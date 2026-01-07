Fanmeeting của Dương Domic ế vé, tất cả là tại Linh Ka?

Những ngày qua, thông tin về fanmeeting của Dương Domic tại TP.HCM đang thu hút được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Trái ngược với kỳ vọng về một cuộc "chiến săn vé" khốc liệt thường thấy ở các sự kiện trước đây thì tình hình tiêu thụ vé của nam ca sĩ lại ghi nhận những tín hiệu không mấy khả quan. Cụ thể, sau nhiều ngày chính thức mở bán, hệ thống ghi nhận chưa có bất kỳ hạng vé nào sold out. Thậm chí, một bên chuyên nhận dịch vụ mua vé hộ đã có bài thông báo hoàn tiền cho fan vì tình hình bán vé không gặp nhiều sự cạnh tranh gay gắt như những lần trước đó.

Dương Domic đang gặp nguy (ảnh: FBNV)

Nhìn nhận một cách khách quan thì việc vé không được “tẩu tán’ nhanh chóng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Bởi fanmeeting lần này là chặng cuối cùng, khép lại một chuỗi fanmeeting khắp cả nước của Dương Domic trong năm 2025, và cũng là chặng có quy mô lớn nhất. Nếu như chặng Hà Nội có khoảng 5.200 vé, Đà Nẵng 1.100 vé, thì tại TP.HCM, con số này lên tới khoảng 7.000 vé cho 2 ngày tổ chức. Việc phải lấp đầy một không gian lớn trong bối cảnh người hâm mộ phần nào đã “chia lửa” cho các show diễn và buổi fanmeeting trước đó là một điều không hề dễ.

Tính đến 22h ngày 6/1, chưa có bất kì khu vực nào trong 2 đêm fanmeeting của Dương Domic ở TP.HCM sold-out (ảnh: cap màn hình)

Dẫu vậy, bên cạnh những lý do khách quan về quy mô tổ chức, không thể phủ nhận một việc rằng chính cả Dương Domic cũng đang vấp phải không khủng hoảng từ chính người hâm mộ của mình. Song song với thời điểm bán vé, trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là Threads, một bài đăng từ những người hâm mộ lâu năm đã xuất hiện thu hút được nhiều sự quan tâm, bày tỏ sự thất vọng và lý giải nguyên nhân khiến họ quyết định ngừng ủng hộ tài chính cho nam ca sĩ, dù vẫn âm thầm theo dõi. Nguyên nhân cốt lõi được chỉ ra không nằm ở mức giá hay chất lượng sự kiện, mà xuất phát từ những thông tin liên quan đến tin đồn hẹn hò giữa Dương Domic và Linh Ka.

Người này cho rằng việc nghệ sĩ có người yêu không phải là vấn đề quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, thái độ của Dương Domic trong sự việc này mới là điều khiến cộng đồng fan cảm thấy không được tôn trọng. Trước đó, nam ca sĩ từng nhiều lần công khai khẳng định tình trạng độc thân, xây dựng hình tượng chàng trai ngây ngô, chân thành, hay còn được fan gọi yêu là "Bống khờ".

Dương Domic gặp phản ứng tiêu cực vì lộ hint hẹn hò Linh Ka nhưng phản ứng thiếu rõ ràng (ảnh: FB)

Thế nhưng, khi tin đồn tình cảm râm ran với nhiều bằng chứng được cư dân mạng soi ra, thay vì có một động thái lên tiếng rõ ràng hoặc xác nhận, anh lại chọn cách im lặng và mập mờ. Sự mâu thuẫn giữa lời nói trong quá khứ và thực tế hiện tại khiến người hâm mộ cảm thấy bị lừa dối. Một tài khoản chia sẻ: "Vụ có người yêu mà cứ ra vẻ khẳng định mình độc thân khiến mình thất vọng. Dù biết Dương không khờ thật nhưng nét tính cách đặc trưng ngày xưa không còn nữa. Xem các video gần đây của Dương, mình không còn cảm xúc gì".

Phản ứng người hâm mộ Dương Domic hiện tại (ảnh cap màn hình):

Đáng chú ý, nhiều người hâm mộ còn thẳng thắn "trách móc" nam ca sĩ ngày càng hời hợt và thiếu sự trân trọng cảm xúc của fan. Không ít ý kiến bày tỏ sự thất vọng khi thấy Dương Domic "lười" tương tác, hiếm hoi livestream trò chuyện hay trả lời tin nhắn người hâm mộ như trước kia. Thậm chí, người người hâm mộ còn nhận thấy, dạo gần đây anh chàng mới chăm tương tác qua tin nhắn trở lại với fan khi tình hình bán vé không được khả quan, còn trước đó thì vô cùng hời hợt. Làn sóng thoát fan không đơn giản chỉ là những lời bài tỏ trên mạng xã hội, theo đo lường từ một ứng dụng bên thứ 3 có giá trị tham khảo, trang instagram cá nhân của Dương Domic ghi nhận sự giảm sút 10.000 lượt theo dõi chỉ trong vòng 1 tháng qua.

Theo đo lường của bên thứ 3, Instagram của Dương Domic tuột followers trong tháng qua (ảnh: cap màn hình)

Bên cạnh câu chuyện tình cảm, sự thay đổi về hình ảnh và tác phong của Dương Domic cũng bị đưa lên bàn cân. Một số bình luận thẳng thắn nhận xét sự xuất hiện của nam ca sĩ tại các sự kiện gần đây có phần "lôi thôi", thiếu sự chỉn chu cần thiết, tạo cảm giác không tôn trọng khán giả lẫn tính chất của sự kiện. Điều này cộng hưởng với sự thay đổi trong cách tương tác đã làm mất đi sự kết nối thân thuộc từng có giữa anh và người hâm mộ.

Nhiều fan thừa nhận họ đã "thoát fan" trong im lặng. Họ vẫn nhìn thấy các bài đăng, vẫn biết về sự kiện, nhưng động lực để bỏ tiền mua vé, để gọi những biệt danh thân mật hay ủng hộ cuồng nhiệt như trước kia đã không còn. "Nhìn vé không sold out cũng buồn lắm vì đó là người mình từng support rất nhiều. Nhưng hy vọng bạn và ê-kíp thấy việc lần này mà cải thiện. Nó không còn là câu chuyện bán vé nữa rồi", người hâm mộ tâm sự.

Sau hơn 1 năm bứt phá từ Anh Trai Say Hi, Dương Domic lao đao vì bị người hâm mộ quay lưng (ảnh: FBNV)

Hiện tại, tình hình bán vé fan meeting của Dương Domic vẫn đang là chủ đề tranh luận sôi nổi. Sự việc lần này không chỉ đơn thuần là câu chuyện kinh doanh, mà còn là một hồi chuông cảnh báo về cách thức quản lý hình ảnh và duy trì mối quan hệ với người hâm mộ của các nghệ sĩ trẻ. Khi niềm tin bị lung lay bởi sự thiếu minh bạch và những thay đổi trong định hướng hình ảnh, ngay cả những người hâm mộ trung thành nhất cũng có thể chọn cách rời đi.