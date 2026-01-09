Từ lùm xùm của Dương Domic: Đừng coi fan là cái máy ATM!

Trong bối cảnh Vpop ngày càng vận hành theo logic của văn hóa fandom, mối quan hệ giữa nghệ sĩ và người hâm mộ không còn đơn thuần là “nghe - thích - ủng hộ”, mà trở thành một hệ sinh thái hai chiều, nơi niềm tin và sự minh bạch đóng vai trò sống còn. Câu chuyện xoay quanh Dương Domic ở thời điểm đầu năm 2026 vì thế không chỉ là một lùm xùm cá nhân, mà là ví dụ điển hình cho nguy cơ mà nghệ sĩ trẻ phải đối mặt khi đặt quá nhiều kỳ vọng vào fan, nhưng lại thiếu sự đối thoại thẳng thắn với chính cộng đồng đã nâng mình lên.

Dương Domic một bước thành sao

Sự nghiệp của Dương Domic (tên thật Trần Đăng Dương, sinh năm 2000) là hành trình nỗ lực không thể phủ nhận, từ một thực tập sinh theo mô hình Kpop cho đến khi trở thành gương mặt trẻ nổi bật của Vpop. Trong hành trình đó, fandom không chỉ đóng vai trò khán giả, mà thực sự là “nguồn nhiên liệu” giúp anh bứt tốc ở những thời điểm then chốt.

Dương Domic - ca sĩ Gen Z hot nhất nhì hiện nay (ảnh: FBNV)

Ba năm làm thực tập sinh tại IF Entertainment giúp Dương Domic được đào tạo bài bản về thanh nhạc, vũ đạo và kỹ năng trình diễn. Tuy nhiên, cú sốc lớn đến ngay sau khi anh ra mắt sản phẩm đầu tay Candy năm 2021, công ty chủ quản ngừng hoạt động, buộc anh phải rơi vào trạng thái tự bơi giữa thị trường khắc nghiệt. Giai đoạn này, Dương Domic từng thừa nhận phải làm nhiều công việc khác nhau để duy trì đam mê, trong khi sự nghiệp âm nhạc gần như bị đóng băng.

Bước ngoặt chỉ thực sự đến vào năm 2024, khi anh tham gia chương trình Anh Trai Say Hi. Tại đây, Dương Domic xây dựng thành công hình ảnh một nghệ sĩ trẻ đa năng: hát, rap, nhảy, sáng tác, đủ để tạo ra dấu ấn khác biệt. Dương Domic có tài sáng tác nổi trội. Những ca khúc như Tràn Bộ Nhớ, Mất Kết Nối hay Hào Quang giúp anh tiếp cận mạnh mẽ với công chúng trẻ, đồng thời mở rộng độ nhận diện đại chúng.

Dương Domic một bước thành sao nhờ Anh Trai Say Hi mùa 1 (ảnh: VieON)

Sau hiệu ứng từ Anh Trai Say Hi, Dương Domic gần như “đổi đời”. Trước Anh Trai Say Hi, Dương Domic chỉ có vỏn vẹn 3 nghìn người theo dõi trên Instagram, nhưng sau chương trình, con số này là hàng trăm nghìn. Và hiện tại, nam ca sĩ đang sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi.

FC Dopamine ra đời và nhanh chóng vận hành theo mô hình chuyên nghiệp: đẩy streaming, xây playlist, tạo hiệu ứng lan tỏa trên YouTube và Spotify. Nhờ chiến lược bài bản, fan Dương Domic góp phần giúp Mất Kết Nối trở thành ca khúc hot nhất khoảng đầu 2025, “all-kill” #1 toàn bộ BXH nhạc số tại Việt Nam, đạt #1 trending YouTube âm nhạc thời điểm ấy. Với nhiều nghệ sĩ trẻ, đây là giấc mơ - và với Dương Domic, fandom rõ ràng là bệ phóng quan trọng.

