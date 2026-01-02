Tiếp tục ra sản phẩm mới, đại diện nhóm nữ nói gì về MV bị gán mác “thảm họa” Vpop 2025?

Sau sản phẩm debut Một Việt Nam Mới Tinh từng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều và được cộng đồng mạng nhắc đến như một trong những “hiện tượng gây tranh cãi” của Vpop năm 2025, nhóm nhạc nữ VSTAR tiếp tục thu hút sự chú ý khi tái xuất với dự án âm nhạc mới Về Miền Tây Chơi trong những ngày đầu năm 2026. Sản phẩm này được cho là đầu tư nghiêm túc hơn về hình ảnh và trang phục so với MV trước đó.

Sản phẩm debut Một Việt Nam Mới Tinh từng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ về MV Một Việt Nam Mới Tinh từng gây nhiều tranh luận trước đó, Minh Trang Ly Ly - Giám đốc VMT Entertainment cho biết: “Dù sản phẩm đầu tay của VSTAR nhận được nhiều ý kiến trái chiều, tập thể công ty xin chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả đã quan tâm và ủng hộ nhóm. Chúng tôi hy vọng VSTAR sẽ không phụ lòng khán giả trên con đường nghệ thuật đã chọn.” Đồng thời, bà cũng tiết lộ rằng trong năm 2026, công ty sẽ tiếp tục thực hiện các dự án MV We Are VSTAR và Em Xinh Lung Linh, mang phong cách trẻ trung và phù hợp với lứa tuổi teen.

VSTAR tiếp tục thu hút sự chú ý khi tái xuất với dự án âm nhạc mới Về Miền Tây Chơi

Trở lại với MV mới Về Miền Tây Chơi, VMT Entertainment và ê-kíp thực hiện mong muốn giới thiệu hình ảnh Tết cổ truyền của dân tộc nói chung và vùng đất sông nước miền Tây nói riêng. MV tập trung vào các món ăn dân gian đặc trưng và các nhạc cụ truyền thống của Đờn ca tài tử Nam Bộ, loại hình nghệ thuật được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Về giai điệu, ca khúc kết hợp những làn điệu dân gian Nam Bộ với nhịp điệu sôi động của âm nhạc điện tử.

Nội dung MV mở đầu với khung cảnh sông nước miền Tây, con rạch hiền hòa, cây trái xanh mướt và những ngôi nhà mái lá đặc trưng. Các thành viên VSTAR xuất hiện trong trang phục áo bà ba, khăn rằn, gợi nhớ không khí Tết cổ truyền. Trong MV, nhóm tham quan chợ quê, thưởng thức các món ăn dân gian như bánh tét, bánh xèo, chè, cá kho tộ, đồng thời vui chơi cùng trẻ em và người dân địa phương, tạo nên không khí lễ hội ấm áp, gần gũi.

VMT Entertainment và ê-kíp thực hiện mong muốn giới thiệu hình ảnh Tết cổ truyền của dân tộc (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, sau khi ra mắt, Về Miền Tây Chơi tiếp tục nhận về nhiều ý kiến trái chiều (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, sau khi ra mắt, Về Miền Tây Chơi tiếp tục nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng phần âm nhạc kết hợp nhiều yếu tố hiện đại khiến tổng thể ca khúc trở nên khó nghe, lời bài hát chưa rõ ràng và dễ bị “chìm” trong nền nhạc. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến nhận xét giọng hát của các thành viên cần thêm thời gian để hoàn thiện và tạo dấu ấn rõ nét hơn. Ở khía cạnh hình ảnh, một bộ phận khán giả cho rằng việc phối trang phục trong MV chưa thực sự phù hợp với không khí Tết truyền thống, khiến tổng thể thiếu sự đồng bộ với bối cảnh miền Tây sông nước. Ngoài ra, màu sắc trong MV được nhận xét là khá rực rỡ, làm giảm phần nào sự mộc mạc, gần gũi vốn có của không gian làng quê.

Một bộ phận khán giả cho rằng việc phối trang phục trong MV chưa thực sự phù hợp với không khí Tết truyền thống (Ảnh: FBNV)

Do đó, một số ý kiến cho rằng ê-kíp thực hiện cần có thêm sự cân nhắc trong việc xây dựng concept, lựa chọn trang phục và định hình phong cách tổng thể cho các sản phẩm âm nhạc của nhóm. Nhiều khán giả cũng góp ý rằng việc giữ được nét mộc mạc, gần gũi và đồng bộ hơn với không gian miền Tây có thể giúp MV trở nên hài hòa và tạo thiện cảm tốt hơn với người xem.

VSTAR là nhóm nhạc nữ gồm 5 thành viên, trong độ tuổi từ 14-17 (Ảnh: FBNV)

VSTAR là nhóm nhạc nữ gồm 5 thành viên, trong độ tuổi từ 14-17, được thành lập và quản lý bởi VMT Entertainment. Nhóm hướng tới phong cách trẻ trung, năng động và gần gũi với khán giả tuổi teen, đồng thời được định hướng phát triển dựa trên việc kết hợp yếu tố văn hóa truyền thống Việt Nam với âm nhạc hiện đại, từ giai điệu, trang phục đến hình ảnh biểu diễn. Các thành viên đều được VMT Entertainment đào tạo bài bản về thanh nhạc, vũ đạo, phong cách sân khấu cũng như kỹ năng tương tác với khán giả, chuẩn bị cho các màn trình diễn chuyên nghiệp trên sân khấu.