Ngày 8/1, Socialite - đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ phân tích và đo lường dữ liệu mạng xã hội tại Việt Nam đã công bố bảng xếp hạng Top 10 nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất trên mạng xã hội năm 2025. Dựa trên tổng lượng thảo luận ghi nhận trong suốt năm, danh sách phản ánh khá rõ bức tranh đời sống giải trí Việt: sự bùng nổ của thế hệ nghệ sĩ trẻ, sự bền bỉ của các ngôi sao hạng S và vai trò ngày càng rõ nét của fandom trong việc tạo nên độ phủ truyền thông. Đứng đầu bảng là Quang Hùng MasterD với gần 15 triệu lượt thảo luận, vượt qua loạt tên tuổi đình đám như Sơn Tùng M-TP hay HIEUTHUHAI.

Bảng xếp hạng 10 nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất trên mạng xã hội năm 2025 do Socialite công bố

Vị trí số 1 của Quang Hùng MasterD không gây quá nhiều bất ngờ nếu nhìn lại hành trình năm 2025 của nam ca sĩ. Sau nhiều năm hoạt động bền bỉ, Quang Hùng MasterD thực sự bước vào giai đoạn thăng hoa khi các sản phẩm, sân khấu âm nhạc liên tiếp tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh trên nền tảng số, đặc biệt là TikTok và YouTube. Cuối 2025, Quang Hùng MasterD ra mắt full album đầu tay Bloomever.

Quang Hùng MasterD đứng đầu bảng với gần 15 triệu lượt thảo luận (ảnh: FBNV)

Âm nhạc của Quang Hùng dễ nghe, dễ chạm, hợp gu đại chúng nhưng vẫn giữ được dấu ấn cá nhân, giúp ca khúc không chỉ viral nhất thời mà còn được nghe lặp lại trong thời gian dài. Song song với đó, hình ảnh nghệ sĩ “sạch”, ít scandal, tương tác đều đặn với người hâm mộ cũng giúp Quang Hùng MasterD duy trì nhịp thảo luận ổn định suốt năm. Không thể không nhắc tới fandom Muzik - lực lượng người hâm mộ được đánh giá là tổ chức tốt, hoạt động văn minh và đặc biệt chủ động trong việc khuếch tán nội dung liên quan đến thần tượng trên mạng xã hội. Chính sự cộng hưởng giữa sản phẩm, hình ảnh và fandom đã đưa Quang Hùng MasterD lên vị trí dẫn đầu với 14.987.456 lượt thảo luận, trở thành ca sĩ hot nhất Việt Nam 2025 theo thống kê của Socialite.

Sơn Tùng xếp 2 với hơn 11.6 triệu lượt thảo luận (ảnh: FBNV)

HIEUTHUHAI giữ vững phong độ với top 3 - hơn 9 triệu lượt (ảnh: FBNV)

Xếp ngay sau ở vị trí thứ 2 và 3 lần lượt là Sơn Tùng M-TP và HIEUTHUHAI, hai cái tên đại diện cho hai lát cắt khác nhau của thị trường nhạc Việt đương đại. Với Sơn Tùng M-TP, sức nóng năm 2025 đến từ sự bền bỉ của một ngôi sao đã bước sang giai đoạn “thương hiệu cá nhân”. Dù không ra sản phẩm dày đặc, mỗi động thái của Sơn Tùng M-TP vẫn tạo ra lượng thảo luận khổng lồ, từ âm nhạc, thời trang cho đến các dự án cá nhân. Việc duy trì hình ảnh kín tiếng, chọn lọc xuất hiện càng khiến công chúng tò mò và bàn luận nhiều hơn.

Trong khi đó, HIEUTHUHAI tiếp tục là đại diện tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ Gen Z thành công nhờ kết hợp giữa âm nhạc, truyền hình thực tế và sức hút cá nhân. Sau những dấu ấn mạnh mẽ từ các show giải trí và các bản hit liên tiếp, HIEUTHUHAI giữ được tần suất xuất hiện cao trên mạng xã hội, đặc biệt trong nhóm khán giả trẻ, giúp anh đạt hơn 9,1 triệu lượt thảo luận và vững vàng ở top 3.

SOOBIN xếp thứ 5 (ảnh: FBNV)

Đáng chú ý trong bảng xếp hạng còn có sự góp mặt của SOOBIN ở vị trí thứ 5 với 5.767.715 lượt thảo luận. Năm 2025 được xem là một trong những năm bận rộn nhất của SOOBIN khi anh xuất hiện dày đặc ở các sân khấu lớn, sự kiện thương mại và chương trình truyền hình. Danh xưng “ca sĩ đắt show” không chỉ phản ánh tần suất làm việc mà còn cho thấy sức hút ổn định của SOOBIN với cả khán giả đại chúng lẫn nhãn hàng. Việc liên tục làm mới hình ảnh, thử nghiệm màu sắc âm nhạc khác nhau giúp nam ca sĩ duy trì được độ thảo luận cao và vị thế vững chắc trong nhóm nghệ sĩ nam hàng đầu.

Phương Mỹ Chi lọt top 8 (ảnh: FBNV)

Ở khía cạnh nghệ sĩ nữ, bảng xếp hạng năm 2025 ghi nhận hai cái tên nổi bật là Phương Mỹ Chi ở vị trí thứ 8 và Hương Giang ở vị trí thứ 7. Phương Mỹ Chi được xem là gương mặt Gen Z tiêu biểu nhất năm qua khi ghi dấu ấn mạnh mẽ cả trong và ngoài nước. Danh hiệu quán quân Em Xinh Say Hi cùng thành tích top 3 tại Sing! Asia đã đưa Phương Mỹ Chi trở lại tâm điểm thảo luận, không chỉ vì câu chuyện trưởng thành mà còn bởi định hướng âm nhạc mang đậm bản sắc văn hóa Việt. Trong khi đó, Hương Giang được chú ý nhiều nhờ hành trình chinh chiến tại Miss Universe.

Bảng xếp hạng cũng cho thấy sức ảnh hưởng của các chương trình truyền hình thực tế khi Negav xếp ở vị trí thứ 9 với hơn 4 triệu lượt thảo luận. Với danh hiệu quán quân Anh Trai Say Hi, Negav nhanh chóng trở thành gương mặt mới được chú ý, luôn xếp hạng top trong các BXH thảo luận MXH.

Negav lọt top 9 nhờ sức nóng từ Anh Trai Say Hi (ảnh: FBNV)

Ngoài ra, trong top 10 nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất trên mạng xã hội năm 2025 của Socialite còn có sự xuất hiện của các ngôi sao giải trí như Trấn Thành (#4), Lê Dương Bảo Lâm (#6), Duy Khánh (#10). Tổng thể, bảng xếp hạng Top 10 nghệ sĩ có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội năm 2025 do Socialite công bố không chỉ phản ánh mức độ nổi tiếng đơn thuần mà còn cho thấy sự dịch chuyển của thị trường giải trí Việt. Ở đó, độ hot không còn đến từ một yếu tố duy nhất mà là tổng hòa của sản phẩm, hình ảnh cá nhân, hoạt động truyền thông và đặc biệt là sức mạnh fandom.