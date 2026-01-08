Tối ngày 7/1/2026, Kay Trần chính thức phát hành MV mới mang tên Tết Luôn Mỉm Cười. Đây là sản phẩm âm nhạc mở đường cho chuỗi dự án trong năm 2026 của nam ca sĩ, đồng thời cũng là món quà Tết dành tặng khán giả sau một năm hoạt động năng suất. Ca khúc mang âm hưởng vui nhộn, kết hợp cùng phần rap do chính Kay Trần chắp bút, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu nhạc ngay khi vừa ra mắt.

Kay Trần - MV Tết Luôn Mỉm Cười

Nội dung MV Tết Luôn Mỉm Cười xoay quanh câu chuyện của một chàng trai từ thành phố trở về quê ăn Tết. Kay Trần hóa thân thành nhân vật người dẫn chuyện, tái hiện những tình huống dở khóc dở cười mà nhiều người trẻ thường gặp phải trong dịp cuối năm. Sự hài hước, năng động và màu sắc rực rỡ trong MV khiến nhiều khán giả không khỏi nhớ lại hình ảnh của chính anh trong bản hit quốc dân Tết Đong Đầy năm nào.

Góp phần tạo nên sức hút cho MV là dàn khách mời cực kỳ "xịn sò" với sự xuất hiện của các Anh Tài như Quốc Thiên, Tăng Phúc, Neko Lê và BB Trần. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có sự tham gia của dàn Hot TikToker đình đám như Bé 7, Giỏi Lee, Minh Ngọc, Huỳnh Nhựt cùng diễn viên Hữu Đằng. Kay Trần cho biết, khi anh gửi lời mời tham gia góp mặt trong MV, dù thời điểm cuối năm lịch trình vô cùng bận rộn nhưng các anh em nghệ sĩ đều hỗ trợ nhiệt tình cho nam ca sĩ để hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Kay Trần quay lại thị trường nhạc Tết

MV thu hút nhiều sao, hot TikToker

Kay Trần chia sẻ rằng thông qua MV này, anh muốn tái hiện lại không khí Tết quê truyền thống và những kỷ niệm tuổi thơ của chính mình bên gia đình. Các hình ảnh đặc trưng như chậu cúc vàng, bao lì xì đỏ và trang phục áo dài được đan xen xuyên suốt nhằm tạo nên cảm giác gần gũi, ấm áp.

Ngay sau khi phát hành, sản phẩm đã nhận được nhiều phản ứng tích cực từ phía người xem. Dưới phần bình luận của MV, đa số khán giả đánh giá cao giai điệu bắt tai và sự duyên dáng trong diễn xuất của dàn khách mời. Nhiều ý kiến cho rằng Tết Luôn Mỉm Cười có thông điệp ý nghĩa, nhắc nhở mọi người về giá trị của sự sum họp nhưng vẫn giữ được nét hài hước, trẻ trung. Bài hát hiện đang được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội và được dự đoán sẽ trở thành cái tên xuất hiện thường xuyên trong playlist nhạc Tết năm nay.

Kay Trần lại thử công thức an toàn, dễ viral nhất hiện tại: ra nhạc Tết (ảnh: FBNV)

Nhìn lại hành trình nghệ thuật, trước khi có được vị thế vững chắc như hiện tại, Kay Trần đã đi qua không ít thăng trầm. Anh bắt đầu được công chúng chú ý qua những bản hit mang màu sắc Retro và Hiphop đặc trưng như Phía Sau Em, Ý Em Sao, Đếm Cừu. Có giai đoạn anh tạm dừng hoạt động hoặc thay đổi định hướng âm nhạc nhưng chưa thực sự bùng nổ. Phải đến khi tham gia và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024, cái tên Kay Trần mới thực sự lan tỏa mạnh mẽ trở lại.

Hậu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Kay Trần nổi tiếng, đông fan hơn nhưng chưa có sản phẩm solo xứng tầm (ảnh: FBNV)

Sự nghiệp của nam ca sĩ sau chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã ghi nhận nhiều chuyển biến mới. Đây được xem là cột mốc quan trọng giúp nam ca sĩ khẳng định lại vị thế của mình trong làng nhạc Việt. Anh xuất sắc xếp vị trí thứ 2 chung cuộc và ghi tên mình vào Gia tộc Anh Tài Toàn Năng. Sau chương trình, anh cùng với Jun Phạm, BB Trần, S.T Sơn Thạch, Bùi Công Nam thành lập nhóm nhạc B.O.F và gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng. Song song với hoạt động nhóm, Kay Trần vẫn duy trì con đường solo mạnh mẽ. Vào tháng 10/2024, anh cũng vừa mới trở lại với ca khúc Gọi Cháy Máy, nhưng nhìn chung chưa nhận được sự bùng nổ.

Nam ca sĩ hát hay, nhảy đẹp, hiện chỉ thiếu 1 hit để bứt phá (ảnh: FBNV)

Việc liên tục ra mắt các sản phẩm chỉn chu cùng tần suất làm việc dày đặc là minh chứng cho thái độ làm nghề nghiêm túc của Kay Trần. Nam ca sĩ từng gây ấn tượng với hit bự dịp Tết - Tết Đong Đầy, việc quay trở lại với công thức quốc dân được coi là nỗ lực lấy lại phong độ của Kay Trần. Với đà phát triển hiện tại, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một năm 2026 bứt phá hơn nữa của nam ca sĩ.