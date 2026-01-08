Giới trẻ Việt truyền tai nhau đoạn video 36 phút cực hot

20h tối 5/1/2026, Wren Evans bất ngờ phát hành full album thứ hai trong sự nghiệp mang tên Nổ. Trước đó, nam ca sĩ đã lần lượt giới thiệu hai ca khúc Thu Đợi và Vừa Tìm Thấy Đã Đánh Mất vào cuối năm 2025, như những “mảnh ghép mở đường” cho dự án dài hơi. Vì vậy, việc Wren Evans nối tiếp bằng một full album vào đầu năm 2026 không gây bất ngờ về thời điểm, nhưng vẫn khiến khán giả tò mò về hướng đi tổng thể mà anh lựa chọn sau giai đoạn nhiều biến động.

Nổ gồm 12 ca khúc, được Wren Evans trực tiếp sáng tác và sản xuất cùng cộng sự lâu năm itsnk - bộ đôi từng tạo dấu ấn rõ nét với album Loi Choi . Ở dự án lần này, Wren tiếp tục theo đuổi cấu trúc album liền mạch, ưu tiên trải nghiệm nghe trọn vẹn thay vì tập trung tạo ra các bản hit đơn lẻ. Về mặt thể loại, Nổ là sự pha trộn của nhiều màu sắc đang phổ biến trên thị trường quốc tế lẫn Vpop như Pop, Alternative Pop, Hip Hop, Drill, Jerk, New Jack Swing, UK Garage hay Electro Pop. Ca từ vẫn xoay quanh những chủ đề quen thuộc với Wren Evans: tình yêu, nỗi nhớ, sự do dự, cảm giác lạc hướng và quá trình trưởng thành mang tính cá nhân.

Album được chia thành hai nửa cảm xúc khá rõ rệt, liên kết với nhau thông qua các interlude để dẫn mạch. Nửa đầu gồm Thu Đợi, Không Thử Sao Biết, Ngủ Quên, Chờ Trong Trăng, 144 tập trung khai thác thế giới nội tâm, những trạng thái cảm xúc riêng tư trong tình yêu. Sang nửa sau, không gian âm nhạc được mở rộng hơn với Vừa Tìm Thấy Đã Đánh Mất, Mưa Chưa Tạnh, Gió Đưa Tình, Yêu 4 Real, Nội Bài và khép lại bằng Nổ không? , như một câu hỏi bỏ ngỏ về cảm xúc và hành trình phía trước.

Ngay khi ra mắt, Nổ nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận (Ảnh cap màn hình)

Ngay khi ra mắt, Nổ nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận. Đây là album đầu tiên của Wren Evans phát hành sau lùm xùm đời tư từng gây nhiều ý kiến trái chiều, khiến dự án bị soi xét gắt gao hơn thường lệ. Một bộ phận fan cũ lựa chọn rời đi, trong khi nhiều khán giả trung lập tiếp cận album với tâm thế dè dặt, thậm chí hoài nghi.

Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày phát hành, album vẫn ghi nhận những thành tích đáng chú ý. Video album dài 36 phút đăng tải trên YouTube đã vươn lên top 1 trending, theo thống kê từ bên thứ 3. Trên Apple Music, Nổ nhanh chóng giữ vị trí top 1 album, cả 12/12 ca khúc đều xuất hiện trong bảng xếp hạng Top Songs, trong đó Không Thử Sao Biết chiếm top 1 Top Songs Apple Music. Trên Spotify, các ca khúc trong album cũng liên tục leo hạng và duy trì lượng nghe ổn định.

Những thành tích nổi bật của Nổ sau khi ra mắt (Ảnh FBNV):

Những con số này tiếp tục làm dấy lên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số bày tỏ sự chỉ trích gay gắt và không đồng tình với việc khán giả Việt bị cho là quá dễ dãi với nghệ sĩ vướng lùm xùm đời tư, đồng thời thể hiện quan điểm cứng rắn rằng việc tiếp tục ủng hộ, stream và đưa album lên top trong bối cảnh nghệ sĩ còn gây tranh cãi vô tình tạo tiền lệ xấu, làm mờ ranh giới giữa trách nhiệm cá nhân và hoạt động nghệ thuật. Theo luồng ý kiến này, nếu công chúng không có thái độ rõ ràng, các lùm xùm đời tư sẽ dần bị xem nhẹ và không còn là yếu tố ảnh hưởng đến sự nghiệp nghệ sĩ.

Cùng với đó, một bộ phận khác cho rằng Nổ là một sản phẩm chỉn chu, nghe mượt mà nhưng chưa thực sự bùng nổ hay xuất sắc đến mức tạo ra cú bật mới cho Wren Evans. Khi đặt cạnh Loi Choi, album debut từng được xem là dấu ấn mạnh mẽ nhất của nam ca sĩ, Nổ bị nhận xét là hụt hơi, thiếu cao trào rõ rệt và chưa có ca khúc đủ sức vượt trội. Việc kết hợp với các tranh cãi đời tư khiến nhiều khán giả thuộc nhóm này cho rằng họ không có thêm lý do để tiếp tục ủng hộ lâu dài, bởi bản thân album chưa đủ thuyết phục để “kéo” họ ở lại.

Một bộ phận cho rằng Nổ là một sản phẩm chỉn chu, nghe mượt mà nhưng chưa thực sự bùng nổ (Ảnh: FBNV)

Ngược lại, vẫn có những khán giả thừa nhận vẫn nghe album, dành lời khen cho sự trở lại này của Wren Evans. Tuy nhiên, sự ủng hộ đi kèm với cảm giác tiếc nuối. Nhiều người cho rằng chính những lùm xùm đời tư đã khiến họ không thể đón nhận Nổ một cách trọn vẹn và vô tư như với Loi Choi trước đây. Việc phải tiếp cận album trong tâm thế dè dặt, cân nhắc từng cảm xúc, được xem là điều đáng tiếc cho một nghệ sĩ từng được kỳ vọng rất lớn về con đường sáng tạo lâu dài.