Tối 5/1, ca sĩ Trúc Nhân bất ngờ tung teaser MV Vạn Sự Như Ý, ấn định ngày phát hành chính thức vào 8/1/2026. Đoạn giới thiệu nhanh chóng thu hút sự chú ý không chỉ bởi cách dẫn dắt duyên dáng quen thuộc của Trúc Nhân, mà còn bởi tín hiệu cho thấy đây là một sản phẩm nhạc xuân mang dấu ấn cá nhân rõ nét, do chính nam ca sĩ đầu tư thực hiện.

Teaser mở đầu bằng giọng nói quen thuộc của Trúc Nhân, tự nhiên như một cuộc trò chuyện với khán giả: từ việc chia sẻ “lâu quá không ra nhạc mới”, giới thiệu tên bài hát cho đến thời điểm phát hành. Các thông tin quan trọng lần lượt xuất hiện trên nền hình ảnh mang tính ẩn dụ, tối giản nhưng giàu tính mỹ thuật, tạo cảm giác vừa bí ẩn vừa khơi gợi tò mò.

Điểm nhấn của teaser nằm ở khoảnh khắc Trúc Nhân bất ngờ xuất hiện (Ảnh: NVCC)

Điểm nhấn của teaser nằm ở khoảnh khắc Trúc Nhân bất ngờ xuất hiện trong một khung hình hẹp, gợi liên tưởng như một “cánh cửa” được hé mở. Teaser khép lại bằng đoạn giai điệu ngắn mang tiết tấu nhanh, rộn ràng, được chính nam ca sĩ mô tả vui bằng cụm âm thanh “tằng tằng tăng tắng tăng”. Dù chỉ kéo dài vài giây, đoạn nhạc này vẫn gợi lên không khí lễ hội quen thuộc của mùa Tết với nhịp điệu tươi sáng, dễ ghi nhớ và giàu tính lặp lại.

Không dừng lại ở teaser, Trúc Nhân tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải dòng tái bút trên mạng xã hội: “Giữ tim mình chắc vào, Idol của các bạn sẽ hiện nguyên hình khi gặp tôi”. Dòng chia sẻ nhanh chóng khiến khán giả quan tâm và đặt ra nhiều dự đoán về khả năng xuất hiện của các nghệ sĩ khách mời trong MV. Bên dưới bài đăng, một số nghệ sĩ thân thiết với Trúc Nhân như Tóc Tiên, Mai Tiến Dũng, Võ Tấn Phát để lại những bình luận ẩn ý. Ngoài ra, ca sĩ Thanh Thảo cũng gửi lời chúc mừng Trúc Nhân với dự án mới, trong khi Minh Tú gây chú ý với bình luận mang tính hài hước “Là hát dữ chưa” khiến khán giả thích thú.

Phía dưới bài đăng, không ít nghệ sĩ thân thiết cũng tham gia hưởng ứng

Vạn Sự Như Ý đồng thời đánh dấu sự trở lại của Trúc Nhân với nhạc Tết sau 3 năm vắng bóng. Trước đó, nam ca sĩ từng ghi dấu ấn với các sản phẩm xuân như Lách Tất Tả Đón Tết, Chuyện Cũ Bỏ Qua, được khán giả yêu thích nhờ tinh thần vui tươi và cách tiếp cận gần gũi, đời thường. Việc không ra mắt ca khúc Tết mới trong vài mùa gần đây khiến lần tái xuất này càng nhận được nhiều sự quan tâm.

Đáng chú ý, màn trở lại diễn ra trong bối cảnh Trúc Nhân vừa trải qua những ồn ào liên quan đến cộng đồng người hâm mộ. Cụ thể, tranh cãi nổ ra khi nam ca sĩ công bố fanpage mang tên “Nhàn Phi Cung” với hệ thống điều khoản với giọng điệu mang tính áp đặt đã gây phản ứng trái chiều. Cùng với đó, một bộ phận người hâm mộ cho biết sự thất vọng còn đến từ những trải nghiệm chưa tích cực trong thời gian dài, liên quan đến cách vận hành và hỗ trợ từ ê-kíp, như cập nhật thông tin sự kiện, sắp xếp lịch trình hay xử lý các tình huống phát sinh. Điều này khiến một số fan cảm thấy chưa được lắng nghe, dù đã chủ động đồng hành và ủng hộ. Trong bối cảnh đó, làn sóng phản ứng xuất hiện mạnh mẽ trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Nhiều ý kiến công khai bày tỏ quan điểm không tiếp tục gắn bó với fandom, đồng thời chia sẻ lý do rời đi.

Trúc Nhân phải đối mặt với làn sóng tranh luận ồn ào trong cộng đồng người hâm mộ thời gian qua (Ảnh: FBNV)

Những diễn biến nói trên từng tạo ra làn sóng tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ của Trúc Nhân. Vì vậy, Vạn Sự Như Ý được xem là động thái mới nhất của Trúc Nhân sau loạt ồn ào, đồng thời khiến công chúng quan tâm đến cách nam ca sĩ lựa chọn xuất hiện trước khán giả trong thời gian tới, cũng như định hướng phát triển các dự án âm nhạc song hành với việc kết nối cùng người hâm mộ.