EP Dữ Liệu Quý và ca khúc Mất Kết Nối có thành tích khủng (ảnh:FBNV)

Không chỉ hỗ trợ về mặt thành tích, Dopamine còn tạo nên sức mạnh tinh thần cho nghệ sĩ. Cách Dương Domic gọi fan là “vitamin hạnh phúc”, hay biệt danh “Bống Khờ” mà cộng đồng dành cho anh, cho thấy một mối quan hệ gần gũi, gắn kết về mặt cảm xúc cao. Các fan project như triển lãm ảnh, cupsleeve café, cả loạt fanmeeting sốt vé giúp hình ảnh của anh phủ sóng mạnh trong cộng đồng Gen Z. Thậm chí, khi nam ca sĩ vướng tranh cãi về thái độ hay tin đồn đời tư, fandom vẫn đứng ra giải thích, bảo vệ, tạo thành “lá chắn” trước áp lực dư luận. Điều này còn giúp Dương Domic thu hút thêm “hảo cảm” từ những người không phải fan của mình.

Dương Domic có 1 năm rực rỡ hậu Anh Trai Say Hi, fandom tăng theo cấp số nhân (ảnh: FBNV)

Nhờ fan đông và support chuyên nghiệp, Dương Domic có những chuyến lưu diễn đông khán giả, được các nhãn hàng chú ý dù tuổi nghề còn ngắn. Nhưng chính việc sự nghiệp dựa quá nhiều vào fandom cũng khiến anh đối diện rủi ro lớn: khi niềm tin rạn nứt, sự sụp đổ diễn ra nhanh và rõ rệt.

Nhờ fan đông và support chuyên nghiệp, Dương Domic có những chuyến lưu diễn đông khán giả, được các nhãn hàng chú ý dù tuổi nghề còn ngắn (ảnh: FBNV)

Cách Dương Domic đối xử với fan gây thất vọng

Gần đây, thông tin Dương Domic bị “thoát fan” và fan meeting TP.HCM đầu năm 2026 rơi vào tình trạng tiêu thụ vé kém đã trở thành tâm điểm bàn luận. Sự đối lập giữa đêm diễn Hà Nội tháng 9/2025 - nơi hơn 5.000 vé bán hết nhanh chóng và thực tế ảm đạm tại TP.HCM cho thấy mức độ sụt giảm niềm tin nghiêm trọng. Nhiều sơ đồ chỗ ngồi còn trống dù sự kiện đã cận kề, các dịch vụ camp vé phải hoàn tiền vì không có nhu cầu, đặt dấu hỏi lớn về việc liệu quy mô 7.000 khán giả cho hai đêm diễn có vượt quá sức hút thực tế của anh ở thời điểm này hay không.

Nguyên nhân của làn sóng quay lưng với Dương Domic không đến từ một sự cố đơn lẻ (ảnh: Threads)

Nguyên nhân của làn sóng quay lưng với Dương Domic không đến từ một sự cố đơn lẻ. Khủng hoảng niềm tin bùng phát mạnh mẽ nhất từ nghi vấn hẹn hò với Linh Ka, đặc biệt khi hình ảnh cả hai xuất hiện cùng nhau tại Pháp lan truyền cuối năm 2025. Điều khiến fan phản ứng gay gắt không phải chuyện yêu đương, mà là việc Dương Domic từng nhiều lần phủ nhận, khẳng định mình “chỉ yêu âm nhạc”. Với fandom vốn đầu tư cảm xúc lớn, sự mâu thuẫn giữa lời nói và thực tế bị xem như hành động thiếu trung thực.

Dương Domic lộ ảnh hẹn hò Linh Ka ở Pháp (ảnh: FB)

Song song đó là những tố cáo về thái độ hời hợt với fan lâu năm, từ việc không phản hồi trong nhóm kín đến phát ngôn kém tinh tế từ ê-kíp. Trước đó, trong quá trình tham gia Anh Trai Say Hi, việc duy trì fanservice, ghép đôi thân mật với đồng nghiệp trong khi bị cho là đã có bạn gái, càng khiến fan cảm thấy mình bị “trục lợi tình cảm”. Cách xử lý khủng hoảng chậm chạp, im lặng kéo dài thay vì đối thoại trực tiếp làm làn sóng tẩy chay lan rộng.

