Tối 30/12, Thái Y Lâm, nữ ca sĩ pop nổi tiếng Đài Loan (Trung Quốc), được mệnh danh là “nữ hoàng Cpop”, đã chính thức khai màn chuỗi concert Pleasure World Tour tại Taipei Dome. Đây là một trong những tour diễn lớn nhất năm ở showbiz Hoa ngữ, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ người hâm mộ khắp châu Á. Chuỗi concert kéo dài ba đêm đã thu hút tổng cộng 120.000 khán giả, với doanh thu ước tính khoảng 560 triệu Đài tệ (hơn 470 tỷ đồng Việt Nam).

Tuy nhiên, con số đó không “thấm thía” vào đâu khi toàn bộ hệ thống sân khấu, bao gồm phần cứng, đạo cụ và khâu vận chuyển, tiêu tốn khoảng 900 triệu Đài tệ (tương đương 760 tỷ đồng), biến đây trở thành concert tốn kém nhất lịch sử Taipei Dome.

Đêm concert tiêu tốn của Thái Y Lâm khoảng 760 tỷ đồng

Vé xem Pleasure được bán theo hạng vé từ 3,4 - 23,9 triệu đồng, tùy vị trí và nhu cầu của mỗi người. Các mức giá này mang đến đa dạng trải nghiệm, từ vé tiêu chuẩn đến khu vực gần sân khấu và tầm nhìn tốt nhất. Chuỗi ba đêm diễn đều cháy vé, bất chấp lượng người truy cập hệ thống bán vé lên tới gần 940.000 người trong vài giờ đầu tiên mở bán.

Một trong những điểm nhấn ấn tượng của concert là phần mở màn kéo dài chỉ 10 phút, trong đó Jolin đã “mở khóa” hai kỷ lục lớn: mãng xà khổng lồ dài 30 mét diễu hành quanh sân vận động và phần trình diễn bay lơ lửng trên cao. Toàn bộ sân khấu còn biến hóa thành một bữa tiệc thần thoại với 20 mô hình sinh vật lai kỳ ảo liên tục xuất hiện, cùng gần 30 đạo cụ tinh xảo tái hiện lại các tác phẩm nghệ thuật. Khoảnh khắc nữ ca sĩ cưỡi trăn khổng lồ toát lên sự quyền lực, uy nghiêm và bốc lửa và nhanh chóng viral khắp MXH.

Thái Y Lâm cưỡi trăn khổng lồ dài 30m vi vu khắp SVĐ

Thái Y Lâm đích thân đảm nhận vai trò Giám đốc Sáng tạo, lấy cảm hứng từ bức tranh nổi tiếng The Garden of Earthly Delights (Khu vườn Lạc thú trần gian) của họa sĩ Hieronymus Bosch. Sân khấu được xây dựng theo phong cách tiểu thuyết ngụ ngôn, chia thành 5 chương truyện và 6 không gian giả tưởng, biến buổi diễn thành một hành trình âm nhạc - thị giác - tư tưởng mang nặng tính nghệ thuật.

Cô nàng biến concert của mình thành một khu vườn đầy rẫy sinh vật kỳ ảo

Concert được chia thành ba hồi lớn: Vườn Địa Đàng, Dục vọng trần gian và Địa ngục trừng phạt, từ đó tiếp tục phát triển thành 5 chương truyện, kết hợp 3 sân khấu tương tác, 7 bộ trang phục và 36 vũ công cùng nghệ sĩ biểu diễn đến từ khắp nơi trên thế giới. Sân khấu được xây dựng theo phong cách tiểu thuyết ngụ ngôn, tạo nên một trải nghiệm âm nhạc - visual - nghệ thuật trọn vẹn, được giới chuyên môn đánh giá là bữa tiệc khổng lồ và tham vọng bậc nhất tại Đài Bắc (Trung Quốc).

Chuỗi concert Pleasure World Tour không chỉ chứng minh sự đầu tư công phu của Thái Y Lâm mà còn khẳng định vị thế nữ hoàng Cpop với những ý tưởng sân khấu táo bạo, độc đáo và tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền âm nhạc châu Á.

Nhìn tổng thể, chuỗi concert Pleasure World của Thái Y Lâm không chỉ là một buổi trình diễn âm nhạc đơn thuần mà còn là minh chứng cho tầm nhìn nghệ thuật và khả năng sáng tạo vô hạn của nữ ca sĩ. Việc đầu tư khủng về sân khấu, đạo cụ, phục trang cùng dàn vũ công quốc tế đã biến Taipei Dome (Đài Loan, Trung Quốc) thành một “Vũ trụ Khoái Lạc” sống động. Phản ứng nhiệt tình từ người hâm mộ và cộng đồng mạng cho thấy sức hút vượt trội của Thái Y Lâm, đồng thời đặt ra một tiêu chuẩn mới cho các live concert châu Á. Pleasure World không chỉ khẳng định vị thế ngôi sao hạng A mà còn những ý tưởng sân khấu táo bạo, độc đáo và tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền âm nhạc châu Á.

Hiện tại, Pleasure World Tour mới khởi động với ba đêm diễn khai màn tại Taipei Dome (Đài Loan, Trung Quốc), từ 30/12/2025 đến 01/01/2026.. Mặc dù các chặng diễn tiếp theo tại các quốc gia khác chưa được công bố chính thức, nhưng theo kinh nghiệm từ các tour trước của cô, các fan có thể kỳ vọng concert sẽ tiếp tục ghé thăm những thị trường trọng điểm như Trung Quốc đại lục, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông Nam Á, Bắc Mỹ và châu Âu, mang “Vũ trụ Khoái Lạc” đến gần hơn với hàng trăm ngàn người hâm mộ trên toàn thế giới.