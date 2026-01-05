Trong thực tế, không ít nghệ sĩ chỉ bùng nổ trong một giai đoạn ngắn, lịch diễn dày đặc vài tháng rồi chững lại. Ngược lại, một ca sĩ thực sự đắt show là người duy trì tần suất xuất hiện đều đặn và bền bỉ, không phụ thuộc vào trào lưu nhất thời. Họ hiện diện trên sân khấu xuyên suốt cả năm, đặc biệt luôn được ưu ái ở những dịp cao điểm của thị trường biểu diễn, trở thành lựa chọn phù hợp của các đơn vị tổ chức.

Hòa Minzy

Năm 2025 là một năm vô cùng đắt show của Hoà Minzy khi cô liên tục góp mặt không chỉ ở các liveshow thương mại mà còn ở các sân khấu chính luận. Trở lại với bản hit Bắc Bling vào đầu tháng 3, Hoà Minzy khuynh đảo làng nhạc Việt nhờ chất nhạc dân gian kết hợp hiện đại. Sức công phá quá lớn giúp nữ ca sĩ phủ sóng hàng loạt trên cõi mạng và BXH âm nhạc, chạy show liên tục từ tháng 3 tới cuối năm.

Hòa Minzy không chỉ góp mặt ở hàng loạt sự kiện âm nhạc thương mại, đón chào đông đảo khán giả đại chúng mà còn vinh dự biểu diễn tại những sự kiện kinh tế - chính trị - văn hoá mang tầm vóc quốc gia, sự kiện đối ngoại cấp cao hay những hội nghị quốc tế quan trọng.

Đây chính là thước đo rõ ràng cho sự uy tín, đồng thời khẳng định Hòa Minzy là một trong những giọng ca nữ hiếm hoi vừa giữ được sức hút đại chúng, vừa đảm đương được vai trò lan tỏa giá trị văn hóa trong bối cảnh Vpop 2025.

Hòa Minzy là một trong những ca sĩ nữ nổi bật có mặt xuyên suốt trong chuỗi chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trong các chương trình nghệ thuật lớn hưởng ứng Đại lễ A80, Hòa Minzy biểu diễn trong những không gian âm nhạc truyền tải tinh thần lịch sử, hòa bình và lòng tự hào dân tộc.

Việc biểu diễn tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9 trọng đại của đất nước, cùng với việc được nhận cúp Nghệ sĩ truyền cảm hứng văn hóa Việt Nam 2025 đã đánh dấu giai đoạn hình ảnh của cô gắn chặt hơn với các hoạt động mang tầm vóc quốc gia và văn hóa. Liên tục nhiều tháng chạy show quần quật từ Bắc vào Nam, cho tới những ngày cuối năm, Hoà Minzy xứng đáng là một trong những nghệ sĩ chăm chỉ và đắt show của làng nhạc Việt 2025.

SOOBIN

Năm 2025 của SOOBIN gần như được lấp kín bởi những sân khấu lớn nhỏ, với quy mô hàng nghìn đến hàng chục nghìn khán giả. Từ các đại nhạc hội ngoài trời, sự kiện âm nhạc quốc tế như WATERBOMB, countdown cuối năm, cho tới chuỗi concert được đầu tư bài bản như Y-CONCERT hay Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, nam ca sĩ liên tục có mặt trong những “điểm nóng” của thị trường biểu diễn.

Đáng chú ý, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai không chỉ dừng lại ở một đêm diễn, mà còn kéo dài thành một thương hiệu concert lớn, giữ SOOBIN trong guồng quay chạy show liên tục trong năm qua.

2025 cũng đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của SOOBIN khi anh tổ chức 3 đêm concert All-Rounder với mức đầu tư và quy mô cực khủng. Line-up khách mời rất chất lượng, gồm NSND Huỳnh Tú, Binz, Rhymastic, VSTRA, tlinh, JustaTee và Tân binh thăng cấp. Chào đón hàng chục nghìn fan trải đều 3 đêm nhạc, All-Rounder là điểm chạm đầy cảm xúc, mở ra một hành trình mới cho Soobin và Kingdom.

Giai đoạn cận Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 càng cho thấy cường độ làm việc dày đặc của nam ca sĩ. Có thời điểm, SOOBIN xuất hiện ở hai concert chỉ trong một ngày, di chuyển liên tục giữa các thành phố để kịp lịch tổng duyệt và biểu diễn.