Đáng nói, đây không phải lần đầu Dương Domic bị tố thiếu tôn trọng người hâm mộ. Nhiều bài đăng trên Threads chỉ ra, nam ca sĩ từng có thái độ phân biệt, “bơ” nhóm fan cũ lâu năm từng đồng hành từ thời mới debut. Những ồn ào này bủa vây Dương Domic từ lâu, nhưng fan mới khó tiếp cận thông tin, trong khi đó một bộ phận fan cứng vẫn bỏ qua và hi vọng thần tượng sẽ thay đổi. Tích tụ lâu dần, fan mới quyết định rời đi.

Trước phản ứng tiêu cực, Dương Domic không hoàn toàn im lặng. Hình ảnh anh quỳ gối cảm ơn fan trên một sân khấu đầu tháng 1/2026 được lan truyền rộng rãi. Tại concert Anh Trai Say Hi cuối năm 2024, anh từng úp mở việc “không yêu cô gái Hà Nội” nhằm xoa dịu nghi vấn hẹn hò. Trong nhiều dịp, Dương Domic vẫn trò chuyện, tỉ tê với fan khi cần sự ủng hộ cho sản phẩm, cần fan vote hay support tại sự kiện. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: những động thái này mang tính cảm xúc ngắn hạn, không giải quyết gốc rễ của khủng hoảng. Điều fan mong đợi là sự thẳng thắn và nhất quán trong cách ứng xử. Việc né tránh, úp mở hoặc chỉ xuất hiện khi cần sự ủng hộ khiến nhiều người cảm thấy mình bị lợi dụng.

Hình ảnh Dương Domic quỳ lạy fan gây tranh cãi (ảnh: cap màn hình)

Dương Domic từng ngầm phủ nhận việc "hẹn hò cô gái Hà Nội"

Sự thất vọng của fan Dương Domic càng rõ nét hơn khi đặt cạnh cách ứng xử của những nghệ sĩ trẻ cùng thế hệ như HIEUTHUHAI hay HURRYKNG. Điểm chung của cả hai không nằm ở việc công khai hay giấu kín chuyện tình cảm, mà ở sự nhất quán và thành thật ngay từ đầu.

HIEUTHUHAI lựa chọn giữ đời sống cá nhân ở mức riêng tư, nhưng không xây dựng hình ảnh “độc thân tuyệt đối” (ảnh cap màn hình)

HIEUTHUHAI lựa chọn giữ đời sống cá nhân ở mức riêng tư, nhưng không xây dựng hình ảnh “độc thân tuyệt đối” để khai thác fanservice. Nam rapper chưa từng phủ nhận việc mình có người thương, thậm chí còn lồng ghép sự hiện diện của bạn gái Babyboo (Tăng Mỹ Hàn) một cách tinh tế trong âm nhạc. Cách HIEUTHUHAI đối xử với fandom cũng nhất quán với thông điệp đó: anh khẳng định fan đến với mình vì âm nhạc và sự chuyên nghiệp, không phải vì một hình tượng độc thân được dựng lên. Sự rạch ròi này giúp anh tránh được những cú sốc niềm tin, dù đời tư nhiều lần bị chú ý. Và dù bận rộn với vô số lịch trình, HIEUTHUHAI vẫn luôn quan tâm fan đúng cách. Nam rapper làm website riêng để kết nối với fan, hỏi han sau mỗi sự kiện, gần như không bỏ lỡ bất kì hoạt động lớn nào của FC SUNDAYs.

Chuyện tình của HURRYKNG còn trở thành câu chuyện truyền cảm hứng, cả FC yêu quý “chị dâu” Kem (ảnh: Instagram)

Trong khi đó, HURRYKNG thẳng thắn hơn. Anh công khai mối quan hệ lâu năm với bạn gái Kem ngay từ khi chưa nổi tiếng, không che giấu, không úp mở. Chuyện tình của HURRYKNG còn trở thành câu chuyện truyền cảm hứng, cả FC yêu quý “chị dâu” Kem. Việc HURRYKNG xem fan như những người đồng hành, thay vì nguồn lực cần khai thác, tạo nên một fandom bền vững và ít biến động trước tin đồn.

Làm idol đừng xem fan như ATM!

