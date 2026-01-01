Tối 31/12, Hozo City Tết Fest chính thức diễn ra tại TP.HCM, trở thành một trong những sự kiện countdown thu hút đông đảo khán giả nhất dịp cuối năm. Đêm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi của Vpop như Mỹ Tâm, Vũ Cát Tường, Đức Phúc, Hoàng Dũng, cùng sự góp mặt của Suboi, Rhyder, Pháp Kiều, Lil’Wuyn, Trance Effect và DJ Louis 8ightz, mang đến không khí lễ hội sôi động, bùng nổ trong thời khắc chuyển giao sang năm mới.

Đức Phúc nhanh chóng làm nóng không gian với loạt ca khúc được làm mới qua các bản mashup

Trên sân khấu, Đức Phúc nhanh chóng làm nóng không gian với loạt ca khúc quen thuộc được làm mới qua các bản mashup, kết hợp phối khí EDM hiện đại như Phù Đổng Thiên Vương, Lên Chùa Cầu Duyên, Hơn Cả Yêu, I Do, Ánh Nắng Của Anh, Người Ơi Người Ở Đừng Về . Sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và cách làm chủ sân khấu giúp phần trình diễn của nam ca sĩ trở nên cuốn hút, giữ trọn sự kết nối với khán giả xuyên suốt màn trình diễn.

Khoảnh khắc ngọt ngào nhất trong đêm nhạc Hozo City Tết Fest

Điểm nhấn đặc biệt trong phần biểu diễn của Đức Phúc đến từ khoảnh khắc nam ca sĩ bất ngờ mời một sĩ quan quân đội bước lên sân khấu để thực hiện màn cầu hôn bạn gái. Giữa không gian âm nhạc sôi động và thời khắc countdown cận kề, chàng trai đã quỳ gối nói lời ngỏ trước sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả. Cả khán đài lập tức vỡ òa trong tiếng reo hò, cổ vũ và những tràng pháo tay không ngớt, tạo nên một khoảnh khắc vừa bất ngờ vừa xúc động ngay giữa sân khấu đêm nhạc.

Sau giây phút cầu hôn đầy cảm xúc, Đức Phúc tiến đến gửi lời chúc mừng trực tiếp tới cặp đôi, cùng chia sẻ niềm hạnh phúc với nhân vật chính ngay trên sân khấu trước sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả. Không dừng lại ở đó, nam ca sĩ tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi hào phóng trao tặng một chiếc nhẫn cầu hôn trị giá 102 triệu đồng, xem như món quà đặc biệt dành cho cột mốc quan trọng trong hành trình tình cảm của đôi trẻ. Hành động bất ngờ này nhanh chóng nhận được những tràng pháo tay kéo dài và sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả.

Đức Phúc gửi lời chúc phúc và món quà đặc biệt dành cho cặp đôi

Theo chia sẻ, để có được khoảnh khắc trọn vẹn này, Đức Phúc đã phối hợp chuẩn bị kỹ lưỡng cùng ban tổ chức Hozo City Tết Fest và sĩ quan Văn Doanh từ trước đó. Màn cầu hôn được lên kế hoạch chi tiết, từ thời điểm xuất hiện trên sân khấu, kịch bản dẫn dắt cho đến cách sắp xếp tiết mục nhằm đảm bảo yếu tố bất ngờ và sự suôn sẻ trong suốt quá trình diễn ra.

Khoảnh khăc được nhanh chóng lan truyền rộng rãi và thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng

Ngay sau khi đoạn video ghi lại toàn bộ khoảnh khắc được chia sẻ trên mạng xã hội, hình ảnh màn cầu hôn nhanh chóng lan truyền rộng rãi và thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Dưới các bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước câu chuyện tình yêu lãng mạn, giàu cảm xúc của cặp đôi, nhất là khi màn cầu hôn diễn ra vào thời điểm cận kề khoảnh khắc chuyển giao năm mới, giữa không gian âm nhạc và bầu không khí lễ hội của đêm countdown. Không ít ý kiến cho rằng sự xuất hiện của màn cầu hôn đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt và đáng nhớ nhất trong đêm nhạc.

Đức Phúc nhận được nhiều lời khen nhờ cách dẫn dắt khéo léo, tinh tế trong suốt màn cầu hôn

Bên cạnh đó, Đức Phúc nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng nhờ cách dẫn dắt khéo léo, tinh tế trong suốt màn cầu hôn. Nhiều khán giả bày tỏ ấn tượng trước sự nhiệt tình và hào phóng của nam ca sĩ khi sẵn sàng hỗ trợ một khán giả thực hiện khoảnh khắc quan trọng trong đời, đồng thời dành tặng món quà có giá trị lớn như lời chúc phúc dành cho cặp đôi. Chính điều này đã khiến câu chuyện nhanh chóng lan tỏa và thu hút sự quan tâm rộng rãi.