Nối tiếp năm 2025 có nhiều hoạt động đáng chú ý, bước sang đầu năm 2026, Han Sara ghi nhận cột mốc mới khi lần đầu nhận giải thưởng tại Hàn Quốc sau hơn 8 năm hoạt động nghệ thuật. Nữ ca sĩ Gen Z được xướng tên tại Korea First Brand Award với hạng mục Female Vocalist to Lead 2026 khu vực Việt Nam. Chiều 6/1/2026, lễ trao giải diễn ra tại Seoul với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ trong ngành giải trí Hàn Quốc. Tại sự kiện, Han Sara xuất hiện trên thảm đỏ và có dịp giao lưu cùng các khách mời như người mẫu - diễn viên Jang Yoon Ju hay biên đạo Kpop Kany. Han Sara xuất hiện với diện mạo xinh đẹp, vóc dáng thanh mảnh hút trọn spotlight thảm đỏ.

Theo thông tin từ ban tổ chức, kết quả giải thưởng được xác định dựa trên khảo sát người tiêu dùng quốc tế do Korea Consumer Forum chủ trì. Korea First Brand Award là giải thưởng thường niên, đến nay đã bước sang mùa thứ 24, nhằm ghi nhận các thương hiệu và cá nhân có mức độ nhận diện tại nhiều thị trường châu Á như Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia. Mùa giải năm nay có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như G-DRAGON, Jisoo, Rosé, Jennie,... được đề cử.

Ở hạng mục Female Vocalist to Lead 2026 khu vực Việt Nam, Han Sara là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất được trao giải trong khuôn khổ chương trình năm nay. Trước đó, Han Sara có mặt tại Seoul từ sáng sớm 5/1, khởi hành từ TP.HCM. Sau lễ trao giải, cô dành thời gian ngắn ở Hàn Quốc để thăm gia đình trước khi quay lại Việt Nam tiếp tục lịch làm việc đã lên kế hoạch từ trước.

Trong năm 2025, Han Sara tham gia chương trình truyền hình thực tế Em Xinh Say Hi, qua đó mở rộng độ nhận diện với khán giả trẻ. Sau chương trình, cô phát hành dự án âm nhạc Unfrozen gồm EP và một đêm mini concert, đồng thời xuất hiện tại nhiều concert ở cả hai miền Nam - Bắc. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ tổ chức hai buổi fanmeeting tại TP.HCM và Hà Nội nhân dịp sinh nhật 25 tuổi.

Han Sara sinh năm 2000 tại Seoul, có cha mẹ là người Hàn Quốc và sang Việt Nam sinh sống từ năm 10 tuổi. Năm 2017, cô được biết đến khi tham gia chương trình Giọng Hát Việt và bắt đầu theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp tại thị trường Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, cô phát hành nhiều sản phẩm hướng đến khán giả trẻ, kết hợp yếu tố âm nhạc hiện đại với hình ảnh mang màu sắc Việt - Hàn. Một số ca khúc nổi tiếng của Han Sara có thể kể đến như Tớ Thích Cậu, Tận Cùng Nỗi Nhớ, Do Anh Si,...