Sự nghiệp Dương Domic đang đứng trước nhiều nguy cơ. Ngoài việc fanmeeting bán vé chậm, dấu hiệu chững lại còn thể hiện rõ qua chính sản phẩm âm nhạc mới nhất của Dương Domic. Ca khúc nhungnhungnhung ra mắt đầu tháng 12/2025 có thành tích khiêm tốn: chưa đạt nửa triệu views sau 1 tháng phát hành), không tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh trên các nền tảng số như những sản phẩm trước đó. Lượt nghe, lượt thảo luận và mức độ xuất hiện trên bảng xếp hạng đều thấp hơn kỳ vọng dành cho một nghệ sĩ từng được xem là gương mặt dẫn đầu làn sóng thần tượng nam Gen Z.

Đáng chú ý hơn, phản hồi về chất lượng âm nhạc cũng không còn tích cực như giai đoạn EP Dữ Liệu Quý. Với nhungnhungnhung, nhiều ý kiến cho rằng ca khúc an toàn, thiếu cao trào và chưa cho thấy bước tiến mới trong tư duy âm nhạc của Dương Domic.

Lượt xem khiêm tốn của ca khúc nhungnhungnhung được Dương Domic phát hành sau scandal tình ái (ảnh cap màn hình)

Tất cả những điều này cho thấy, cộng đồng fan của Dương Domic đang cực kỳ lung lay.

Hệ quả không dừng ở cá nhân. Một số fanpage lớn tuyên bố ngừng hoạt động, lượng theo dõi sụt giảm, sức hút của Dương Domic trong các dự án chung - bao gồm nhóm nhạc MOPIUS cũng bị đặt dấu hỏi. Cần thẳng thắn nhìn nhận rằng, Dương Domic mới chỉ có hơn một năm đảm nhiệm vai trò thần tượng dẫn đầu làn sóng nghệ sĩ trẻ, thành tích nổi bật nhưng sự nghiệp vẫn đang trong giai đoạn định hình, chưa đủ để tự đứng vững. Khi sản phẩm chưa đều tay, fanservice trở thành yếu tố cần thiết để duy trì lực đỡ từ người hâm mộ.

Trên hết, cảm giác khiến fan tổn thương chính là không được tôn trọng (ảnh cap màn hình)

Tuy nhiên, việc liên tiếp khiến fan thất vọng đã khiến niềm tin ngày càng sụt giảm. Với một nghệ sĩ còn non nớt, sự nghiệp chưa vững, kĩ năng chưa hoàn thiện trọn bộ, thì sự quay lưng của fandom không chỉ là tổn thất cảm xúc, mà lập tức kéo theo những ảnh hưởng trực diện và lớn hơn nhiều so với các tên tuổi đã có vị thế ổn định trên thị trường.

Nam thần BTS Jung Kook vướng ồn ào đời tư với Winter rất giống trường hợp của Dương Domic

Nhìn sang thị trường Hàn Quốc, nam thần BTS Jung Kook vướng ồn ào đời tư với Winter rất giống trường hợp của Dương Domic: bằng chứng bị fan bóc tách, hình ảnh check-in trùng khớp, phụ kiện đồ đôi lộ diện. Ồn ào của Jung Kook xảy ra rất gần với bức ảnh Dương Domic hẹn hò Linh Ka ở Pháp bị lộ, càng tô đậm thêm sự trùng hợp. Jung Kook cũng bị “thoát fan”, chỉ trích dữ dội khi BTS chuẩn bị cho kế hoạch tái xuất, còn Dương Domic đối mặt khủng hoảng ngay trong chuỗi fan meeting quan trọng nhất kể từ sau Anh Trai Say Hi. Cả hai đều chứng kiến làn sóng “thoát fan” quy mô lớn, fansite đóng cửa, chỉ số truyền thông tích cực sụt giảm rõ rệt - cho thấy niềm tin của fandom có thể lung lay rất nhanh khi lời nói không còn đi cùng thực tế.

