Ngôi sao gây chú ý nhất đêm countdown 31/12/2025 chính là Tóc Tiên và màn tương tác với Touliver sau loạt tin đồn rạn nứt. Biểu diễn tại TP.HCM, Tóc Tiên được Touliver túc trực ủng hộ ở buổi soundcheck. Nam music producer còn đăng story Instagram nhắc về 10 năm duy trì phong độ của vợ. Thế nhưng, sau khi biểu diễn xong, Tóc Tiên lại về nhà riêng một mình và quay video chúc mừng năm mới người hâm mộ khá lẻ loi, đơn độc. Chính những động thái này càng khiến khán giả suy đoán về tình trạng hôn nhân hiện tại của Tóc Tiên - Touliver.

Touliver đăng tải story về Tóc Tiên (ảnh: chụp màn hình)

Tóc Tiên đón năm mới một mình ở căn hộ riêng

Giữa lúc tên tuổi trở thành tâm điểm bàn luận, trưa 1/1/2026, Tóc Tiên tiếp tục gây chú ý với một cập nhật trên TikTok. Nữ ca sĩ đăng clip biến hình trên nền nhạc Chế Độ Im Lặng của MIN. Phân đoạn được Tóc Tiên lựa chọn để hát theo chính là phần lyric đang viral: “Nhìn em vẫn bình thường không phải là em không buồn; Nhưng anh à ai mà chẳng phải sống tiếp; Đặt máy em sang chế độ im lặng… Vì trái tim chẳng thể nào im lặng”. Sự trùng hợp giữa ca từ nhiều suy tư và câu chuyện đời tư đang được dư luận quan tâm khiến không ít người cho rằng Tóc Tiên đang mượn âm nhạc để nói hộ tâm trạng của mình, đặc biệt trong giai đoạn mối quan hệ cá nhân được cho là có nhiều biến số.

Tóc Tiên đăng clip biến hình Chế Độ Im Lặng vào ngày 1/1

Tóc Tiên nhép theo nhạc: “Nhìn em vẫn bình thường không phải là em không buồn; Nhưng anh à ai mà chẳng phải sống tiếp"

Sắc vóc nóng bỏng của Tóc Tiên

Thực tế, thời gian gần đây, Tóc Tiên không giấu việc chia sẻ nhiều hơn những khoảnh khắc mang màu sắc cảm xúc trên mạng xã hội. Trước đó, cô cũng cover ca khúc Ước Anh Nhiều Nỗi Buồn của Hương Tràm. Tóc Tiên đã xin phép Hương Tràm và nhạc sĩ để chỉnh lại lyrics: “Nguyện cầu cho anh luôn mang điều lành. Và cuộc tình với ai yêu đương cũng thành, rồi niềm đau cũng sẽ qua, muộn phiền cũng sẽ vơi, anh sẽ luôn luôn được yêu thương thật lòng như anh mơ”.

So sánh với bản gốc của Hương Tràm, phiên bản Tóc Tiên trở nên dịu dàng và ấm áp hơn như một lời chúc phúc tới người cũ, đồng thời thể hiện trọn vẹn góc nhìn của người phụ nữ trưởng thành, biết buông bỏ và bao dung trong chuyện tình cảm.

Video cover ca khúc Ước Anh Nhiều Nỗi Buồn của Tóc Tiên đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng (Video: TikTok Tóc Tiên)

Song song với những chia sẻ mang tính cá nhân, mối quan hệ giữa Tóc Tiên và Touliver vẫn đang được công chúng đặc biệt quan tâm. Sau gần một thập kỷ bên nhau, cặp đôi dần xuất hiện những dấu hiệu khiến khán giả đặt nghi vấn: ít tương tác công khai trên mạng xã hội, nhiều tháng liền không nhắc đến đối phương và đặc biệt là việc không còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau như trước. Thậm chí, Tóc Tiên từng bị bắt gặp chuyển sang nơi ở mới, dù vẫn sử dụng xe do Touliver đứng tên, chi tiết này càng làm dấy lên sự tò mò về tình trạng hôn nhân của họ.

Tóc Tiên và Touliver xuất hiện nhiều dấu hiệu khiến công chúng nghi vấn

Không ít lần, nữ ca sĩ được cho là “vô tình” để lộ những hint về trạng thái hiện tại của bản thân. Gần đây, Tóc Tiên đăng tải loạt ảnh check-in tại căn nhà mới, hé lộ những góc riêng tư hiếm hoi, mang cảm giác tối giản và tĩnh lặng. Cô chia sẻ khoảnh khắc ngắm hoàng hôn từ căn hộ trên cao, hình ảnh vừa bình yên nhưng cũng phảng phất nét suy tư. Ở chiều ngược lại, Touliver đăng vlog đời sống thường nhật, một mình chuẩn bị bữa sáng trong không gian biệt thự rộng lớn. Sự đối lập trong hình ảnh sinh hoạt của hai người khiến nhiều khán giả cho rằng cả hai đang thực sự “mỗi người một nơi”, dù chưa từng lên tiếng xác nhận bất kỳ điều gì.

Tóc Tiên và Touliver đã có hơn 10 năm đồng hành kể từ The Remix mùa 1 (ảnh: NVCC)

Tóc Tiên và Hoàng Touliver vốn được xem là một trong những cặp đôi quyền lực của Vbiz. Cả hai bén duyên từ chương trình The Remix - Hòa âm ánh sáng năm 2015, sau đó gắn bó kín tiếng suốt nhiều năm. Đầu năm 2020, cặp đôi tổ chức hôn lễ riêng tư tại Đà Lạt, chỉ có sự góp mặt của gia đình và những người bạn thân thiết trong giới nghệ sĩ. Kể từ đó, cuộc sống hôn nhân của họ được nhận xét là bình lặng, hạn chế phô trương và gần như không chia sẻ công khai, điều từng được xem là minh chứng cho sự chín chắn và tinh tế trong cách gìn giữ đời sống riêng.

Mối quan hệ của cặp đôi quyền lực Vbiz được nhiều người quan tâm (ảnh: NVCC)

Ở thời điểm hiện tại, khi mọi động thái đều bị soi chiếu dưới lăng kính của những đồn đoán, Tóc Tiên vẫn lựa chọn cách xuất hiện điềm tĩnh, không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận. Những gì nữ ca sĩ chia sẻ, từ âm nhạc đến hình ảnh đời thường, dường như chỉ phản ánh một điều, sự chuyển động nội tâm của một người phụ nữ trưởng thành, đang học cách đối diện với thay đổi bằng thái độ bình thản. Như chính câu hát Tóc Tiên lựa chọn: ai rồi cũng phải sống tiếp.