Wren Evans ra nhạc giữa đêm

20h ngày 5/1/2026, Wren Evans bất ngờ phát hành full album thứ hai trong sự nghiệp mang tên Nổ. Trước khi Nổ chính thức ra mắt, Wren Evans đã lần lượt giới thiệu hai ca khúc Thu Đợi và Vừa Tìm Thấy Đã Đánh Mất vào cuối năm 2025. Việc nối tiếp bằng full album đầu năm 2026 vì thế không gây bất ngờ về mặt thời điểm, nhưng vẫn tạo tò mò về hướng đi tổng thể mà nam nghệ sĩ lựa chọn.

Wren Evans ra album mới - Nổ, đây cũng là album đầu tiên của Vbiz trong năm 2026 (ảnh: FB)

Album Nổ gồm 12 ca khúc, được sáng tác và sản xuất bởi Wren Evans cùng cộng sự lâu năm là itsnk. Bộ đôi này từng tạo dấu ấn với Loi Choi , và ở dự án mới, tiếp tục theo đuổi cấu trúc album liền mạch, chú trọng trải nghiệm nghe trọn vẹn thay vì các bản hit đơn lẻ. Xét về mặt thể loại, Nổ kết hợp nhiều màu sắc đang phổ biến trong thị trường quốc tế lẫn Vpop như Pop, Alternative-pop, Hip Hop, Drill, Jerk, New Jack Swing, UK Garage hay Electro Pop. Ca từ xoay quanh tình yêu, nỗi nhớ, sự do dự và quá trình trưởng thành - những chủ đề quen thuộc, mang tính cá nhân.

Album được chia thành hai nửa cảm xúc khá rõ ràng, liên kết bằng các interlude để dẫn mạch. Các ca khúc đầu album như Thu Đợi, Không Thử Sao Biết, Ngủ Quên, Chờ Trong Trăng, 144 đặt trọng tâm vào những trạng thái nội tâm, khai thác cảm xúc riêng tư trong tình yêu. Phần sau chuyển sang không gian rộng hơn với Vừa Tìm Thấy Đã Đánh Mất, Mưa Chưa Tạnh, Gió Đưa Tình, Yêu 4 Real, Nội Bài và kết thúc bằng Nổ không?.

144 - Wren Evans, itsnk

Không Thử Sao Biết - Wren Evans, itsnk

Trong số này, một vài ca khúc được đánh giá là có ý tưởng triển khai rõ ràng như 144 - bản nhạc mang màu sắc thể nghiệm, nhịp điệu biến đổi liên tục; Không Thử Sao Biết với tinh thần New Jack Swing pha Hip Hop; hay Gió Đưa Tình mang không khí tươi sáng hơn so với tổng thể album. Tuy nhiên, khi đặt toàn bộ 12 track cạnh nhau, Nổ vẫn là một album thiên về cảm xúc cá nhân, ưu tiên không khí và mood hơn là cao trào âm nhạc rõ rệt.

Phản ứng trái chiều bủa vây, liệu có đủ để khán giả “nghe nhạc Wren Evans, không nghe đời tư”?

Việc Nổ vấp phải phản ứng trái chiều ngay sau khi ra mắt là điều không khó đoán. Đây là album đầu tiên của Wren Evans phát hành sau lùm xùm đời tư từng gây tranh cãi, khiến dự án rơi vào trạng thái bị soi xét gắt gao hơn thường lệ. Một bộ phận fan cũ đã rời đi, trong khi khán giả trung lập tiếp cận album với tâm thế dè dặt.

Việc Nổ vấp phải phản ứng trái chiều ngay sau khi ra mắt là điều không khó đoán, đây là album đầu tiên của Wren Evans phát hành sau lùm xùm đời tư

Bên cạnh đó, Nổ còn phải đối diện với cái bóng khá lớn của Loi Choi . Album đầu tay từng được xem là dấu mốc định hình phong cách của Wren Evans, với loạt thử nghiệm được ghi nhận tích cực và hình ảnh “biểu tượng mùa đông” gắn với giới trẻ. Thành công đó khiến album kế tiếp gần như mặc định bị đặt lên bàn cân so sánh. Kỳ vọng càng cao, mức độ thất vọng càng dễ xảy ra.

Sau một đêm phát hành, mạng xã hội nhanh chóng chia thành nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận khán giả vẫn yêu thích màu nhạc của Wren Evans, ghi nhận nỗ lực thử nghiệm và tiếp tục nghe album dù không còn đồng tình với đời tư nghệ sĩ. Không ít bình luận cho rằng họ “chỉ nghe nhạc”, tách bạch cảm xúc cá nhân khỏi sản phẩm âm nhạc. Ngược lại, nhiều ý kiến thẳng thắn nhận định Nổ chưa đủ thuyết phục về mặt chất lượng, thiếu cao trào, khó tạo cảm giác “đã” khi nghe trọn album.

Phản ứng trái chiều quanh album mới của Wren Evans (ảnh cap màn hình):

Một số bình luận nổi bật trên mạng xã hội cho rằng album “nhiều sample Vpop cũ nhưng không để lại dấu ấn rõ rệt”, ha y “ý tưởng rời rạc, transition chưa mượt, giọng hát mỏng khiến trải nghiệm nghe bị hụt”. Có ý kiến so sánh trực diện rằng Loi Choi vẫn vượt trội hơn Nổ , và những gì từng làm nên sức hút của Wren Evans ở album đầu tay chưa được tái lập trọn vẹn.

Xét riêng về mặt chuyên môn, Nổ có những ca khúc cho thấy ý tưởng tốt và beat sáng tạo như 144, Không Thử Sao Biết hay Gió Đưa Tình. Tuy nhiên, điểm yếu cố hữu của Wren Evans giọng hát mỏng, kỹ thuật thanh nhạc hạn chế, cách xử lý kén người nghe tiếp tục lộ rõ, đặc biệt khi đặt trong bối cảnh trình diễn live. Đây là thách thức không mới, nhưng ở một album được xem là “cú trở lại”, hạn chế này trở nên dễ bị chú ý hơn.

So với Loi Choi, dự án mới chưa thực sự vượt qua được cái bóng cũ, cả về cảm xúc lẫn dấu ấn tổng thể (ảnh: FB)

Kể cả khi bỏ qua yếu tố drama, Nổ vẫn là một album gây tranh luận về chất lượng âm nhạc. So với Loi Choi , dự án mới chưa thực sự vượt qua được cái bóng cũ, cả về cảm xúc lẫn dấu ấn tổng thể. Khi đặt cạnh phát ngôn “cứu lấy âm nhạc” từng gây nhiều ý kiến trái chiều của chính Wren Evans, cú “nổ” lần này chưa đủ mạnh để tạo ra một sự đảo chiều rõ rệt. Album cho thấy nỗ lực tiếp tục làm nhạc, nhưng chưa đủ thuyết phục để Wren Evans khẳng định một màn trở lại đột phá khiến người ta tha thứ vì nhạc hay sau scandal.