Khuya 6/1/2026, mạng xã hội xôn xao trước chia sẻ dài của nam ca sĩ trẻ Cao Minh Thiên Tùng liên quan đến những tranh luận xoay quanh việc nhập ngũ và các sản phẩm âm nhạc mang tính công kích nhằm vào anh thời gian gần đây. Trong bài đăng, giọng ca sinh năm 2004 không né tránh luồng ý kiến trái chiều, đồng thời đưa ra quan điểm cá nhân về trách nhiệm xã hội, âm nhạc và nghĩa vụ quân sự - những vấn đề vốn nhạy cảm và dễ gây tranh cãi khi được đưa ra thảo luận công khai.

Động thái gây tranh luận của Cao Minh Thiên Tùng (ảnh: FBNV)

Đáng chú ý, Cao Minh Thiên Tùng trực tiếp đề cập đến những sản phẩm âm nhạc được cho là “nhạc diss” nhắm vào anh. Trong chia sẻ, nam ca sĩ bày tỏ quan điểm khá cứng rắn khi cho rằng, với người trẻ, việc dùng âm nhạc để công kích cá nhân không mang lại giá trị tích cực lâu dài. Anh thậm chí đưa ra lời kêu gọi gây chú ý: “Thay vì làm ‘nhạc diss’ tôi thì các bạn hãy cùng nộp đơn đi lính với tôi”, khẳng định sẵn sàng chờ những người chỉ trích mình cùng thực hiện nghĩa vụ quân sự để “cống hiến cho Tổ quốc”.

Nguyên văn như bài đăng của Cao Minh Thiên Tùng:

"Mấy hôm nay có rất nhiều lời suy đoán cảm tính trên mạng xã hội về việc nhập ngũ của tôi, nên tôi muốn chia sẻ vài điều để những người đang ủng hộ tôi sẽ nhìn nhận rõ hơn con đường tôi đang đi...

Sau khi đọc được những bình luận dưới đây của các bạn tôi nghĩ rằng chúng ta nên dành thời gian nhìn lại xem bản thân mình đang đóng góp được gì trong năm, mình đang tốt hay chưa thay vì quá bận rộn phán xét người khác mà chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện...

Với những ai dùng âm nhạc để công kích tôi thời gian qua hôm nay tôi cũng muốn nói rằng…Là người trẻ thay vì làm “Nhạc Diss” tôi thì các bạn hãy cùng nộp đơn đi lính với tôi nhé, tôi sẵn sàng chờ các bạn cùng thực hiện nghĩa vụ quân sự để chúng ta cống hiến cho Tổ Quốc. Cá nhân tôi thấy rằng âm nhạc khi sử dụng ca từ tục tĩu không để lại giá trị cho cuộc đời vì chúng sẽ ảnh hưởng đến thế hệ trẻ và đặc biệt là các em nhỏ. Chẳng lẽ sau này lấy vợ sinh con các bạn lại cho con mình nghe những âm nhạc như vậy để chúng lớn lên trong sự tiêu cực và lời lẽ thô tục?? Tôi là một người yêu âm nhạc và muốn sáng tạo những điều mới mẻ trong âm nhạc của mình. Âm nhạc và nghệ thuật chưa bao giờ ngăn cản hay cấm đoán sự sáng tạo…

Ai thích thì nghe và xem không thích có thể chuyển qua nghe nhạc của nghệ sĩ khác một cách vui vẻ để xã hội thêm tốt đẹp hơn. Hành động luôn có sức nặng hơn lời nói. Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm nhạc, sáng tạo và cống hiến những giá trị tích cực cho xã hội. Dù sau này chỉ còn có 1 người nghe âm nhạc của tôi…tôi vẫn sẽ ra nhạc bình thường. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi thời gian qua!!"

Bên cạnh đó, Thiên Tùng cũng bày tỏ lo ngại về việc sử dụng ca từ tục tĩu trong âm nhạc, cho rằng điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thế hệ trẻ. Từ góc nhìn cá nhân, nam ca sĩ khẳng định mình theo đuổi âm nhạc như một không gian sáng tạo tích cực, nơi không ai bị ép phải nghe hay phải thích, và mỗi khán giả hoàn toàn có quyền lựa chọn nghệ sĩ phù hợp với gu thưởng thức của mình.

Kết lại chia sẻ, Cao Minh Thiên Tùng nhấn mạnh rằng hành động luôn có sức nặng hơn lời nói. Anh cho biết bản thân sẽ tiếp tục làm nhạc, sáng tạo và cống hiến các giá trị tích cực cho xã hội, kể cả trong trường hợp chỉ còn một người lắng nghe sản phẩm của mình.

Cao Minh Thiên Tùng sau khi bỏ mặt nạ (ảnh: FBNV)

Ngay sau khi được đăng tải, phát ngôn của nam ca sĩ nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả ủng hộ sự thẳng thắn và quan điểm cá nhân rõ ràng của Thiên Tùng, trong khi không ít ý kiến cho rằng việc đưa câu chuyện nhập ngũ lên mạng xã hội để đối chất hoặc phản biện là không cần thiết. Theo những quan điểm này, nghĩa vụ quân sự vốn là vấn đề mang tính cá nhân và pháp lý, việc biến nó thành chủ đề tranh luận công khai dễ làm nảy sinh mâu thuẫn, kéo theo nhiều diễn biến khó lường ngoài mong muốn.

Cao Minh Thiên Tùng từng gây tranh cãi lớn khi lấy biệt danh "hoàng tử Drill" và đeo mặt nạ

Cao Minh Thiên Tùng sinh ngày 3/7/2004 tại Hà Nội, từng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình từ khi còn nhỏ qua các chương trình tìm kiếm tài năng như Vietnam Idol Kids hay Người hùng tí hon. Trước khi tập trung vào ca hát, anh có thời gian dài theo đuổi khiêu vũ thể thao và giành nhiều huy chương tại các giải đấu. Sau giai đoạn vắng bóng, nam ca sĩ trở lại mạnh mẽ trong năm 2025 với hình tượng “Hoàng tử Drill”, nhanh chóng thu hút sự chú ý nhưng cũng kéo theo nhiều tranh cãi về phong cách, cách đặt tên và định hướng âm nhạc.

Bài đăng của Cao Minh Thiên Tùng về việc xin thực hiện nghĩa vụ quân sự (ảnh cap màn hình)

Cuối năm 2025, Thiên Tùng gây chú ý khi công khai đơn tình nguyện nhập ngũ, coi đây là một bước rẽ để rèn luyện bản thân và trưởng thành hơn. Chính quyết định này cũng khiến anh liên tục bị đặt câu hỏi về thời điểm thực hiện nghĩa vụ quân sự, trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều trên mạng xã hội suốt thời gian qua.