Nam ca sĩ cũng góp mặt tại các đại nhạc hội như Trạm Yêu - Chạm Yêu, concert Sao Nhập Ngũ, Việt Nam Trong Tôi , đồng thời xuất hiện trong chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt 80 Năm Hành Trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc .

Các sân khấu của SOOBIN được xây dựng theo hướng biến hóa: từ ballad, R&B, rap cho đến những tiết mục mang màu sắc truyền thống, giúp anh đáp ứng yêu cầu đa dạng của các chương trình mang tính giải trí lẫn nghệ thuật.

Qua đó, SOOBIN không chỉ khẳng định độ phủ sóng trong năm 2025 mà còn cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ trưởng thành, đứng trên những sân khấu lớn và linh hoạt với nhiều không gian biểu diễn khác nhau.

Việc liên tục xuất hiện ở các concert quy mô, từ giải trí đại chúng đến chương trình nghệ thuật mang tính quốc gia, đã đưa SOOBIN vào nhóm nghệ sĩ nam có cường độ làm việc cao và chăm chỉ hàng đầu Vpop trong năm qua.

Tùng Dương

Năm 2025, khi thị trường biểu diễn chứng kiến sự bùng nổ của các chương trình nghệ thuật quy mô lớn, Tùng Dương là cái tên xuất hiện với tần suất dày đặc ở phân khúc concert quốc gia và các sân khấu chính luận. Dòng nhạc của Tùng Dương mang màu sắc hàn lâm, giúp anh trở thành lựa chọn phù hợp cho các chương trình này.

Trong giai đoạn cao điểm trước thềm Đại lễ, Tùng Dương hoạt động dày đặc ở các chương trình nghệ thuật mang tính chính luận và quốc gia. Chỉ trong thời gian ngắn, nam ca sĩ liên tục xuất hiện tại nhiều sự kiện quan trọng của Thủ đô và cả nước, từ các chương trình chào mừng đại hội, kỷ niệm ngày truyền thống đến những concert quy mô lớn quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu.

Đáng chú ý, Tùng Dương góp mặt xuyên suốt chuỗi chương trình trọng điểm như Tôi Yêu Việt Nam, Concert Quốc Gia 80 Năm Hành Trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc, Điều Còn Mãi … cùng các chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm những dấu mốc lớn của đất nước. Việc liên tục đảm nhận những tiết mục quan trọng, xuất hiện ở nhiều sân khấu trong thời gian sát nhau cho thấy Tùng Dương vẫn là cái tên được “chọn mặt gửi vàng” tại các sự kiện cấp Nhà nước, giữ vai trò trụ cột trong việc dẫn dắt cảm xúc và tinh thần cho những chương trình này.

Song song với lịch diễn dày đặc tại các concert quốc gia và sân khấu chính luận, năm 2025 cũng ghi nhận Tùng Dương hoạt động âm nhạc khá mạnh tay với nhiều sản phẩm mới mang màu sắc sử thi, cộng đồng. Các ca khúc như Việt Nam - Tự Hào Tiếp Bước Tương Lai, Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, Tình Yêu Đất Nước, Hà Nội Đêm Giao Mùa, Mẹ Hiền Dấu Yêu... được nam ca sĩ lần lượt giới thiệu trong năm, và đem đi biểu diễn trên các sân khấu lớn. Đây chủ yếu đều là những sáng tác được xây dựng với cấu trúc hoành tráng, giàu năng lượng phù hợp với không gian concert ngoài trời và các chương trình nghệ thuật quy mô hàng chục nghìn khán giả.

Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi bước vào năm 2025 với vị thế vững vàng hơn trong cả âm nhạc lẫn đời sống công chúng. Dấu ấn nổi bật nhất là việc cô đăng quang ngôi vị Quán quân Em Xinh Say Hi, qua đó mở rộng đáng kể độ phủ với khán giả trẻ, đồng thời khẳng định khả năng thích nghi với các sân chơi giải trí hiện đại mà vẫn giữ được bản sắc riêng. Điều đáng nể là nữ ca sĩ ghi hình song song cho cả Em Xinh lẫn Sing! Asia 2025 , bay đi bay về liên tục từ Việt Nam sang các nước khác.

