Sau chuỗi concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Y-CONCERT vào năm ngoái, có thể nói kỷ nguyên mùa 1 của 33 Anh Tài đầu tiên đã thực sự khép lại. Tuy cơn sốt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khán giả đại chúng cho rằng đã đến lúc “move on” và chuẩn bị tâm thế cho mùa 2. Dù vậy, cho đến hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về mùa giải mới: thời gian, format hay dàn cast.

Theo dự đoán của người hâm mộ, nếu đã “lỡ duyên” vào 2025 thì rất có thể, 2026 sẽ khởi động mùa tiếp theo của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Thời gian gần đây, MXH Thread rộ loạt tin đồn về các nghệ sĩ khả năng cao sẽ góp mặt vào đội hình 33 Anh Tài mới toanh, một trong số đó chính là Nguyễn Hùng, chủ nhân bản hit Phép Màu và Còn Gì Đẹp Hơn. Dù chưa lên tiếng xác nhận nhưng động thái trên MXH của nam ca sĩ gần như giải đáp được thắc mắc từ fan.

Nguyễn Hùng bị phát hiện âm thầm theo dõi 3 fanpage thuộc hệ sinh thái truyền thông của đơn vị sản xuất Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Trên trang cá nhân, Nguyễn Hùng đã ấn theo dõi loạt fanpage thuộc hệ sinh thái truyền thông của đơn vị sản xuất Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Điều này nhanh chóng thổi bùng nghi vấn Nguyễn Hùng đang trong giai đoạn tiếp cận, thảo luận và thậm chí là chuẩn bị cho gameshow sắp tới.

Đặt trong bối cảnh hiện tại, Nguyễn Hùng là một cái tên không hề xa lạ với các sân khấu concert quốc gia. Sau thành công của Phép Màu và Còn Gì Đẹp Hơn, nam ca sĩ liên tục góp mặt trong những đêm nhạc quy mô lớn, từ thương mại đến chính luận. Giọng hát mộc mạc, dạt dào cảm xúc, cộng với chất nhạc “sạch” giúp Nguyễn Hùng ghi điểm tuyệt đối trong mắt khán giả. Nếu góp mặt tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2, nam ca sĩ sẽ là mảnh ghép hoàn hảo về chuyên môn, đồng thời đủ sức tạo điểm nhấn đại chúng.

Nam ca sĩ sẽ là mảnh ghép hoàn hảo về chuyên môn, đồng thời đủ sức tạo điểm nhấn đại chúng

Netizen bày tỏ sự háo hức nếu như thông tin này trở thành sự thật. Với điểm mạnh sáng tác và vocal, Nguyễn Hùng được dự đoán sẽ để lại nhiều dấu ấn trên các sân khấu tranh tài. Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến dè dặt, cho rằng dù Nguyễn Hùng đã có chỗ đứng trong thị trường âm nhạc, việc tham gia gameshow có thể là con dao hai lưỡi nếu không có kịch bản phù hợp. Tuy nhiên, ngay cả những ý kiến này cũng thừa nhận: xét về độ nhận diện và thực lực, Nguyễn Hùng là một lựa chọn phù hợp để mở màn cho mùa giải mới.

Tất nhiên, đây vẫn chỉ dừng lại ở việc đồn đoán, chưa bên nào xác nhận sự thật nên dân tình chỉ có thể chờ đợi thông tin công bố line-up.

Nguyễn Hùng là một trong những gương mặt trẻ gây chú ý nhất Vpop năm 2025. Bước ra từ dòng nhạc indie, anh chinh phục khán giả bằng cách kể chuyện âm nhạc chân thành. Dù nhanh chóng trở thành cái tên được săn đón, Nguyễn Hùng vẫn giữ phong thái giản dị, gần gũi, tạo nên nét đối lập thú vị với sự hào nhoáng quen thuộc của showbiz.

Phép Màu đưa người nghe chạm vào những rung động rất riêng của tình yêu, còn Còn Gì Đẹp Hơn lại khơi gợi ký ức dân tộc và niềm tự hào tập thể. Cả hai ca khúc đều vang lên ở những thời khắc trọng đại trong năm 2025 là Đại lễ A50 và A80, gắn tên Nguyễn Hùng với làn sóng concert quốc gia. Thời điểm nửa cuối năm, Nguyễn Hùng đắt show, góp mặt trong nhiều chương trình ca nhạc lớn nhỏ. Anh còn được dự đoán sẽ rinh về hàng loạt giải thưởng tân binh xuất sắc tại các lễ trao giải cuối năm.

Sau vai diễn trong bom tấn Mưa Đỏ, Nguyễn Hùng tiếp tục phát triển sự nghiệp phim ảnh trong Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, dự kiến ra rạp vào ngày 27/2. Đoạn phim quảng bá mới ra mắt khắc họa rõ hơn chân dung ba nhân vật trung tâm cùng những thử thách họ phải đối diện trên hành trình theo đuổi ước mơ. Khang (Nguyễn Hùng) bước vào con đường đạo diễn với tư cách một “tay ngang”, thiếu nền tảng và chỗ đứng. Hoài (Võ Phan Kim Khánh) miệt mài theo đuổi giấc mơ diễn xuất, nhưng sau 5 năm vẫn chỉ là một gương mặt mờ nhạt giữa đám đông. Trong khi đó, Hiếu (Doãn Hoàng) sở hữu năng lực nổi bật song lại chưa từng được công nhận.

Nguyễn Hùng tiếp tục phát triển sự nghiệp phim ảnh trong Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi

Trong phim, Nguyễn Hùng hóa thân thành Khang - chàng trai bộc trực, thẳng thắn, cháy hết mình vì đam mê, nhưng phía sau vẻ ngoài ấy lại là thế giới nội tâm phức tạp, khó nắm bắt. Sự xuất hiện của nhân vật này trở thành mắt xích quan trọng, mở ra mối quan hệ nhiều tầng lớp giữa ba nhân vật chính, đồng thời gợi lên hàng loạt câu hỏi xoay quanh câu chuyện tình yêu tay ba trong bộ phim.