danh với Daesang hạng mục “Nghệ thuật và Văn hóa”, trở thành nữ diễn viên đầu tiên nhận giải thưởng này. Theo mô tả từ Hội nghị: “Là nghệ sĩ đầu tiên định hình vị trí Center của Kpop, đồng thời là biểu tượng văn hóa tiêu biểu đã mở rộng vị thế toàn cầu của K-Content thông qua phim điện ảnh và phim truyền hình.”

Giải thưởng không chỉ ghi nhận thành tựu cá nhân, mà còn khẳng định vai trò của YoonA trong việc nâng cao hình ảnh quốc gia, lan tỏa giá trị văn hóa Hàn Quốc ra thế giới. Việc cô có mặt và trực tiếp nhận giải tại Hội nghị càng cho thấy sự trân trọng đặc biệt mà giới chuyên môn và các tổ chức cấp quốc gia dành cho YoonA.