Với thành tích ấn tượng là Quý quân Sing! Asia và Quán quân Em Xinh, Phương Mỹ Chi được “chọn mặt gửi vàng” ở nhiều festival, liveshow bắt đầu từ khoảng tháng 5 - 6 cho đến hết năm 2025. Với hàng loạt ca khúc sôi động, mang âm hưởng dân ca vừa lạ vừa quen như Ếch Ngồi Đáy Giếng, Bóng Phù Hoa, Rock Hạt Gạo … cô đã mang đến các đại hội âm nhạc một màu sắc riêng biệt.

Ở tuổi 22, Phương Mỹ Chi đã chạm đến những cột mốc hiếm hoi mà không phải nghệ sĩ trẻ nào cũng có cơ hội đạt được. Cô là một trong số ít ca sĩ Gen Z từng góp mặt biểu diễn tại hai Đại lễ lớn A50 và A80, trong đó có diễu hành và biểu diễn tại Quảng trường Ba Đình - không gian sân khấu mang tính biểu tượng quốc gia.

Song song với âm nhạc, Phương Mỹ Chi còn có màn “chào sân” điện ảnh đáng chú ý với vai diễn trong phim Nhà Gia Tiên, tác phẩm đạt doanh thu 242 tỉ đồng, góp phần mở rộng hình ảnh nghệ sĩ đa năng trong mắt công chúng.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Phương Mỹ Chi ngày càng hiện diện rõ nét trong các hoạt động xã hội và văn hóa. Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VIII năm 2025, cô là một trong 444 đại biểu tiêu biểu và được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi gắm thông điệp về việc “dân tộc hóa nền văn minh quốc tế, quốc tế hóa bản sắc dân tộc Việt Nam”. Đây không chỉ là sự ghi nhận cá nhân, mà còn phản ánh vai trò của Phương Mỹ Chi như một đại diện trẻ cho quá trình lan tỏa giá trị văn hóa Việt trong bối cảnh hội nhập.

Với định hướng xây dựng hình ảnh nghệ sĩ có tâm, có tầm và có trách nhiệm xã hội, Phương Mỹ Chi đang dần được nhìn nhận như một nghệ sĩ văn hóa. Những thành tích đạt được trong năm 2025 không chỉ giúp cô trở thành cái tên đắt show ở cả concert quốc gia lẫn sân khấu đại chúng, mà còn khẳng định vị thế đặc biệt của Phương Mỹ Chi trong việc gìn giữ, làm mới và quảng bá bản sắc dân tộc Việt Nam đến công chúng trong nước và quốc tế.

Võ Hạ Trâm

Trong năm 2025, Võ Hạ Trâm nổi lên như một trong những nữ ca sĩ có lịch diễn dày đặc và ổn định bậc nhất Vpop. Tần suất xuất hiện của cô trải dài từ các sự kiện doanh nghiệp, chương trình cộng đồng, lễ hội văn hóa cho đến private event và dự án dành cho nhãn hàng. Đáng chú ý, nữ ca sĩ liên tục di chuyển giữa nhiều tỉnh thành trên cả nước, gần như không có khoảng nghỉ dài trong suốt nửa cuối năm.

Cường độ làm việc cao không chỉ phản ánh sức bền của Võ Hạ Trâm, mà còn cho thấy uy tín của nữ ca sĩ đối với những đơn vị tổ chức chương trình. Trong bối cảnh nhiều sân khấu ngày càng khắt khe về hình ảnh và thông điệp, Võ Hạ Trâm là một trong số hiếm nữ ca sĩ có thể đảm đương đồng thời các chương trình mang tính chính luận, lễ nghi quốc gia lẫn những sự kiện giải trí đại chúng. Hình ảnh chỉn chu, đời tư kín tiếng và phong thái làm nghề nghiêm túc giúp cô trở thành lựa chọn an toàn, được lòng số đông khán giả.

Năm 2025 cũng được xem là cột mốc bứt phá mạnh mẽ về độ nhận diện của Võ Hạ Trâm. Dấu ấn lớn nhất đến từ màn trình diễn Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình tại Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thống nhất đất nước 30/4. Giọng hát nội lực, cách xử lý giàu cảm xúc của nữ ca sĩ nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội, đưa tên tuổi cô trở thành gương mặt quen thuộc tại các sân khấu mang tính biểu tượng và các chương trình truyền hình trực tiếp quy mô lớn.

