Nam ca sĩ hôm trước bị “tế” khắp cõi mạng, hôm sau ra siêu phẩm khiến dân tình “dù ghét cũng phải vào xem”

Tối 8/1, Trúc Nhân giới thiệu MV Tết Vạn Sự Như Ý , sản phẩm âm nhạc đầu tiên của nam ca sĩ trong năm 2026. Ngay sau khi ra mắt, Vạn Sự Như Ý nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội, với nhiều luồng phản ứng trái chiều từ khán giả. Không chỉ dừng lại ở yếu tố âm nhạc, MV còn thu hút sự chú ý mạnh mẽ nhờ quy mô hiếm thấy và sự xuất hiện của hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng.

Về mặt hình ảnh, MV được xây dựng theo tinh thần ngày Tết truyền thống nhưng khai thác dưới góc nhìn trẻ trung, hiện đại. Bối cảnh xoay quanh những khoảnh khắc quen thuộc như sum họp gia đình, chúc Tết, lì xì, gặp gỡ bạn bè đầu năm, được lồng ghép cùng sự xuất hiện liên tục của các nghệ sĩ khách mời. Mỗi gương mặt xuất hiện trong thời lượng ngắn nhưng được sắp xếp mạch lạc, tạo cảm giác nhịp nhàng, không bị rối dù số lượng nhân vật lớn. Tông màu ấm, rực rỡ cùng cách dàn dựng đông người giúp MV mang không khí lễ hội rõ nét, đúng tinh thần của dịp Tết.

Tông màu ấm, rực rỡ cùng cách dàn dựng đông người giúp MV mang không khí lễ hội rõ nét, đúng tinh thần của dịp Tết (Ảnh: NVCC)

Bên cạnh nội dung MV, câu chuyện hậu trường mời nghệ sĩ tham gia dự án cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Trên trang cá nhân, Ngọc Thanh Tâm đã chia sẻ lại trải nghiệm khi được Trúc Nhân mời góp mặt trong MV. Theo nữ diễn viên, trong cuộc gọi mời tham gia, nam ca sĩ nói: “ Tâm, anh muốn mời em tham gia MV Tết của anh. Anh mời người anh thân và quý trong nghề thôi. Anh chỉ chơi với mỗi you. ”

Chia sẻ của Ngọc Thanh Tâm gây chú ý (Ảnh cap màn hình)

Chia sẻ này khiến Ngọc Thanh Tâm không khỏi háo hức và chuẩn bị khá kỹ lưỡng trước ngày quay. Tuy nhiên, khi có mặt tại trường quay, nữ diễn viên bất ngờ khi thấy thêm 67 nghệ sĩ khác cũng góp mặt trong dự án, những người được cho là đều nhận được lời mời với nội dung tương tự từ Trúc Nhân. Câu chuyện hậu trường này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và được xem như một chi tiết vui, phần nào lý giải việc nam ca sĩ có thể quy tụ đông đảo nghệ sĩ tham gia MV lần này.

Ngay sau khi ra mắt, đông đảo khán giả bày tỏ sự hào hứng với không khí Tết mà MV mang lại. Nhiều ý kiến cho rằng ca khúc có giai điệu vui tươi, dễ nghe, phù hợp để mở trong những ngày cận Tết, tạo cảm giác rộn ràng và sum họp. Đặc biệt, việc quy tụ 68 nghệ sĩ Việt được xem là điểm nhấn lớn nhất, mang đến cảm giác “đại hội Vbiz” trong cùng một sản phẩm. Không ít khán giả nhận xét đây là cơ hội hiếm hoi để được thấy nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ, phong cách khác nhau cùng xuất hiện chung khung hình, tạo nên cảm giác gần gũi, gắn kết đúng tinh thần đầu năm mới. Một số bình luận còn cho rằng, chỉ riêng yếu tố dàn nghệ sĩ đông đảo cũng đủ khiến người xem thích thú.

MV có sự góp mặt của 68 nghệ sĩ (Ảnh: NVCC)

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, MV cũng vấp phải không ít ý kiến tranh luận. Một bộ phận khán giả đánh giá ca khúc chưa thực sự nổi bật về mặt âm nhạc, giai điệu bị nhận xét là an toàn, thiếu cao trào và không để lại nhiều ấn tượng sau khi nghe. Điểm gây chú ý lớn nhất của Vạn Sự Như Ý không nằm ở bản thân bài hát mà chủ yếu đến từ danh sách nghệ sĩ tham gia. Thậm chí, có khán giả cho rằng nếu tách yếu tố “68 sao Việt” ra khỏi MV, ca khúc sẽ khó tạo được hiệu ứng mạnh như hiện tại.

Có khán giả cho rằng nếu tách yếu tố “68 sao Việt” ra khỏi MV, ca khúc sẽ khó tạo được hiệu ứng mạnh như hiện tại (Ảnh cap màn hình)

Đáng chú ý, một số phản ứng tiêu cực còn gắn liền với những ồn ào trước đây liên quan đến Trúc Nhân và fandom. Trên mạng xã hội xuất hiện ý kiến cho rằng nam ca sĩ từng bị cho là “không cần fan”, nhưng ở sản phẩm lần này lại bị nghi ngờ đang tận dụng sức hút từ fan của các nghệ sĩ khác để tạo độ lan tỏa. Một vài khán giả thẳng thắn chia sẻ dù không còn nhiều thiện cảm với Trúc Nhân sau các tranh cãi trước đó, song vẫn bấm vào xem MV chỉ vì có nghệ sĩ yêu thích góp mặt.

Sản phẩm của Trúc Nhân vẫn chưa thể đạt được sự đồng thuận tuyệt đối từ khán giả (Ảnh: NVCC)

Hiện tại, các tranh luận xoay quanh Vạn Sự Như Ý vẫn đang diễn ra khá gay gắt trên mạng xã hội. Dù nhận được nhiều lời khen về không khí tích cực, hình ảnh rộn ràng và màn quy tụ dàn nghệ sĩ hiếm có, sản phẩm của Trúc Nhân vẫn chưa thể đạt được sự đồng thuận tuyệt đối từ khán giả. Sự chênh lệch trong đánh giá chất lượng âm nhạc, cùng những tranh cãi liên quan đến hình ảnh cá nhân của nam ca sĩ trước đó, khiến MV liên tục được đem ra bàn luận.