Với Jung Kook, fan Kpop chỉ trích dựa trên chuẩn mực idol cần độc thân, fan không thích idol hẹn hò (ảnh: Weverse)

Trong khi đó, với Dương Domic, khủng hoảng không xuất phát từ việc yêu đương, mà từ cảm giác bị trục lợi cảm xúc, bất bình khi thần tượng thiếu thành thật (ảnh: FBNV)

2 trường hợp có sự khác biệt về nguyên nhân fan phẫn nộ. Với Jung Kook, fan Kpop chỉ trích dựa trên chuẩn mực idol cần độc thân, fan không thích idol hẹn hò. Trong khi đó, với Dương Domic, khủng hoảng không xuất phát từ việc yêu đương, mà từ cảm giác bị trục lợi cảm xúc, bất bình khi thần tượng thiếu thành thật.

Đáng nói, Jung Kook đã hoạt động suốt hơn một thập kỷ, fandom mạnh top đầu, có cấu trúc và mức độ trung thành cao. Sự nghiệp của em út BTS cũng đã đạt vị thế popstar toàn cầu, fan sự nghiệp vẫn sẵn sàng đồng hành kể cả khi vướng ồn ào tình ái. Ngược lại, với Dương Domic, fandom còn mỏng và phụ thuộc nhiều vào niềm tin. Và ở Việt Nam hiện tại, nghệ sĩ trẻ tài năng không thiếu, người hâm mộ dễ dàng “thoát fan” và tìm được một thần tượng mới phù hợp. Việc này càng khiến FC non trẻ của Dương Domic dễ bị tác động.

Đến cả tên tuổi “đỉnh lưu” toàn cầu như Jung Kook vẫn cần sự chống đỡ của fan, thì một nghệ sĩ trẻ như Dương Domic lại càng phát sinh nhiều vấn đề (ảnh: FBNV)

Fan phản ứng vì nhận ra nghệ sĩ chỉ đon đả lúc cần bán vé, cần thành tích, nhưng lại không được đối thoại thẳng thắn khi sự thật dần lộ diện. Dù lý do phẫn nộ là gì, ở Hàn Quốc hay Việt Nam, fan đều không chấp nhận việc thần tượng coi sự ủng hộ của họ như nguồn tài nguyên vô hạn. Đến cả tên tuổi “đỉnh lưu” toàn cầu như Jung Kook vẫn cần sự chống đỡ của fan, thì một nghệ sĩ trẻ như Dương Domic lại càng phát sinh nhiều vấn đề. Một khủng hoảng nhỏ hiện tại cũng đủ đẩy dương Domic vào thế bất lợi.

Dương Domic là trường hợp bị gọi tên rõ ràng nhất ở thời điểm này. Nhưng bài học thì dành cho tất cả những thần tượng và nghệ sĩ trẻ đang bước vào kỷ nguyên mới của văn hóa thần tượng tại Việt Nam. Mỗi nghệ sĩ và ekip cần nhìn nhận thực tế rằng: fan có thể nâng bạn lên rất nhanh, nhưng cũng sẽ rời đi rất dứt khoát nếu nhận ra mình chỉ được xem như một con số trong bảng doanh thu. Và khi niềm tin đã cạn, không một chiến dịch hay fanservice nào có thể thay thế cho sự thẳng thắn mà lẽ ra phải có ngay từ đầu.

Dương Domic vẫn là một nghệ sĩ trẻ có thực lực và tiềm năng nhưng khủng hoảng fan ở thời điểm này dễ tác động tiêu cực đến sự nghiệp đường dài (ảnh: FBNV)

Dương Domic vẫn là một nghệ sĩ trẻ có thực lực và tiềm năng. Nhưng nếu không nhìn thẳng vào nguyên nhân khiến fan rời đi, không chủ động giải thích, nhận trách nhiệm và điều chỉnh cách tương tác với cộng đồng, mọi lời cảm ơn hay cử chỉ xúc động chỉ mang tính chữa cháy. Fan không phải là cái máy ATM rút tiền vô hạn, càng không phải lớp đệm cảm xúc để nghệ sĩ dựa vào khi cần. Họ cần được tôn trọng bằng sự chân thành, nhất quán và thẳng thắn những điều tối thiểu để một mối quan hệ lâu dài có thể tồn tại trong showbiz hiện đại.