Tiếp nối đà đó, Võ Hạ Trâm liên tục góp mặt tại nhiều concert và chương trình nghệ thuật lớn như Tổ Quốc Trong Tim trước hàng chục nghìn khán giả, các sự kiện quốc gia tổ chức tại sân khấu Mỹ Đình, cũng như nhiều chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng. Song song với hoạt động biểu diễn, việc ra mắt MV Nguyện Là Người Việt Nam tiếp tục củng cố hình ảnh một nghệ sĩ nghiêm túc, theo đuổi dòng nhạc giàu giá trị tinh thần và trách nhiệm xã hội.

Võ Hạ Trâm còn là gương mặt quen thuộc trong những hoạt động nghệ thuật mang ý nghĩa chính trị - xã hội. Cô tham gia nhiều chương trình chào mừng các sự kiện lớn của đất nước tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Lạt và phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi nữ ca sĩ thể hiện các ca khúc mang âm hưởng hào hùng, gắn liền với hình ảnh người nghệ sĩ yêu nước, chuẩn mực và tích cực. Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi hậu chuỗi ngày chạy show dịp 2/9, cô lại tất bật đến với các chương trình biểu diễn, gần như không nghỉ ở 3 tháng cuối năm 2025.

Dương Hoàng Yến

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn làm việc với cường độ cao hiếm thấy của Dương Hoàng Yến. Trong nửa cuối năm, nữ ca sĩ gần như liên tục xuất hiện trên các sân khấu lớn nhỏ, di chuyển không ngừng giữa Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh thành. Từ các chương trình nghệ thuật mang tính chính luận, concert quy mô lớn cho đến sự kiện thương mại và sân khấu giải trí, lịch diễn của cô trải đều ở nhiều loại hình khác nhau, hầu như không có quãng nghỉ đáng kể.

Sự hiện diện xuyên suốt này cho thấy Dương Hoàng Yến đã và đang là một trong những gương mặt được các đơn vị tổ chức tin tưởng và lựa chọn thường xuyên ở nhiều phân khúc concert và show ca nhạc trong năm 2025.

Trước đó, Dương Hoàng Yến vốn là cái tên quen thuộc ở các liveshow quy mô nhỏ đến trung bình, được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng độ phủ đại chúng chưa thực sự bứt phá. Tuy nhiên, sau khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió, vị thế của nữ ca sĩ thay đổi rõ rệt. Hình ảnh chín muồi, giọng hát nội lực cùng khả năng làm chủ sân khấu giúp Dương Hoàng Yến nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón, đặc biệt trong các chương trình lớn dịp lễ.

Cao điểm là chuỗi hoạt động dày đặc trong tháng 8 và dịp 2/9. Dương Hoàng Yến liên tục xuất hiện tại nhiều sân khấu quan trọng như concert quốc gia Tôi là người Việt Nam , concert Sao nhập ngũ tại TP.HCM, sau đó trở lại Hà Nội để góp mặt trong concert Việt Nam trong tôi , lễ khai mạc triển lãm 80 năm Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc và các chương trình nghệ thuật thuộc Đại lễ 2/9. Việc góp mặt xuyên suốt ở cả concert quốc gia lẫn sân khấu giải trí cho thấy mức độ tin tưởng mà các đơn vị tổ chức dành cho cô trong giai đoạn cao điểm nhất của thị trường biểu diễn.

Từ dấu mốc này, Dương Hoàng Yến bước vào giai đoạn chạy show liên tục kéo dài đến cuối năm. Lịch diễn dày đặc, di chuyển liên tỉnh thường xuyên và sự hiện diện đều đặn ở các chương trình quy mô lớn giúp cô được xếp vào nhóm ca sĩ nữ đắt show của Vpop 2025.

Tóc Tiên

Trong năm 2025, Tóc Tiên là một trong những gương mặt nữ xuất hiện thường xuyên tại các sân khấu lễ hội và concert ngoài trời. Là một vocalist kiêm performer xuất sắc của thế hệ, hình ảnh của cô gắn liền với những chương trình quy mô lớn, đòi hỏi yếu tố năng lượng trình diễn, phong cách sân khấu và khả năng làm chủ không gian đông khán giả.

Sự hiện diện liên tục của Tóc Tiên tại các concert và sự kiện âm nhạc lớn trong năm cho thấy cô vẫn giữ được sức hút ổn định với thị trường biểu diễn sau nhiều năm làm nghề. Nữ ca sĩ cho thấy sự linh hoạt trong việc lựa chọn tiết mục, xử lý sân khấu và kết nối trực tiếp với đám đông, biến hóa phong cách biểu diễn từ ballad tới quẩy EDM.

