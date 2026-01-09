Ngu Thư Hân từng được xem là gương mặt tiêu biểu của lớp nghệ sĩ trẻ Trung Quốc có gia thế khủng, “trâm anh thế phiệt”. Sinh năm 1995 tại Thượng Hải, Ngu Thư Hân được biết đến với xuất thân giàu có, nền tảng học vấn tại Học viện Nghệ thuật LASALLE (Singapore) và con đường sự nghiệp "trải hoa hồng" giai đoạn đầu. Sau khi debut diễn xuất từ năm 2015, Ngu Thư Hân thực sự bật lên nhờ chương trình Thanh Xuân Có Bạn 2 năm 2020, giành vị trí á quân và ra mắt trong nhóm nhạc THE9. Từ đây, cô nhanh chóng trở thành gương mặt có độ thảo luận cao, phủ sóng làng giải trí.

Ngu Thư Hân được nhiều fan Việt biết đến thông qua Thanh Xuân Có Bạn 2 (ảnh: Weibo)

Hình ảnh tiểu thư nhà giàu được Ngu Thư Hân xây dựng từ đầu (ảnh: Weibo)

Ngu Thư Hân duy trì cường độ hoạt động dày đặc. Khi THE9 tan rã vào cuối năm 2021, Ngu Thư Hân tập trung vào sự nghiệp cá nhân, vừa đóng phim vừa phát hành các ca khúc nhạc phim. Cuối năm 2024, Ngu Thư Hân phát hành album solo Spicy Honey. Thời điểm này, Ngu Thư Hân vẫn nằm trong nhóm nghệ sĩ trẻ có sức hút ổn định, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn và được nhiều thương hiệu mời hợp tác.

Ngu Thư Hân là thành viên hot nhất nhóm nhạc dự án THE 9 (ảnh: Weibo)

Sau THE 9, Ngu Thư Hân vẫn nổi tiếng với vai trò ca sĩ solo và đẩy mạnh hoạt động diễn xuất (ảnh: Weibo)

Tuy nhiên, bước sang năm 2025, hình ảnh của Ngu Thư Hân bắt đầu đối diện với khủng hoảng nghiêm trọng. Hàng loạt ồn ào liên quan đến nhân cách và cách ứng xử khiến danh tiếng của cô sụt giảm nhanh chóng. Điểm bùng phát nằm ở thời điểm nữ diễn viên Trương Hạo Nguyệt công khai lên tiếng tố cáo Ngu Thư Hân có hành vi bắt nạt, cô lập đồng nghiệp và tạo áp lực trên phim trường. Hình ảnh “sao nữ thân thiện” của Ngu Thư Hân lao dốc.

Sang năm 2025, Ngu Thư Hân danh tiếng lao dốc, bị ghét nhất Cbiz (ảnh: Weibo)

Song song với các lùm xùm cá nhân, gia đình của Ngu Thư Hân cũng trở thành tâm điểm chỉ trích khi xuất hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động kinh doanh bất chính, nợ nần và chiếm đoạt tài sản. Dù phía nữ ca sĩ không đưa ra phản hồi cụ thể, việc cô tiếp tục xuất hiện với hình ảnh xa xỉ trong bối cảnh gia đình bị đồn đoán gặp rắc rối tài chính đã khiến phản ứng tiêu cực từ công chúng gia tăng. Phong cách điệu đà từng là “thương hiệu” của Ngu Thư Hân bị xem là giả tạo khi đặt cạnh các bê bối liên tiếp. Ngu Thư Hân bị xếp hạng trong top ngôi sao bị ghét nhất 2025.

Ngoài hiệu ứng truyền thông tiêu cực, Ngu Thư Hân còn đối diện với nguy cơ bị cấm sóng. Tháng 9/2025, các kênh trực thuộc của CCTV - Đài truyền hình trung ương Trung Quốc đã xóa nhiều bài viết về Ngu Thư Hân, trong đó gồm CCTV Tin tức, CCTV Điện ảnh & Âm nhạc, CCTV Net, CCTV Net Văn Nghệ, CGTN China Global Television Network (kênh truyền thông đối ngoại thuộc Đài Truyền hình Trung ương). Trong bối cảnh ngành giải trí Trung Quốc chịu sự quản lý chặt chẽ, động thái đồng loạt này được xem là tín hiệu bất lợi với Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân không được mời diễn ở các đêm nhạc cuối năm 2025 (ảnh: Weibo)

Thảm đỏ các sự kiện lớn cuối năm của Cbiz cũng vắng bóng (ảnh: Weibo)

Ngu Thư Hân bị nhiều nhãn hàng quay lưng, các sự kiện có sự góp mặt của cô bị hoãn hoặc hủy. Đặc biệt, vào dịp cuối năm 2025 - thời điểm cao trào của các chương trình cuối năm, đêm hội giao thừa, Ngu Thư Hân hoàn toàn vắng bóng. Các sự kiện của loạt ông lớn giải trí như Tencent đến iQIYI đều không có sự góp mặt của Ngu Thư Hân, dù trước đó cô từng là gương mặt quen thuộc của những sân khấu này.

Cuối năm 2025, Ngu Thư Hân tổ chức concert sinh nhật ở Bắc Kinh (ảnh: Weibo)

Bị "ngó lơ", Ngu Thư Hân tự tổ chức concert sinh nhật Blossom tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào tháng 12/2025. Trái kỳ vọng, chương trình này trở thành tâm điểm tranh cãi khi chất lượng giọng hát của Ngu Thư Hân bị đặt dấu hỏi. Trước đó, cô còn vướng tranh cãi giá vé. Những phản ứng tiêu cực sau concert càng khiến Ngu Thư Hân bị gắn với danh xưng “mỹ nhân bị ghét nhất 2025” trong nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội.

Ngu Thư Hân đã qua thời hoàng kim, làm gì cũng được ủng hộ. Đầu năm 2026, Ngu Thư Hân cho thấy nỗ lực duy trì sức ảnh hưởng theo nhiều cách khác nhau. Lượng người theo dõi của cô trên các nền tảng mạng xã hội quốc tế như Instagram và TikTok có dấu hiệu tăng nhờ các hoạt động phim ảnh. Đồng thời, Ngu Thư Hân chia sẻ chế độ giảm cân nghiêm ngặt để phục vụ các tác phẩm, thể hiện mong muốn dùng tác phẩm để lấy lại vị thế.

Ngu Thư Hân phải mở rộng phạm vi hoạt động, dự sự kiện cuối năm ở Thái Lan

Tuy nhiên, trong bối cảnh các đài trung ương phát đi tín hiệu không thuận lợi, nhiều show lớn cuối năm đồng loạt ngó lơ và giá trị thương mại sụt giảm rõ rệt, con đường trở lại của Ngu Thư Hân được đánh giá là không dễ dàng. Việc buộc phải chuyển hướng tham gia các sự kiện ở nước ngoài như tại Thái Lan, phần nào cho thấy cô đang tìm cách duy trì hoạt động trong giai đoạn bị hạn chế trong nước. Từ một gương mặt được kỳ vọng, Ngu Thư Hân bước sang năm 2026 với vị thế bấp bênh, nơi sự tò mò của công chúng vẫn còn, nhưng niềm tin và sự ủng hộ đã không còn nguyên vẹn như trước.