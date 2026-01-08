Năm 2023, Thái Thiếu Phân gây chú ý khi bước lên sân khấu Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. Cựu Á hậu Hongkong (Trung Quốc) không mang theo nền tảng âm nhạc, mà chọn xuất hiện như một nghệ sĩ đã đi qua nhiều thăng trầm, sẵn sàng thử sức ở một lĩnh vực mình không mạnh để tìm lại cảm giác được “đứng trên sân khấu” theo cách mới mẻ hơn. Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng là sân chơi nhiều sao nữ chọn để hâm nóng tên tuổi, lấy lại hào quang sau nhiều năm chinh chiến trong làng giải trí. Mùa giải 2023, Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng bản Trung trở thành tâm điểm tại Việt Nam vì có Chi Pu tham dự.

Thái Thiếu Phân trong màn trình diễn ra mắt Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 (ảnh: Weibo)

Về mặt chuyên môn, Thái Thiếu Phân không giấu giếm việc ca hát là điểm yếu lớn nhất của mình. Giọng cô mỏng, hơi ngắn, khả năng giữ cao độ và xử lý giai điệu ở mức cơ bản. Trong các tiết mục nhóm, Thái Thiếu Phân thường đảm nhận những đoạn đơn giản, ưu tiên sự an toàn để không ảnh hưởng đến tổng thể. So với các “tỷ tỷ” có nền tảng ca sĩ hoặc từng được đào tạo bài bản, phần thể hiện của Thái Thiếu Phân khó tạo ấn tượng mạnh nếu đánh giá thuần kỹ thuật, thậm chí nhiều fan thường gọi vui giọng hát của nữ diễn viên "thảm họa nhưng vẫn tự tin", hát hay không bằng hay hát.

Thái Thiếu Phân tự tin khoe giọng hát mộc trên sóng Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng

Bên cạnh đó, việc sử dụng tiếng Phổ thông khi hát cũng là thử thách không nhỏ với cô. Phát âm chưa chuẩn, nhấn nhá chưa đúng khiến một số đoạn ca từ trở nên vụng về. Tuy nhiên, thay vì xem đây là điểm trừ nghiêm trọng, khán giả dần tiếp nhận nó như một phần rất Thái Thiếu Phân: chân thật, không che giấu khuyết điểm và sẵn sàng tự cười vào chính mình. Cô không cố chứng minh rằng mình hát hay, mà tập trung vào việc hoàn thành tiết mục với tinh thần nghiêm túc và thái độ cầu thị.

Thái Thiếu Phân cực kì lăn xả ở Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 (ảnh: Weibo)

Trong suốt hành trình tại Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, Thái Thiếu Phân không tạo ra những sân khấu bùng nổ, nhưng lại là người mang đến không khí thoải mái cho đội hình. Cô tập luyện đều đặn, không nề hà vai trò nhỏ, sẵn sàng thử các thể loại nhạc trẻ hay tiết mục có vũ đạo dù thể lực không còn sung sức. Năng lượng tích cực, sự hào hứng và tinh thần không bỏ cuộc của cô giúp các tiết mục trở nên nhẹ nhàng, dễ xem, đúng với tinh thần giải trí mà chương trình hướng tới.

Tương tác với Chi Pu gây sốt một thời

Những khoảnh khắc tương tác của Thái Thiếu Phân trong show cũng góp phần giúp cô ghi điểm. Việc nói tiếng Phổ thông chưa chuẩn, những lần nhầm lẫn ca từ hay tương tác vui vẻ với các thí sinh khác, đặc biệt là Chi Pu, tạo nên hình ảnh một “tỷ tỷ” thân thiện, không tạo khoảng cách. Khán giả theo dõi cô không phải để chờ đợi một màn lột xác về giọng hát, mà để thấy một nghệ sĩ lớn tuổi vẫn giữ được tinh thần học hỏi và niềm vui khi đứng chung sân khấu với lớp đàn em.

Thái Thiếu Phân được đông đảo fan Việt yêu quý sau Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023

Kết thúc Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, Thái Thiếu Phân không bước sang con đường ca sĩ, cũng không được nhìn nhận như một phát hiện âm nhạc. Nhưng đổi lại, cô mang về một hình ảnh rất tích cực: một người phụ nữ đã có đủ danh tiếng, trải nghiệm, vẫn sẵn sàng thử sức ở lĩnh vực mình không mạnh, chấp nhận những thiếu sót và tận hưởng trọn vẹn hành trình. Ở trường hợp của Thái Thiếu Phân, “hào quang” không nằm ở giọng hát, mà ở sự cởi mở, tinh thần dấn thân và cảm giác dễ chịu mà cô để lại cho khán giả khi âm nhạc chỉ còn là cái cớ để người ta nhìn thấy một con người thật.

Thái Thiếu Phân từng làm nhân tình cho đại gia hơn 20 tuổi (ảnh: Weibo)

Hoàng hậu Nghi Tu là vai diễn nổi tiếng nhất của Thái Thiếu Phân với fan Việt (ảnh: Weibo)

Thái Thiếu Phân sinh năm 1973, luôn được nhắc đến như một gương mặt đặc biệt của làng giải trí Hoa ngữ. Năm 1991, khi mới 18 tuổi, Thái Thiếu Phân đã giành giải Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc). Sau khi Thái Thiếu Phân giành danh hiệu sắc đẹp, cô bị mẹ ruột "gán nợ" cho tỷ phú hơn 20 tuổi Lưu Loan Hùng để đổi lấy tiền trả nợ cờ bạc. Cũng vì món nợ khổng lồ do thói nghiện đỏ đen của mẹ gây ra, nữ diễn viên phải chấp nhận làm tình nhân của đại gia hơn 20 tuổi Lưu Loan Hùng. Về sau, quá mệt mỏi với cảnh mẹ làm con chịu, Thái Thiếu Phân quyết định chấm dứt với Lưu Loan Hùng. Cô cũng mở họp báo công khai các khoản nợ, tuyên bố phá sản và cắt đứt quan hệ với người mẹ cờ bạc.

Thái Thiếu Phân được khán giả thông cảm với quá khứ cơ cực (ảnh: Weibo)

Sau này, Thái Thiếu Phân được khán giả châu Á yêu mến rộng rãi qua vai Hoàng hậu Nghi Tu trong Hậu cung Chân Hoàn truyện, trở thành hình tượng “nương nương” kinh điển. Hiện tại, Thái Thiếu Phân có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên chồng con, thường xuyên xuất hiện với hình ảnh giản dị, hài hước và gần gũi. Tất cả những yếu tố đó tạo nên nền tảng cảm xúc để khán giả nhìn cô tại Tỷ Tỷ với ánh nhìn cảm thông và tích cực, thay vì khắt khe soi xét.