Tất tay đầu tư với từng sân khấu ở Chị Đẹp cho tới concert 48 nghệ sĩ nữ, Tóc Tiên cho thấy bản lĩnh ca hát và lửa nghề chưa từng dập tắt. Dấu ấn của cô còn in hằn ở loạt festival âm nhạc, gần đây nhất là Waterbomb và sân khấu countdown. Đặc biệt, Tóc Tiên còn góp mặt trong 2 concert quốc gia hưởng ứng Đại lễ 2/9 là Tổ Quốc Trong Tim và Rạng Rỡ Việt Nam .

Bên cạnh hoạt động biểu diễn, Tóc Tiên còn duy trì độ phủ mạnh ở mảng thời trang và làm đẹp - một lợi thế giúp hình ảnh của cô luôn hiện diện song song trên sân khấu lẫn truyền thông. Nữ ca sĩ là gương mặt quen thuộc của nhiều chiến dịch thời trang, làm đẹp, xuất hiện đều đặn trên các tạp chí và ấn phẩm. Điều này góp phần củng cố vị thế của Tóc Tiên như một nghệ sĩ giải trí đa tài và có độ nhận diện cao.

Dương Domic

Từ một gương mặt gần như vô danh, Dương Domic bất ngờ trở thành hiện tượng sau khi góp mặt trong Anh Trai Say Hi. Vài tập đầu lên sóng đã đủ để anh thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, biến mình thành “hắc mã” mạnh nhất show. Sau chương trình, Dương Domic là người nắm bắt cơ hội nhanh nhất, tung liên tiếp các sản phẩm âm nhạc và cũng là thí sinh thu về nhiều thành tựu nổi bật nhất, được săn đón hàng đầu đội hình năm 2024.

Chỉ với một EP, Dương Domic đã tạo nên bước bứt phá lớn, nhanh chóng vươn lên hàng sao trẻ được chú ý hàng đầu của Vpop hiện nay. Không ra nhạc quá nhiều nhưng cát tên Dương Domic vẫn phủ sóng ở các sự kiện, festival và concert trong năm qua. Tuy không phải là gương mặt xuất hiện ở các concert quốc gia, Dương Domic lại là “con cưng” ở nhiều show ca nhạc lớn, lịch trình dày đặc từ đầu năm cho tới countdown 2026. Không thể không nhắc đến việc anh còn diễn thêm vài đêm concert Anh Trai Say Hi từ Việt Nam tới Los Angeles.

Ngoài âm nhạc, Dương Domic cũng vô cùng đắt show quảng cáo, tham gia hàng loạt sự kiện thương hiệu. Với sức nóng của mình, được gọi là Anh trai say hi bứt phá nhất, không khó hiểu khi Dương Domic được nhiều nhãn hàng mời hợp tác hoặc góp phần quảng bá sản phẩm, thương hiệu.

Quang Hùng MasterD

Với Quang Hùng MasterD, năm qua là khoảng thời gian tên tuổi anh phủ sóng mạnh mẽ tại hàng loạt festival và đại nhạc hội lớn. Sở hữu màu nhạc sôi động, bắt tai cùng bản lĩnh sân khấu ngày càng vững, Quang Hùng trở thành gương mặt được nhiều đơn vị tổ chức tin tưởng lựa chọn cho những chương trình đông khán giả, đòi hỏi khả năng khuấy động bầu không khí.

Không chỉ ghi dấu ấn ở thị trường trong nước, anh còn tạo được thiện cảm với cả các ekip quốc tế nhờ phong thái trình diễn chuyên nghiệp và năng lượng ổn định.

Quang Hùng MasterD là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất góp mặt trong đại nhạc hội có sự xuất hiện của G-DRAGON tại Sân vận động Mỹ Đình hồi tháng 6 - một cột mốc mang ý nghĩa quan trọng về độ nhận diện, sự tín nhiệm và vị thế sân khấu của nam ca sĩ trẻ.

Bên cạnh đó là loạt sự kiện quy mô khác như , WATERBOMB, đại nhạc hội có B.I (cựu thành viên iKON) hay sân khấu Sketch A Rose của Hà Anh Tuấn. Việc liên tục xuất hiện trong những chương trình có tiêu chuẩn cao, dàn nghệ sĩ đa quốc gia cho thấy Quang Hùng không chỉ đắt show về số lượng, mà còn đang từng bước được công nhận về năng lực trình diễn và khả năng hòa nhập vào những không gian âm nhạc lớn.

