Mới đây, truyền thông Hàn đưa tin G-DRAGON dự kiến tổ chức fanmeeting vào tháng 2/2026. Thông tin gây bất ngờ và phấn khích, bởi nếu thành sự thật, đây sẽ là fanmeeting đầu tiên của ông hoàng Kpop sau 10 năm. Năm 2025, GD đã phá đảo doanh thu với tour concert toàn cầu Übermensch. Nhưng so với concert, fanmeeting là nơi khiến nhiều fan cứng khao khát hơn vì khoảnh cách gần với idol, GD lại cực kì chiều người hâm mộ. Giữa lúc thông tin khiến cộng đồng VIP và FAM đứng ngồi không yên, nhiều người bất ngờ đào lại đoạn video từng gây bão tại buổi fanmeeting của G-DRAGON tổ chức ở Hong Kong, Trung Quốc vào năm 2016.

Trong đoạn clip đang được lan truyền, G-DRAGON cúi người xuống để lắng nghe fan nữ chia sẻ ở cự ly gần, do không khí sự kiện khá ồn ào. Tuy nhiên, khoảnh khắc khiến cả người hâm mộ gần như “đứng hình” chính là việc fan nữ bất ngờ hôn lên má nam nghệ sĩ - hành động hoàn toàn ngoài dự đoán của G-DRAGON lẫn ban tổ chức.

Khoảnh khắc khiến cả người hâm mộ gần như “đứng hình” khi fan nữ bất ngờ hôn lên má G-DRAGON

Theo một số nguồn tin, sau buổi fanmeeting, fan nữ trong clip đã phải nhận về lượng chỉ trích lớn, thậm chí bị công kích dữ dội đến mức phía công ty và đội vệ sĩ buộc phải hỗ trợ đưa cô về nhà để đảm bảo an toàn. Đây cũng là chi tiết khiến câu chuyện càng thêm ồn ào và gây tranh cãi suốt một thời gian dài.

Nhóm trưởng BIGBANG sững người. ngại ngùng đến mức phải ngồi hẳn xuống sân khấu và che mặt (Ảnh: X)

Ở thời điểm 10 năm trước, khi video được đăng tải lần đầu, phản ứng của cộng đồng mạng vô cùng gay gắt và sôi nổi trên cả diễn đàn Hàn, Trung và quốc tế. Nhiều fan bày tỏ sự tức giận và phản đối gay gắt, cho rằng hành động của fan nữ thiếu tôn trọng nghệ sĩ và vượt quá giới hạn cho phép tại một buổi fanmeeting. Một số bình luận thậm chí quy kết hành vi này là xâm phạm không gian cá nhân của G-DRAGON, và kêu gọi công khai danh tính fan nữ để “trách nhiệm hóa hành vi này”.

Theo ghi nhận, một bộ phận cư dân mạng không ngần ngại công kích và chỉ trích dữ dội cô gái trong video, đăng tải thông tin cá nhân cô và gây áp lực khiến cô phải lên tiếng xin lỗi công khai trên mạng xã hội, nhằm ngăn chặn các tin nhắn chửi bới và đe dọa tới bản thân, gia đình và bạn bè.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, cũng xuất hiện những ý kiến bênh vực fan nữ hay “giảm nhiệt” tranh cãi. Một bộ phận netizen cho rằng hành động kia không mang ác ý, mà chỉ là khoảnh khắc cảm xúc bộc phát khi đứng gần idol, bởi các fan may mắn được lựa chọn giao lưu thường rất xúc động khi gặp thần tượng. Những người này nhấn mạnh rằng G-DRAGON đã xử lý tình huống đầy hài hước và tinh tế, phản ứng bằng tiếng cười và bảo rằng anh “cảm thấy rất vui” ngay sau đó, khiến nhiều bình luận khen ngợi khoảnh khắc đáng yêu này thay vì chỉ trích. Bên cạnh đó, cũng có một số fan quốc tế hài hước bày tỏ sự “ghen tị” vì được cô gái được “gần gũi” với nam nghệ sĩ, xem khoảnh khắc này như một “sự cố fanmeeting đáng nhớ” hơn là một hành động gây tổn thương.

Ở thời điểm hiện tại, phản ứng của người hâm mộ đã dịu đi đáng kể (Ảnh: X)

Khi đoạn video được đào lại ở thời điểm hiện tại, phản ứng của người hâm mộ đã dịu đi đáng kể. Thay vì chỉ trích gay gắt, đa số khán giả tỏ ra buồn cười trước biểu cảm ngại ngùng của G-DRAGON, thậm chí còn xem đây là một khoảnh khắc giải trí mang tính giai thoại. Bên cạnh đó, không ít fan cũng thẳng thắn thừa nhận cảm giác “ghen tị” khi fan nữ kia có được khoảnh khắc thân mật hiếm hoi với nam thần tượng.

Không phải ngẫu nhiên mà một khoảnh khắc tưởng chừng bộc phát tại fanmeeting lại có thể tạo ra làn sóng tranh cãi lớn đến vậy. Trên thực tế, ranh giới trong tương tác giữa nghệ sĩ và người hâm mộ luôn là vấn đề nhạy cảm, đặc biệt tại những sự kiện giao lưu trực tiếp, nơi cảm xúc dễ bị đẩy lên cao và vượt ngoài kiểm soát. Sự việc càng trở nên ồn ào khi nhân vật trung tâm là G-DRAGON, biểu tượng hàng đầu của Kpop và văn hóa đại chúng toàn cầu, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, trung thành và sức ảnh hưởng bền bỉ suốt nhiều năm.

G-DRAGON được coi là biểu tượng hàng đầu của Kpop và văn hóa đại chúng toàn cầu, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo (Ảnh: X)

Ở thời điểm hiện tại, khi tên tuổi của G-DRAGON vẫn liên tục “gây bão” mỗi lần xuất hiện, những khoảnh khắc tiếp xúc gần gũi như trong đoạn video nói trên có lẽ sẽ khó có cơ hội lặp lại. Các buổi fanmeeting ngày nay được tổ chức với quy trình kiểm soát chặt chẽ và hệ thống an ninh nghiêm ngặt hơn, nhằm bảo vệ nghệ sĩ cũng như đảm bảo trật tự cho sự kiện.

G-DRAGON còn khiến công chúng bất ngờ khi được KAIST (Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc) bổ nhiệm làm giáo sư (Ảnh: X)

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc và thời trang rực rỡ mang tầm quốc tế, đầu năm 2025 G-DRAGON còn khiến công chúng bất ngờ khi được KAIST (Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc) bổ nhiệm làm giáo sư thỉnh giảng tại Khoa Kỹ thuật Cơ khí. Theo KAIST, quyết định này nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh toàn cầu cho văn hóa Hàn Quốc, thông qua việc kết hợp công nghệ, AI và nội dung Kpop và không ai phù hợp hơn G-DRAGON , người được mệnh danh là “ông hoàng Kpop” với sức ảnh hưởng sâu rộng vượt ra ngoài âm nhạc.