Fan meeting của Quang Hùng MasterD tại Bangkok diễn ra ngày 20.12 vừa qua nhanh chóng rơi vào tình trạng cháy vé, cho thấy sức hút rõ rệt của nam ca sĩ tại thị trường Thái Lan. Không chỉ là dịp gặp gỡ, tri ân cộng đồng fan địa phương, sự kiện còn đánh dấu bước tiến tiếp theo của anh sau album đầu tay Bloomever , đồng thời khẳng định chiến lược mở rộng hoạt động ra khu vực Đông Nam Á đang được triển khai một cách bài bản.

Nguyễn Duyên Quỳnh

Từ một giọng ca kém nổi, Nguyễn Duyên Quỳnh được nhiều khán giả biết đến nhờ bản hit Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình. Thành công vang dội của ca khúc được xem là cột mốc quan trọng, mở ra một chương mới trong sự nghiệp của Nguyễn Duyên Quỳnh.

Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác, Duyên Quỳnh thể hiện lần đầu vào cuối năm 2023, nhưng phải đến hai dịp đại lễ A50 và A80, bài hát mới thực sự bùng nổ, lan tỏa mạnh mẽ trên MXH và đời sống xã hội. Trên các nền tảng số, hàng loạt video cắt ghép, đồng diễn và nội dung mang tinh thần yêu nước sử dụng giai điệu này đã tạo nên hiệu ứng cộng hưởng hiếm thấy, đưa tổng lượt tiếp cận đạt mốc khoảng 10 tỉ và vẫn tiếp tục gia tăng.

Từ dấu ấn ấy, Nguyễn Duyên Quỳnh dần trở thành gương mặt quen thuộc tại nhiều chương trình nghệ thuật lớn, lễ kỷ niệm trọng điểm và các sự kiện giao lưu mang quy mô cấp Nhà nước. Những đóng góp bền bỉ giúp cô liên tiếp được ghi nhận bằng các bằng khen từ lực lượng vũ trang và cơ quan quản lý văn hóa, ghi dấu hình ảnh một nghệ sĩ gắn bó với các hoạt động chính luận, cộng đồng và giá trị tinh thần chung của xã hội.

Sự chuyển biến rõ nét nhất thể hiện ở mức độ đắt show của Nguyễn Duyên Quỳnh trong năm qua. Kể từ khi Viết tiếp câu chuyện hòa bình tạo hiệu ứng rộng khắp, nữ ca sĩ liên tục di chuyển giữa các tỉnh thành, suốt nhiều tháng liền gần như không có quãng nghỉ. Lịch trình làm việc luôn trong tình trạng kín đặc, từ các chương trình truyền hình, sân khấu cộng đồng đến hoạt động thiện nguyện, giao lưu lực lượng vũ trang, sự kiện thương hiệu và những đêm nhạc lớn cuối năm.

Nhìn tổng thể, khái niệm “đắt show” của Vpop 2025 đã được định hình rõ ràng và thực chất hơn. Đắt show không chỉ dừng lại ở lịch diễn dày đặc trong một giai đoạn ngắn, mà nằm ở tần suất xuất hiện bền bỉ, khả năng đáp ứng nhiều loại hình sân khấu và mức độ tín nhiệm lâu dài từ các đơn vị tổ chức.

Từ concert quốc gia, sân khấu chính luận, festival quy mô lớn đến các sự kiện thương mại, những cái tên được nhắc đến đều có điểm chung là hình ảnh ổn định, chuyên môn vững và sức hút đủ rộng để tồn tại xuyên suốt năm. Ở một thị trường ngày càng cạnh tranh, nơi xu hướng và trào lưu thay đổi nhanh chóng, việc duy trì được độ đắt show trong thời gian dài cho thấy vị thế thực sự của nghệ sĩ trong hệ sinh thái biểu diễn.

Ngoài ra, năm 2025 còn ghi nhận một diện mạo mới của thị trường biểu diễn Vpop. Bên cạnh các show thương mại và đại nhạc hội giải trí quen thuộc, sự xuất hiện dày đặc của các concert quốc gia, chương trình nghệ thuật chính luận và sự kiện văn hóa quy mô lớn đã tạo ra một thước đo khác cho khái niệm “đắt show”.